Partnerův telefon kontroluje většina lidí, přizná to ale jen třetina

Zatímco více než dvě třetiny Čechů svým protějškům věří, celých 29 % z nás občas pro jistotu zkontroluje také partnerův mobilní telefon, vyplývá z průzkumu společnosti SAZKAmobil. Právě telefony jsou kvůli častému obsahu osobních informací a choulostivých dat jedním z nejcitlivějších nástrojů informační éry.

„Důvěřuj, ale prověřuj, tohle heslo v partnerských vztazích řeší výrazně častěji příslušnice něžného pohlaví. Celých 41 % z dotazovaných žen a dívek přiznalo, že partnerům alespoň někdy pro jistotu zkontrolují obsah telefonu. U mužů šlo jen o 19 % tázaných,“ uvádí Jan Schmiedhammer, ředitel SAZKAmobilu.

Podobné zkušenosti má i sexuoložka Laura Janáčková ze své praxe: „Většina lidí, ať už to jsou muži či ženy, svému partnerovi či partnerce do mobilu koukají. V poradně se ukazuje, že mobil protějšku kontrolují i ti, kteří tvrdí, že by to nikdy neudělali,“ řekla pro OnaDnes.cz odbornice na vztahy a sexualitu.

Ženy mužům věří méně, není to však bezdůvodné

Z průzkumu na téma mobilních technologií v partnerských vztazích, který pro společnost SAZKAmobil zrealizovala firma NMS Market Research, přitom vyplývá, že muži a ženy jsou nevěrní zhruba stejně. K záletnictví se přiznalo 20 % mužů a 18 % žen, naopak obětí nevěry se stala jen třetina mužů, ale už 39 % žen. Zajímavé jsou z tohoto pohledu také počty těch, kteří zjistili, že jim partner někdy procházel telefon. Obě pohlaví zde nalezla výjimečnou shodu, když kladně odpovědělo 23 % žen i mužů.

Ti, kteří přiznali procházení partnerova telefonu, radost většinou neměli. Jen 45 % z nich se uklidnilo, protože se jim nepodařilo najít žádný diskreditující materiál. Zbytek dotázaných tímto pokoutným způsobem odhalil partnerovu lež (45 %), nevěru (25 %), kompromitující fotografie (9 %) či jiný zásadní problém (např. tajný účet v bance). Podle pracovníků manželských poraden se na nevěru přijde ve většině případů právě přes milostné esemesky a další usvědčující materiály v mobilu - odhadují to na 70 až 80 procent.

Kdo moc pátrá, moc se dozví

Psychologové přitom před lustrování partnera většinou varují, protože může přinést spoustu vedlejších problémů. Nejen že porušujete partnerovu důvěru, stavíte se také před těžkou otázku, jak se zachovat, pokud mu na něco přijdete. Budete dělat jakoby nic, nebo přiznáte šmírování?

„Bohužel, kdo moc pátrá, může se moc dozvědět,“ myslí si psycholožka Jitka Douchová. Ta ve své poradně většinou radí vlastní nevěru partnerovi přiznat, na druhou stranu to, že víte o partnerově nevěře z kontroly jeho mobilu nebo mailu, raději z konverzace vynechte.Ta by se totiž rychle z otázky jeho možné nevěry stočila na problematiku narušování soukromí a žárlivosti z vaší strany.



Důležité je také uvědomit si, že lechtivá esemeska ještě nemusí nutně znamenat, že jste podváděni. Flirtování po telefonu se v dnešní době odehrává i mezi lidmi, kteří se nikdy nesetkali tváří v tvář. Pro mnohé pak jde pouze o legraci, můžete také třeba špatně pochopit vtípek kolegy anebo se stanete obětí náhody. Celých 19 % ze všech dotazovaných přiznalo, že se jim v minulosti povedlo odeslat lechtivou zprávu omylem na špatné číslo.



„Své drahé polovičky lidé ovšem testují i jinak: čtvrtina všech dotazovaných přiznala, že partnerovi právě kvůli tomu pro klid duše alespoň občas volá či esemeskuje,“ komentuje Schmiedhammer.

Žárlivci chtějí partnery sledovat



Jak jsou na tom Češi z hlediska žárlivosti? Nikterak extrémně. Na stupnici od 1 do 10 (1 jako minimální a 10 maximální míra žárlivosti) se pohybujeme někde okolo čtyřky (medián).



„Třináct procent Čechů se považuje za absolutně tolerantní druhy, oproti tomu jen jedno procento dotazovaných řadí samo sebe mezi maximální žárlivce. Odpovědi mužů a žen se přitom liší jen v řádu procent,“ vysvětluje výsledky průzkumu Jan Schmiedhammer.

Nepřekvapí vás asi, že podíl velmi žárlivých jedinců přitom přesně koreluje s počtem těch, kteří by uvítali mobilní sledovací služby právě kvůli možnosti permanentního dohledu svých partnerů (13 % dotazovaných).



Své způsoby skrývání mají ale samozřejmě i nevěrníci. 85 % dotázaných má v telefonu kontakty pod pravými jmény, zbytek však kvůli obavám ze sledování totožnost některých raději skryje a uloží si je jinak. Jasnou radu nevěrníkům pak dává psycholog Jan Šmolka: „Všechny zprávy mažte!“

