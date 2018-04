Máte nadváhu, jste hubená, potřebujete změnu? Přihlaste se do proměny

Potýkáte se dlouhodobě s nadváhou a chtěla byste se nadbytečných kil zbavit? Jste naopak tou, kterou trápí opačný problém, už vás nebaví poslouchat narážky okolí na podvýživu a jste si vědoma, že by vám pár zdravých kil slušelo? Či by vám spíš správný jídelníček s pohybem a estetickou péčí dodal to správné sebevědomí a spokojenost?

Z každé popsané skupiny hledáme jednu z vás, která bude mít možnost projít naší proměnou s odborníky.



Připravili jsme pro vás speciální projekt s odborníkem na výživu Petrem Havlíčkem, wellness koučkou a odbornicí na krásu Petrou Řehořkovou z kliniky estetické medicíny Petra Clinic a zkušenými trenéry kruhového tréninku pro ženy z fitness centra Contours.

Všichni tito specialisté se vybraným čtenářkám budou po dobu dvou měsíců věnovat. Pokud tedy toužíte po proměně, můžete se hlásit do pondělí 20. října do osmé hodiny večer na adresu info@professionalpr.cz.

Pošlete motivační dopis, proč bychom měli vybrat právě vás, připojte fotografii celé postavy ze předu a z boku a přidejte tyto údaje: jméno, věk, bydliště, váhu, výšku, vztah k pohybu, e-mail a telefonní kontakt. Zároveň připište, zda jste ochotna vystoupit před kamerou a objektivem fotografa.

Vybrané čtenářky budeme během středy 22. října informovat a budou pozvány na konkurz, který proběhne v sobotu 25. října v pražském Centru Petra Havlíčka. Z nich pak vybereme tři, které podstoupí dvouměsíční proměnu.