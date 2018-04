Protéza v penisu zachrání mužskou erekci, stojí jako nové auto

16:06 , aktualizováno 16:06

Potíže se ztopořením má až polovina českých mužů ve věku od 35 do 60 let. Ti, u nichž selže léčba pomocí medikamentů a vakuových pump, mají ještě jednu možnost - poruchu erekce mohou řešit implantací protézy do penisu.