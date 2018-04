Proč je důležité jíst v klidu

Hlad? Tak honem rychle pro něco do stánku. A k večeři třeba pizzu z mrazáku nebo ať si každý vezme, co najde v lednici. Jenže to je chyba. Jíst se má v klidu, protože to dělá dobře nejen tělu, ale i duši. A svědčí to také mezilidským vztahům.