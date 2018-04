Proč je tuk životně důležitý

Tuk ovlivňuje lidské zdraví prostřednictvím hormonu leptin uvolňovaného z tukových buněk, který pomáhá regulovat metabolismus - ve zdravém těle vyvolává potřebu získat více tuku, jestliže jeho hladina je příliš nízká, a potlačuje příjem tuku,

pokud se dostane na příliš vysokou úroveň.

Ženy mají obvykle 25 až 30 procent tělesné váhy tuku, zatímco muži mezi 15 až 20 procenty. Různé typy tukových zásob však mají odlišný účel. Ženy skladují podkožní tuk většinou na stehnech a hýždích, kde slouží jako stálá zásobárna energie pro období těhotenství a kojení. Muži mají sklony k ukládání tuku v oblasti břicha; tento tuk je určen pro rychlé dodání energie, kdysi například při lovu. Břišní tuk se také nahrazuje asi třikrát rychleji než podkožní tuk.

Tělesný tuk je důležitý i pro reprodukci. Atletky, které nadměrně trénují, baletky s nedostatkem tělesného tuku a anorektičky často přestávají menstruovat. Toto je přirozený způsob, jak se vyhnout riziku otěhotnění, které by bylo příliš velkou zátěží při nízkých zásobách tuku. "Tělo se chová logickým způsobem a vypíná zdroje, když je pravděpodobnost, že bude přetaženo," říká Frayn.

V klimaktériu má zase tukové vazivo na starosti přeměnu hormonu estrogen do jeho aktivní podoby, která je potřebná pro usnadnění přechodu a kontrolu osteoporézy.



Tuk má rovněž významnou imunitní funkci. "Je známo, že podvýživa činí lidi více náchylné k infekčním nemocem, a to se přičítá nedostatkům ve výživě, ale vědci se domnívají, že i leptin má na tom svůj podíl," říká Graham Lord z londýnské univerzitní kliniky.

Leptin je vytvářen v bílých krvinkách, které řídí imunitní reakce na různé cizí vlivy, například viry. Tyto vetřelce odhalí buňky obranného systému těla právě za pomoci leptinu - jejich funkce je tedy závislá na tomto hormonu. Pokud se ale množství tukových zásob sníží pod určitou kritickou hranici, poklesne i množství leptinu, což následně oslabí bílé krvinky.

To může být také jeden z důvodů, proč tuk obklopuje vnitřní orgány a nachází se pod kůží - tyto oblasti stojí totiž v první obranné linii proti bakteriím. Příští výzkumy by se podle Lorda měly zaměřit na to, zda leptin může kontrolovat obranyschopnost - přívod leptinu by tak snad mohl dát signál tělu oslabenému nemocí, aby udržovalo imunitní reakce v chodu.