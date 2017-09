Důvody, proč vás po ránu bolí hlava. Příliš spánku, deprese i vysoký tlak

Bolest hlavy hned po probuzení je rozhodně velmi otravná a tak trochu matoucí. Právě jste se probudili, tak co jste mohli stihnout udělat pro to, aby se bolest objevila? Viníků může být hned několik a ne vždy si za ranní bolest hlavy můžete sami.



„Bolest hlavy dělíme na primární a sekundární. Ta první větší část (asi 75 %) se vyskytuje většinou sama o sobě a na jejím vzniku se nepodílí žádné jiné onemocnění. Mezi nejznámější patří migréna a pak také tzv. tenzní bolesti hlavy. Tou druhou, závažnější a někdy i život ohrožující skupinou, jsou bolesti sekundární, které jsou doprovodným jevem jiného onemocnění,“ vysvětluje neurolog Jiří Ondra z Lékařského domu Praha 7 s tím, že některým typem bolesti hlavy v životě trpělo zhruba 93 % mužů a 99 % žen.

Podle doktora Ondry bychom bolesti hlavy neměli podceňovat, ale stanovit přesnou hranici, kdy už je třeba náhled odborníka, je velmi těžké. „Máte-li podezření nebo se objeví pravidelná či nezvykle intenzivní bolest hlavy, které vás omezuje v běžných denních aktivitách, obraťte se na lékaře, který provede potřebná vyšetření.“

Ale vraťme se k bolestem hlavy, které se objevují hned po ránu. Existuje spousta faktorů, které by ji mohly spustit. My vám dnes představíme sedm z nich.

1. Nedostatek spánku

Vaše tělo potřebuje sedm až osm hodin spánku za noc, aby fungovalo normálně. Pokud se mu dostane méně hodin spánku, nebo je vašich doporučovaných 8 hodin přerušovaných či jinak nekvalitních, dá se předpokládat, že se to na vašem organismu nějak projeví.

„Nastartuje se reakce - ́bojuj, nebo uteč, což má za následek zvýšení srdeční frekvence, vyšší krevní tlak a stres,“ uvedl pro server prevention.com doktor Salvatore Napoli z New England Center of Neurology z Massachusetts ve Spojených státech amerických. A všechny tyto faktory mohou následně přispět k bolesti hlavy hned po probuzení. Doktor Napoli doporučuje po nevyspané noci zahnat bolest hlavy volně dostupnými léky jako aspirin, ibuprofen a naproxen ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léků.

Pokud se i po jejich užití budete cítit nepříjemně a hlava nepřestane bolet, doktor Napoli radí dopřát si malého „šlofíka“ o délce 20 až 30 minut. To by mělo podle něj stačit k tomu, abyste dodali svému tělu dostatek odpočinku, který potřebuje ke správnému fungovaní. Delší spánek není vhodný, dokonce by vaši bolest hlavy mohl ještě zhoršit.

2. Příliš mnoho spánku

A tím se dostáváme k dalšímu viníkovi, který může stát za vaší ranní bolestí hlavy. Nedostatek spánku tělu rozhodně neprospívá, nadměrné množství hodin strávených pod peřinou však také není to pravé ořechové.

Doktor Napoli vysvětlil, že spánek delší než devět hodin za noc byl v několika studiích spojen se snížením hladiny hormonu serotoninu v mozku. A nízké hladiny serotoninu mohou snížit průtok krve do mozku a vyvolat bolesti hlavy.

Tyto druhy bolesti hlavy mají často tendenci útočit o víkendech, kdy se zvyšuje pravděpodobnost, že si déle pospíte. Nejspíš jste si toho už všimli sami, pokud patříte mezi víkendové spáče. Dlouhý spánek je sice sladký, ale jen do té doby, než se z něj proberete. Pak se můžete naopak cítit rozmrzele, paradoxně více unaveně a navíc vás může přepadnout nepříjemná bolest hlavy. Řešením je podle doktora Napoliho opět tabletka ibuprofenu nebo podobného léku na bolest hlavy, ovšem lepší samozřejmě je snažit se bolesti způsobené nadbytkem spánku předejít. Napoli proto radí nastavit si budík o víkendu na přibližně stejnou dobu, v jakou jste zvyklí vstávat i ve všední den.

3. Nízké hladiny endorfinů

Vzhledem k tomu, že organismus produkuje v ranních hodinách více adrenalinu a méně endorfinů, je vlastně docela přirozené, že se bolesti hlavy objevují ráno. Bohužel zrovna toto je jeden z faktorů, které nemůžete přímo ovlivnit.

Vaše tělo produkuje hormon endorfin, který patří mezi tak zvané hormony štěstí a vyvolává pocity dobré nálady, zmírňuje úzkostlivé stavy, deprese i bolesti. Ráno jsou však hladiny tohoto hormonu na nejnižší úrovni a to může u některých jedinců vyvolat bolest hlavy a migrénu.

„Nízké hladiny endorfinů mohou ovlivnit hladiny jiných neuropřenašečů, jako je serotonin, což způsobí zúžení krevních cév v mozku,“ vysvětlil doktor Mark Khorsandi z organizace Migraine Relief Center v Dallasu a Fort Worth v Texasu. Toto zúžení snižuje průtok krve do mozku, což může vyvolat bolesti hlavy.

Špatnou zprávou je, že odborníci dosud přesně nevědí, proč nízké hladiny endorfinu způsobují bolesti hlavy jen některých lidí a u jiných nikoli. Doktor Khorsandi však v tomto případě radí namísto tabletky na bolest vyzkoušet cvičení hned po ránu, jelikož fyzická aktivita spouští uvolňování endorfinů. Někdy také pomůže okamžité zvýšení hladiny krevního cukru, proto některým jedincům pomáhá zobnout si po ránu nějakou sladkost.

4. Vynechání šálku kávy

Pokud patříte mezi milovníky kávy a z ničeho nic se probudíte s bolestí hlavy, možná může jít o abstinenční příznak z nedostatku kofeinu. Přirozeně vás pak ranní šálek kávy bolesti hlavy zbaví, ale vy se tak dostanete do začarovaného kruhu, kdy budete muset neustále doplňovat dávky kofeinu do těla. Pokud trpíte bolestmi hlavy jen o víkendech a o svátcích, může to být způsobené právě snížením dávek kávy, jelikož v pracovní dny si kofeinu dopřejete více.

Doktor Napoli objasnil, že náhlé vysazení kofeinu vede k rozšíření cév v mozku, čímž do vašeho mozku proudí více krve a vyvíjí se tak větší tlak. Ten pak způsobuje bolesti hlavy. Nejlepším způsobem, jak této bolesti hlavy po ránu předejít, je postupné snižování dávky kofeinu. Pokud se snažíte kávu ze svého životní stylu vyloučit, podle doktora Napoli byste tak měli činit postupně, v rozmezí jednoho až dvou týdnů, nikoli najednou.

5. Deprese a úzkosti

Bolest hlavy související s depresí a úzkostnými stavy se může objevit kdykoliv během dne. Deprese je obvykle spojována se sníženými hladiny hormonu serotoninu. Je však velmi pravděpodobné, že bolest hlavy vyvolaná depresí udeří právě po ránu. Deprese totiž může narušit váš spánkový cyklus, a jak už jsme zmínili výše, příliš málo nebo naopak příliš mnoho spánku může vést k bolesti hlavy, upozornil doktor Napoli.

Bolest pak dále negativně ovlivňuje náladu a vytváří se tak začarovaný kruh deprese. Pomoci opět mohou volně prodejné léky na bolest hlavy, ovšem příčinu to z dlouhodobého hlediska neřeší. Podle doktora Napoliho je v případě depresí a dlouhodobého smutku vhodné vyhledat odbornou pomoc. Terapie nebo antidepresiva vám mohou pomoci vrátit se do normálu a vyřešit tak i problémy, které vedou k bolestem hlavy.

6. Vysoký krevní tlak

Hypertenze neboli vysoký krevní tlak je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních chorob. Vysoký krevní tlak je definovaný jako 140/90 mmHg a vyšší. Za ideální krevní tlak u dospělých osob se považuje tlak 120/80 mmHg. Mezi faktory, které zvyšují riziko vysokého krevního tlaku patří obezita, nadměrné solení, dlouhodobý stres, kouření, nadměrná konzumace alkoholu, nedostatek pohybu a také genetické předpoklady.

Doktor Khorsandi vysvětlil, že vysoký krevní tlak vyvíjí větší tlak na vaši hlavu, což se projevuje právě bolestí hlavy, často po ránu. Spousta lidí, kteří mají vysoký krevní tlak, o tom ani neví, protože tento stav nemá mnoho zjevných příznaků. Kromě zmiňované bolesti hlavy, kterou však můžete spojit i s jinými viníky.

Pokud vás trápí časté a nevysvětlitelné bolesti hlavy, doktor Khorsandi radí nechat se vyšetřit lékařem. Ten vám v případě odhalení vysokého krevního tlaku nejspíš doporučí změny v životním stylu, jako je zdravější strava a pravidelné cvičení, nebo vám předepíše léky na krevní tlak.

7. Pití alkoholu předchozí večer

Ostrá bolest hlavy po bujarém večírku či dlouhé noci strávené v baru by vás ani překvapit neměla. Zajímavé však je, že bolest se může objevit, aniž byste to s alkoholem předchozí noc přehnali.

I několik málo alkoholických nápojů vás totiž může dehydratovat, což se podle doktora Khorsandiho projeví právě bolestí hlavy po ránu. Alkohol navíc může narušit váš klidný spánek během noci a nekvalitní spánek je, jak už víte, další běžným spouštěč bolení hlavy.

Nejlepším způsobem, jak se začít cítit co nejrychleji lépe, je doplnit tekutiny, tvrdí doktor Khorsandi. Ten doporučuje vodu, elektrolytové nápoje nebo tablety s vitaminem C rozpuštěné ve vodě. Lékař Jiří Ondra vysvětlil, že alkohol působí v těle jako neurotoxický jed.

„Po konzumaci alkoholu dochází k chemické reakci, jejímž prostřednictvím se tělo s alkoholem vyrovnává. Alkohol pomáhá natahovat vodu do buněk, včetně těch v hlavě. Mozek se tak rozpíná a hlava třeští. Alkohol však zároveň odvodňuje, a to také vyvolává bolest hlavy. Předejít tzv. kocovině lze tím, že budete pít zároveň s alkoholem větší množství vody, čímž předejdete dehydrataci,“ dodal neurolog Jiří Ondra.