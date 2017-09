Srdeční selhání: pět příznaků, které byste neměli ignorovat

Srdeční selhání je chronické onemocnění, při kterém srdce nezvládá zásobovat orgány dostatkem krve, kyslíku a živin.

Rozdíl mezi infarktem a srdečním selháním V případě infarktu myokardu dojde k ucpání jedné z věnčitých tepen, které zásobují srdce krví, a postižená část srdečního svalu začne odumírat. Pacient pociťuje bolest na hrudníku a u srdce, která se rozšiřuje dále do těla. Ihned by měl vyhledat lékaře.

Při chronickém srdečním selhání je srdce z nějakého důvodu zesláblé, a proto dlouhodobě nezvládá tělo zásobovat dostatečným množstvím krve, živin a kyslíku. Prodělaný infarkt a onemocnění věnčitých cév jsou jednou z příčin srdečního selhání.

Potíže spojené s onemocněním se mohou zprvu projevovat při větší námaze, třeba během sportu. S postupem času ale i při běžných aktivitách, jako je chůze, nebo i když jsme v klidu. Srdci totiž postupně docházejí síly.

V České republice je každoročně toto závažné onemocnění diagnostikováno u 40 tisíc lidí. Polovina z nich do pěti let od vyřčení diagnózy zemře. I proto lékaři varují nepodceňovat první příznaky a co nejdříve navštívit odborníka.

„Pacienti pro příznaky často hledají jiná odůvodnění, vnímají je odděleně a nepropojí je do jedné diagnózy. Například únavu a vyčerpání již při malé zátěži zaměňují za přepracovanost, oteklé kotníky spojují s věkem či s cestováním,“ říká Vojtěch Melenovský, vedoucí lékař Oddělení srdečního selhání IKEM v Praze.

Rozpoznat příznaky srdečního selhávání není zase tak obtížné, představujeme vám pět nejčastější, kvůli kterým byste se měli mít na pozoru.

1. Dochází vám dech

Dušnost patří mezi hlavní příznaky srdečního selhání. Na zadýchávání při sportu není nic zvláštního, problém ale nastává ve chvíli, kdy dýcháte namáhavě a ztěžka, aniž byste předváděli závodní výkony.

Obtíže se mohou nejprve dostavit jen při větší námaze. Později se však začnou projevovat i při lehčí zátěži, třeba při úklidu nebo na procházce. Situace se může zhoršit natolik, že se zadýcháte i v klidu či při činnosti, která vám dříve nedělala sebemenší problémy.

Pokud se dušnost zhorší v noci, když si lehnete na záda, je to už vážné. Ulevit si v tu chvíli můžete podložením zad několika polštáři. S tím byste se ale neměli spokojit a včas navštívit lékaře.

2. Otoky nohou i břicha

Jedním ze signálů, že naše srdce nezvládá plnit svou funkci, jsou i otoky nohou a kotníků. Většina lidí si ale tento příznak spojuje s cestováním nebo přibývajícím věkem. Otoky ale mohou ukazovat právě závažné onemocnění srdce.

Dalším ze signálů je zvětšení objemu v oblasti břicha, způsobené hromaděním tekutiny, které může doprovázet nechutenství.

3. Nevysvětlitelná únava a slabost

Po celodenní zátěži či sportu jsme všichni unavení a potřebujeme dostatek spánku. Signálem, že něco není v pořádku, je ale neustálá únava a vyčerpání, což může poukazovat na srdeční selhání.

Naše srdce rozvádí krev, a tím i kyslík a důležité živiny do celého těla. V případě, že srdce zaostává, pumpuje krev přednostně do životně důležitých orgánů. Tím dochází k menšímu prokrvení našich svalů a my se cítíme malátní a unavení.

4. Nadměrné bušení srdce bez důvodu

Že se vám rozbuší srdce po námaze nebo když vidíte někoho, koho máte rádi, je normální. Když ale srdce nadměrně buší bez důvodu, může se snažit dohnat zpomalené tempo způsobené právě srdečním selháním a začít enormně pumpovat krev, která se v těle nahromadila. My pak cítíme bušení, které neodpovídá prožívané situaci.

5. Nárůst váhy i přes ztrátu chuti k jídlu

V našem těle se v případě srdečního selhání začne hromadit krev i voda. Pozorovat můžeme znatelný nárůst váhy ve velmi krátkém čase, třeba až dvě kila během jediného týdne.

A to i přesto, že přebytečná tekutina může zapříčinit ztrátu chuti k jídlu a nevolnosti během jídla. Nahromaděná tekutina v břiše totiž zhoršuje trávení a způsobuje plynatost.