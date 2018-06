Máte bolavá kolena spojená s vetchými důchodci? Omyl. S nějakým typem bolesti kolen mají zkušenost dvě třetiny padesátiletých žen (mimochodem ženy jsou obecně k bolesti kolen náchylnější než muži).

A zdaleka ne vždy jsou to bolavá kolena, která by byla spojena s nějakým úrazem, artrózou, nebo dnou – tedy příčinami, které jsou nejznámější a které byste očekávali. V řadě případů jsou příčiny bolesti kolen poměrně překvapivé. Víte, na co všechno vás mohou bolavá kolena upozornit?