Za problémy s páteří může počítač i málo pohybu

Těch zlozvyků je celá řada a možná by vydaly na knihu. Změna životního stylu s sebou přinesla mnoho civilizačních faktorů, které se podepisují na stavu našich zad. Celodenní vysedávání u počítače, vláčení těžkých tašek, jízda autem místo cest pěšky... a tak můžeme pokračovat.

"Málo chodíme, málo se pohybujeme, v zaměstnání trávíme spoustu hodin sezením a přirozeně tak zapomínáme na správné držení těla," potvrzuje Miroslava Vošická, zakladatelka studia Trenér Fittness.

Problémy se zády obvykle začínají krátkodobou bolestí, kterou způsobí třeba zvýšená námaha. Představte si, že zvednete dítě, píchne vás v zádech, pár vteřin se nemůžete narovnat, ale zase to přejde. Tato bolest obvykle postihuje jedno místo v oblasti páteře. Pak jsou tady ještě chronické bolesti, za které může celková ochablost svalů okolo páteře. Tahle bolest se vám bude vracet a vyžaduje dlouhodobou léčbu a rehabilitaci.

"Problémy s bolestmi zad způsobenými vadným držením těla, sezením v kanceláři nebo i prací u počítače má více než šedesát procent dospělých, a to již ve věku kolem třiceti pětatřiceti let, což bylo dříve nemyslitelné," říká ortoped Tomáš Rybka. S věkem se problémy prohlubují, a tak kolem padesátky už je každodenní bolest kříže společníkem až osmdesáti procent lidí. Častěji se týká žen.

Jaké jsou ty nejčastější potíže, za které si můžeme sami?

Krční páteř

Velkým prohřeškem bývá špatné držení těla při práci na počítači. Ještě horší je naklánění hlavy během telefonování, při čtení nebo ručních pracích. A nakonec se proviňujeme i tím, že podceňujeme protažení páteře na závěr cvičení. No, řekněte sami: kolik z vás poctivě protáhne krk a neodbyde to s tím, že hodinovým drilem v tělocvičně jste pro své zdraví udělali maximum a protažení necháte na jindy?

Změny v oblasti krční páteře jsou přitom velmi závažné a nezpůsobují jen bolesti zad, po čase se přidává třeba migréna.

Krční páteř - Tvoří ji sedm obratlů. Je nejpohyblivější a nejnamáhanější částí páteře. Bývá často vystavena různým,nehodám‘, např. prudká zastavení v autě, při nichž se hlava pohybuje dozadu. Bolest krční páteře často doprovází bolest hlavy. Hrudní páteř - Je méně pohyblivá než krční i bederní páteř. Tvoří ji dvanáct obratlů. Že ji namáháte třeba nesprávným sezením u počítače, se často projeví bolestí mezi lopatkami. Bederní páteř - Spodní část páteře, kterou tvoří pět obratlů. Za bolesti bederní páteře často může svalová nerovnováha - některé svaly jsou přetížené, jiné oslabené. Škodíme si i špatným držením těla. Bolest může vystřelovat do boků, hýždí, podbřišku, slabin, dolních končetin.

"Krční páteř obsahuje sedm obratlů, na které jsou kladeny poměrně extrémní nároky. Tento úsek páteře nese poměrně těžkou váhu celé lebky a umožňuje její pohyb ve všech směrech. Těchto sedm obratlů je tak značně zatíženo již ze své podstaty a v případě nepříznivých vlivů snadno dochází k přetížení. A začnou bolestivé potíže či blokády krku," vysvětluje lékař Rybka.

Co tedy s tím? Ta nejjednodušší rada zní: snažte se problémům předcházet. Nepodceňujte protažení po cvičení, ale než k němu vůbec dojde, nechte si od instruktora ukázat správné cviky, ať na svém těle nenapácháte víc škody.

Pokud celý den trávíte u počítače v kanceláři, hlídejte si, jestli sedíte správně. Počítač vám určitě postavil někdo jiný, vy si ho teď upravte na svoji postavu tak, aby neohrožoval vaše zdraví.

"Monitor musí být umístěn minimálně třicet centimetrů od očí, ideální je ovšem jeden metr. Myš a klávesnice by rozhodně měly být v jedné výšce, aby obě ruce byly stejně vysoko, lokty mají svírat pravý úhel, ruce se nemají opírat o stůl. Tímto způsobem lze jednoduše předejít nepřirozenému naklánění krční páteře," vysvětluje ortoped Rybka.

Vyplatí se investovat do židle s podporou krční páteře, která tak bude podepřená třeba při chvilce pohody, kterou trávíte s knížkou. I tady je třeba správné držení těla, kdy sedíte narovnaní s podporou hlavy, obě ruce máte ve stejné výšce a to tak, abyste hlavu nenakláněli. To znamená už žádné čtení v předklonu nebo dokonce vestoje v metru. Sice přečtete stránku, ale pár dní pak pravděpodobně nehnete bezbolestně hlavou.

A co je pro krční páteř úplně nejhorší? Pokud děláte víc věcí najednou. Jestli píšete na klávesnici a přitom svíráte mezi hlavou a ramenem mobil, koledujete si o větší potíže než jen zablokovaný krk.

Hrudní páteř

Jestli jste si mysleli, že při práci v kanceláři trpí jen šíje, tak se bohužel pletete. Také hrudní páteř dostává svou nálož. Většina "kancelářských myší" totiž sedává v jedné pozici, neprotahuje se, má špatnou židli, zbytečně se naklání. A to jsme zatím mluvili jen o těch situacích, kdy sedíte. Páteř si však likvidujete i jednostrannou zátěží, kdy třeba nosíte kabelku nebo tašku s notebookem stále na jednom rameni a své samozřejmě udělají i nákupy, které vláčíte v jedné ruce přes půl města.

Při troše dobré vůle můžete tyto zlozvyky změnit. Stačí, když na ně budete myslet. "Základem při sezení je správná židle. Na ní seďte tak, aby se vaše nohy dotýkaly země. Dolní končetiny by přitom měly být rozkročeny na šířku pánve, držení trupu, hlavy a páteře by se mělo co nejvíce přiblížit vertikále," radí fyzioterapeutka Klára Morkusová z brněnského rehabilitačního centra. Dodává, že jednoduchá zdravotní prevence přináší často ty nejlepší výsledky.

Takže až příště vyrazíte na nákup, rozhodně netahejte tašku, v tomto případě je na velký nákup auto dovoleno. A pokud raději obcházíte malé obchůdky, pořiďte si batoh. "Stejné je to v případě těžkých notebooků, nošení tašky přes jedno rameno není dobré. Jednostranná zátěž se projevuje změnou postavení ramen a vychýlením převážně hrudní páteře. Vyměňte proto brašnu za pohodlný batoh, který váhu rozloží pravidelně," komentuje Morkusová.

Nepodceňujte ani kabelky a střídejte jejich nošení na obě ramena. A pokud uvažujete o rekonstrukci bytu, tak investujte hlavně do kuchyňské linky. Platí jednoduchá zásada: výška linky podle výšky postavy. "Linka má být ve výšce 86 až 90 centimetrů pro osoby 160 až 165 centimetrů vysoké. Jste-li vyšší, má být pracovní deska od země ve výšce 90 centimetrů i výše - prostě tak, abyste se při vaření nemuseli ohýbat a ohnuli se maximálně pro hrnce v dolní skříňce," dodává ortoped Rybka.

Bederní páteř

Ani nejspodnější část naší páteře nezůstala ušetřena civilizačních zlozvyků. Jestli si připadáte svůdná pouze na jehlových podpatcích, tak vás bolesti beder možná už zastihly. A stejné je to v případě, že si rádi hovíte s nohou přes nohu. Je to pozice možná svůdná, možná pohodlná, ovšem pro bederní páteř přímo smrtící - dochází k nepřirozenému vychýlení páteře. A nepodceňujte ani psychické vypětí.

"Stres způsobuje zvýšení svalového napětí. Svaly jsou tak přepínané, a pokud to trvá ud dlouhodobě, zůstávají napjaté. V této pozici ztuhnou a jsou zdrojem bolesti," vysvětluje lékař Rybka.

Jak se bolestem beder vyhnout? Začneme opět správným držením těla. "Pokud stojíte, měli byste mít nohy rovně u sebe, kolena a kyčle jsou napjaté, nikoliv však propnuté. Nacvičte si správné držení těla u pevné podpěry, nejlépe u zdi. Stoupnete-li si zády ke zdi, měli byste se dotýkat podpěry týlem, hýžděmi, lopatkami, lýtky a patami. Nebuďte však v napětí. Dávejte si během chůze pozor na to, abyste se nehrbili a neměli pokleslá ramena. Ruce mějte volně podél těla a hlava musí být vzpřímená," radí fyzioterapeutka Morkusová.

Také s podpatky to nepřehánějte. A to ani opačným směrem. Kromě vysokých jehel totiž naši páteř huntují i oblíbené placaté balerínky. Takže až půjdete příště kupovat boty, rozhodně si pořiďte ty s podpatkem kolem pěti centimetrů. Bude se vám pohodlně chodit i po dlažbě a vaše páteř vám poděkuje.