Proti bolestem hlavy či kocovině

0:01 , aktualizováno 0:01

Když mě bolí moc hlava po kocovině či z jiného důvodu, uvařím si velký hrnek černé překapávané kávy a stříknu do toho trošku citrónu. Za půl hodiny či za hodinu mám po bolestech... Já vím, že na první pohled se to nezdá jako nejlepší nápad, ale pomáhá mi to už delší čas...