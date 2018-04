Šest důvodů, proč neustále zapomínáte. Mozku škodí stres i některé léky

Jednou za čas se potýkat se zapomnětlivostí a předcházet jí pomocí lístečků s připomínkami je naprosto normální. Pokud však zjistíte, že s lehce zamrzlým mozkem bojujete prakticky denně, je načase odhalit viníka.

Existuje mnoho důvodů, proč paměť ztrácí na síle. A nemusí to být hned Alzheimerova choroba. Prozradíme vám, které faktory mohou mít vliv na vaše paměťové funkce.

Některé druhy léků

Mezi nepříjemné vedlejší účinky některých medikamentů patří i výpadky paměti a zvýšená zapomnětlivost.

„Pokud se obáváte o svou paměť, jednou z prvních věcí, kterou byste měli udělat, je probrat s lékařem váš seznam léků,“ řekla pro server prevention.com doktorka Lauren Dragová, neuropsycholožka z oddělení neurologie a neurologických věd na Stanford University School of Medicine.

Podle ní existuje hned několik léků na předpis i těch volně prodejných, které si mohou pohrát s vaší pamětí. Do tohoto seznamu patří i anticholinergika (léky blokující účinek acetylcholinu), která zahrnují antihistaminika (tlumí alergické reakce), léky na reflux, na svalové křeče a některé medikamenty na léčbu depresí.

Problémy s pamětí mohou také způsobit léky na krevní tlak, sedativa i některé léky proti bolesti. Pokud máte podezření, že za vašimi výpadky paměti stojí léky, které užíváte, zeptejte se svého lékaře, zda existuje nějaká alternativa.

Deprese a stres

Když jste duševně nevyrovnaní, je velmi těžké soustředit se na to, co je před vámi. Proto je později prakticky nemožné, abyste si to vybavili. Podle odborníků mohou mít deprese spojitost se změnami fungování oblastí mozku, které jsou důležité pro dovednosti, jako jsou paměť, rychlost, jakou myslíme, pozornost a schopnost řešení problémů.

A jak poznáte, že se vaše zapomnětlivost posunula za hranice normálnosti? Kdykoliv vaše výpadky paměti začnou ovlivňovat váš každodenní život, stojí za to se nechat vyšetřit. "Ojedinělý případ zabočení na špatnou cestu na nové silnici není nic neobvyklého," tvrdí doktorka Lauren Dragová. "Ale pokud se často ztratíte při jízdě, zejména na známých místech, poraďte se s lékařem." Podle psychoterapeuta Jarolímka zapomínání ve starším věku není nevyhnutelné, ale je přirozené. „Velmi záleží na biologických dispozicích jedince a způsobu, jakým svůj mozek celoživotně používá. Obecně u mozku a jeho schopnosti uchovávat a posilovat neutrální spoje platí pravidlo ‚use it or loose it‘ neboli ‚používej to, nebo o to přijdeš‘. To znamená, že mozek je potřeba neustále procvičovat. Je prokázáno, že již mírná duševní aktivita výrazně snižuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby,“ informoval psychoterapeut Jarolímek s tím, že zhoršování rozumových schopností můžeme zmírňovat nejen duševní aktivitou, jako je čtení a učení, ale i fyzickou aktivitou, která má podstatný vliv na kondici mozku.

Na to, abyste zapomínali, nemusíte trpět vážnými depresemi. Někdy postačí i nadměrný stres. Kvůli stresu si nemusíte zapamatovat jméno nového kolegy a můžete mít i potíže při rozhovoru, jelikož se na něj nedokážete soustředit.

Chronický stres je ještě horší. „Ten může mít významný vliv na mozek, pravděpodobně kvůli dlouhodobému vystavení se hormonům, které se uvolňují během stresového období,“ vysvětlila doktorka Dragová, podle které mohou zapomnětlivost zvýšit i každodenní nepříjemnosti a plný pracovní diář, který vám brání dostatečně spát, cvičit i zdravě se stravovat.

S tím, že deprese i stres ovlivňují paměť, souhlasí i Petr Jarolímek, psychoterapeut a vedoucí psychoterapeutického centra Psychoterapie Vysočany. Ten vysvětlil, že u hlubších depresivních poruch nálady dochází k narušení rozumových funkcí obecně. Bývá horší pozornost, vštípivost informací i jejich vyvolání z paměti.

„Stres je trochu módní termín, nelze ho posuzovat jako celek. Má různé podoby. Určitá míra stresu je prospěšná a pomáhá nám dosahovat lepších výkonů, posouvá nás dál. Mnoho lidí už je dnes obeznámeno s termíny eustres a distres. Eustres je pozitivní a v mnoha okamžicích důležitý prvek, který nás nabuzuje a motivuje k činnosti. Distres je naproti tomu nežádoucí a zejména jeho dlouhodobý vliv má na zdraví škodlivý účinek. Vede ke snížené koncentraci, častějšímu zapomínání, roztržitosti,“ objasnil psychoterapeut Jarolímek a dodal, že jak u deprese, tak u přemíry stresu jsou snížené rozumové schopnosti prvkem, který může vést k dalším komplikacím.

„Jako příklad si můžeme uvést situaci, kdy v období, které je velmi stresující, začneme v práci dělat mnoho chyb, nejsme schopni odvádět výkony jako dřív a hrozí nám ztráta zaměstnání. Toto riziko si lidé často uvědomují a dostávají se pod ještě větší tlak. Stejně tak při depresích mohou nastat opravdu těžké stavy, kdy nejsme schopni fungovat ve standardním režimu, někdy nejde ani vstát z postele či vykonat základní jednoduché činnosti,“ sdělil psychoterapeut Petr Jarolímek.

Nadměrná únava

Na únavu je nejlepší dostatečný spánek. Nicméně osm a více hodin pod peřinou nemusí nutně znamenat, že dosáhnete kýženého odpočinku. Důležité totiž je, aby byl váš spánek hluboký a nepřerušovaný. Výzkum ukázal, že jedinci, kteří tráví méně času v hlubokém spánku, mají větší potíže s pamětí. Dobrou zprávou však je, že někdy stačí jen rychlý, ale mocný šlofík, i třeba na pouhých šest minut, který dodá vašemu mozku nový impuls.

Odborníci proto radí, že pokud vás únava zmáhá a máte možnost si odpočinout, dopřejte si krátký spánek. Jestliže vás neobvyklá únava provází i navzdory dostatečnému spánku, měli byste zajít k lékaři. Neuropsycholožka Dragová upozornila, že problémem může být spánková apnoe, která může zbavit mozek kyslíku a vést ke změnám v přívodu krve do mozku. To může časem negativně ovlivnit paměť a schopnost myšlení.

Alkohol

Jistě je vám známo, že konzumace alkoholu zatemňuje mysl. A to nejen bezprostředně po přímé konzumaci, ale v případě, že holdujete alkoholu více než je zdrávo, i ve stavu střízlivosti. Doktorka Dragová uvedla, že podle výzkumů může střízlivost při detoxu vést k dočasnému zhoršení paměti a myšlení.

Bohužel u některých jedinců, kteří si rádi dopřejí několik skleniček, a především u osob, které alkohol užívají dlouhodobě, může nastat, že o bystrou mysl přijdou úplně, a zapomnětlivost se tak stane jejich denním chlebem. Naštěstí, jak uklidnila doktorka Dragová, mlha zapomnění se u většiny lidí zvedne, i když to může někdy trvat celé týdny i měsíce.

Cukrovka a srdeční choroba

Jakékoli onemocnění, které postihuje cévní zásobení mozku, jako jsou cukrovka, vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol, může způsobit psychické bloky. Na paměťové funkce mohou mít významný vliv také poruchy štítné žlázy, jater nebo ledvin či dokonce obyčejná infekce močových cest.

Zapomínání může být také známkou nedostatku vitaminu B12. Pokud si myslíte, že by to mohl být váš případ, nechte si zkontrolovat jeho množství. Doplnění tohoto vitaminu by pak mělo obnovit vaše mozkové schopnosti.

Stárnutí

Stejně jako se na pokožce věkem objevují vrásky a klouby začínají tuhnout, i mozek stárnutím může vykazovat známky opotřebení. Po překročení věku 65 let se zvyšuje riziko vzniku Alzheimerovy choroby, ale mírná zapomnětlivost je v tomto věku ještě častější.

Proto by vás nemělo nijak zvlášť vyděsit, když zjistíte, že vám dělá problém učit se nové dovednosti nebo si nemůžete vzpomenout na slovo, které chcete použít ve větě. Cvičení, správný výběr potravin a podpora okolí vám můžou pomoci udržet bystřejší mysl i v seniorském věku.