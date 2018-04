Příznivý vliv antioxidantů zpochybněn. Narušují funkci svalů

Ostružiny, červené víno, borůvky, zelený čaj, česnek, rajčata, kiwi, olivový olej, zelí či jablka - jen malý výpis takzvaných superpotravin obsahujících vysoké množství antioxidantů. Připisuje se jim zázračná moc prodloužit lidský život tím, že chrání před srdečními chorobami a rakovinou a údajně dokonce dokážou zvyšovat sexuální apetit.

Dost důvodů k tomu, aby byly zařazeny do zdravé výživy, ale podle nejnovější studie Kansaské státní univerzity může velké množství antioxidantů ve stravě narušovat přirozenou rovnováhu živin v těle.

Zhoršené dýchání a špatná funkce svalů

Podle vědeckého týmu odborníků z Kansasu může přemíra superpotravin ve stravě narušit křehkou rovnováhu antioxidantů a prooxidantů v těle a způsobit starším a nemocným lidem problémy s dýcháním a zhoršit tak funkci svalů, která je s dýcháním spjata.

ANTIOXIDANTY Antioxidanty jsou látky, jejichž molekuly omezují aktivitu kyslíkových radikálů a tím omezují proces oxidace v organismu. Laicky řečeno jsou to živiny v potravě, které mohou odvrátit nebo zpomalit oxidační poškození v těle. Zatímco antioxidanty zpomalují poškození svalů a jiných orgánů, prooxidanty ho urychlují.

Velké množství antioxidantů totiž může omezit příjem kyslíku v krevním oběhu a tím nepříznivě ovlivnit funkci svalů.

"Lidé si neuvědomují, že rovnováha mezi antioxidanty a prooxidanty je opravdu křehká," říká Steven Copp, student anatomie a fyziologie z Kansaské státní univerzity a jeden z účastníků výzkumu.

"Nemůžeme jen tak předepsat velkou dávku antioxidantů a předpokládat, že nastane nějaký pozitivní efekt. Ve skutečnosti vlastně můžete problém zhoršit."

Náhodný objev

Studie publikovaná v mnoha odborných časopisech včetně the Journal of Applied Physiology, Respiratory Physiology and Neurobiology, Microvascular Research a The American Journal of Physiology and Experimental Physiology zaujala mnoho odborníků, kteří se snaží porozumět významu antioxidantů pro lidské tělo.

Objev kansaských vědců se vlastně podařil náhodou, když zkoumali, jak za pomoci antioxidantů zlepšit přísun kyslíku do kosterní svaloviny. Místo toho však zjistili, že antioxidanty mohou naopak někdy funkci svalů narušovat.

Antioxidanty mají svá pro i proti

Experti již provedli několik různých výzkumů, které studují, jak svaly ovládají krevní tok a jaké jsou účinky různých dávek a typů antioxidantů. Steven Copp vysvětlil, že abnormality v oběhovém systému (například ty, co způsobují stárnutí nebo nemoc, jako je chronické selhání srdce) mohou narušit dodávku kyslíku do kosterní svaloviny a zvýšit tak únavu během fyzické činnosti.

Vědci z Kansaské státní univerzity připouštějí možnost, že antioxidanty odvracejí nebo částečně odvracejí některé z těchto změn, které jsou způsobeny stárnutím nebo nemocí.

Ale jejich nová studie zároveň ukazuje, že některé oxidanty v našem těle, jako je peroxid vodíku, napomáhají zvyšovat krevní tok.

Profesor David C. Poole, který spolu s profesorem Timothym I. Muschem vede výzkumnou laboratoř z oddělení kineziologie a anatomie a fyziologie na Kansaské univerzitě, uvedl, že kvůli antioxidantům se může narušit schopnost těla doručit kyslík do svalů a ty pak nefungují tak, jak by měly.

"Předtím, než doporučíme lidem více antioxidantů, potřebujeme lépe porozumět tomu, jak fungují ve fyziologickém systému a při cvičení, " řekl Poole.

Studie pokračuje

Poole dále vysvětlil, že pro osobu po srdečním záchvatu je velmi obtížné tělesné cvičení při rekonvalescenci. Svaly takových lidí jsou bolavé a ztuhlé, a tak se Poole a jeho tým snaží porozumět tomu, proč krevní buňky neproudí pořádně a proč nemohou dostat dostatek kyslíku do svalů jako zdraví jedinci.

Vědci budou proto pokračovat ve zkoumání antioxidantů a jejich účinků při cvičení. Studie se dále zaměří na to, jak pomoci pacientům se sníženou pohyblivostí a funkcí svalů, které přicházejí s pokročilým věkem a nemocemi jako selhání srdce.