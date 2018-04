Proti chřipce koupáním v ledu? Rady, kdy pomůže otužování a kdy ne

Když tělo otužujete, naučíte ho zvládat teplotní přechody a lépe udržet vnitřní teplotu. Všechny bacily to potom mají mnohem těžší, chtějí-li dobýt vaše území.

Jenže státi se otužilcem je běh na dlouhou trať, pokud teď začnete, pravděpodobně blížící se Nový rok ještě neoslavíte tradiční koupelí ve Vltavě.

Navíc pokud jste žena, pak je vaše tělo zimomřivější než to mužské. V tom případě je vystavování předem netrénovaného těla zbytečným teplotním výkyvům holý risk. Zvlášť oblast kolem pasu, kterou v zimě můžete dost často potkat u některých žen obnaženou kvůli příliš krátkým svrškům, je u ženského pohlaví náchylná na zdravotní komplikace.

Takže doporučujeme metodu zlaté střední cesty: doma udržovat teplotu kolem 20 °C, v ložnici ještě o dva stupně níž, ale zároveň investovat do delšího svetru či bundy, čepice a rukavic. A zvážit, zda ranní rituál neprodloužit o studenou sprchu.

TEPLO KDYŽ:

Jedna z teorií, proč ženy zvládají chlad hůře než muži, tvrdí, že to souvisí s naší historickou rolí ochránkyň ohně. Zatímco muži se otužovali běháním za mamuty, my jsme si zvykly pracovat v relativním teple. Proto když na vás partner dští oheň a síru za to, že automaticky otáčíte termostatem k plusovým hodnotám, není to tím, že jste rozmazlená fiflena, ale zděděný atavismus.





I když vám zima nevadí a zvládáte ji s úsměvem na ošlehané tváři, jsou situace, kdy byste svou teplotní adaptabilitu neměli pokoušet ani vy. Jednou z nich je nápor virózy. Jakmile na vás padne únava, rýma, kašel a teplota, zalezte do peřin. Jednou za čas pořádně vyvětrejte, ale udržujte se v teple.

Pokud patříte mezi teplomily a vadí-li vám to, přebudujte část svého tělesného tuku na svaly. Tuk sice izoluje, ale svaly hřejí – jsou totiž bohatě prokrvené cévami a čím prokrvenější tělo, tím tepleji vám bude.

ZIMA KDYŽ:

Muži mají výhodu i ve své kůži, ta jemnější ženská na zimu reaguje rychleji. Jsou také lépe připraveni na náhlou změnu teploty: když nastane, mužům okamžitě putuje krev až do kůže, aby tělo ohřála. Ženám se prokrví hlavně střed těla, který chrání místo pro potenciální odchov potomstva.

Snížit teplotu v místnosti si můžeme dovolit i tehdy, když jsme pořádně vyspalí a v dobré náladě. Únava totiž znamená, že na zimu reagujeme s větší intenzitou. A náš mozek spojuje psychologické teplo s tím fyzickým, aspoň podle expertů z univerzity v Yale. Podobně pokud nemáte ve zvyku se přejídat, ušetříte za teplo. Intezivní práce žaludku vyžaduje více krve, která pak nezbývá na ohřívání těla.

Ochlazování je skvělým lékem na horečky – vyzkoušejte vlažnou sprchu (studená pro neotužilce je příliš velký šok), vyvětranou místnost a hodně čerstvých citrusů.