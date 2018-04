Šest příznaků nezdravého srdce. Varovat může chrápání i krvácení dásní

Statistiky uvádějí, že více než polovinu úmrtí v Evropě má na svědomí právě kardiovaskulární onemocnění.

„Přesto péči o něj zanedbáváme a namísto toho jeho funkce narušujeme nezdravým životním stylem. Srdce lze cíleně poškozovat – kouřením, nezdravou stravou, zanedbáváním léčby vysokého krevního tlaku, nadváhou, vysokou hladinou nezdravého cholesterolu a nedostatkem pohybu. Tomu všemu je potřeba se vyhnout a starat se o srdce tak, aby opravdu vydrželo celý život. I když se v případě rizika infarktu myokardu mluví převážně o starších lidech, podle posledních statistik je výsledkem rozšířeného nezdravého životního stylu stále častější výskyt onemocnění srdce i mezi třicátníky. Je také jen mýtus, že se problémy se srdcem objevují u mužů častěji. Ženy jsou v reprodukčním věku sice chráněny pohlavními hormony, ale po nástupu menopauzy hravě dohánějí muže. A během deseti let se výskyt onemocnění srdce srovnává,“ upozornila praktická lékařka Sobotková z Lékařského domu Praha 7.

Abychom se případným potížím se srdce vyhnuli, je nejen důležité se zdravě stravovat a pravidelně se hýbat, ale chodit také na preventivní prohlídky.

Zajít na lékařské vyšetření byste si měli i v případě, pokud vás trápí některý z následujících příznaků potíží se srdcem, zvláště když se vyskytnou dva nebo více najednou.

Sexuální problémy

Za problémy s mužskou erekcí se často skrývá stres nebo únava. Někdy však tyto intimní potíže mohou být jedním z prvních signálů problémů se srdcem. Zvláště pokud se objevují dlouhodobě.

Podle kardiologa Jonathana Goldsteina ze St. Michael’s Medical Center v New Jersey je dokonce erektilní dysfunkce (ED) jedním z nejlepších včasných ukazatelů na pokročilé srdeční onemocnění.

„Dnes by měl být každý pacient, který přijde s problémem ED, považován za kardiovaskulárního pacienta, dokud nebude prokázáno jinak,“ prohlašuje doktor Goldstein. I u žen se mohou skryté problémy se srdcem projevit potížemi v sexuální oblasti. Snížený průtok krve do genitálií může bránit vzrušení, znesnadnit dosažení orgasmu, nebo způsobit méně uspokojivý orgasmus.

Vědci z americké kliniky Mayo sledovali muže ve věku 40 až 49 let, kteří trpěli erektilní dysfunkcí, a odhalili, že tito muži měli dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění srdce než ti, kteří neměli problémy se sexuálním zdravím. Další studie se zaměřila opačným směrem a ukázala, že dva ze tří mužů, kteří byli léčeni na kardiovaskulární onemocnění, trpěli často erektilní dysfunkcí mnoho let předtím, než byli diagnostikováni se srdečními problémy. Je tomu tak proto, že zúžení tepen v penisu omezuje průtok krve do penisu, a jelikož jsou tyto tepny menší, může se jejich poškození projevit mnohem dříve právě v podobě ED. Při dlouhodobějších problémech s erekcí proto Goldstein doporučuje vyhledat lékaře.

„Každý pacient, který k nám přijde s erektilní dysfunkcí, je automaticky posílán na vyšetření srdce. U kardiologa je tak považován za rizikového pacienta, dokud se neprokáže opak,“ uvedl profesor Goldstein.

Lékařka Sobotková souhlasí s tím, že porucha erekce může být v některých případech příznakem srdečního onemocnění. „Cévy v penisu jsou totiž menší, proto se na nich ateroskleróza objeví většinou dřív, než začne člověk pociťovat její další symptomy. Sex je bezpečný pro lidi se stabilizovaným onemocněním srdce – pokud není srdeční choroba dobře kompenzována, raději se milování dočasně vzdejte do doby, než se stav tohoto orgánu zlepší. Infarkt či dokonce úmrtí během milování jsou velmi vzácné. Sex je příčinou méně než 1 % náhlých srdečních příhod.“

Chrápání a spánková apnoe

Pokud chrápete tak hlasitě, že narušujete spánek vašeho partneru, nebo ho donutíte používat špunty do uší, může být vaše srdce ohroženo. Omezené dýchání během spánku je základní příčinou chrápání a je také spojeno se všemi typy kardiovaskulárních onemocnění. Syndrom spánkové apnoe, při kterém se dýchání ve spánku nakrátko zastaví, odborníci dávají do souvislosti s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění a infarktu. Podle statistik lidé trpící spánkovou apnoe mají až třikrát vyšší riziko srdečního záchvatu během pěti let.

Syndrom spánkové apnoe se nejčastěji objevuje u jedinců, kteří trpí obezitou, cukrovkou, nemocemi srdce, plic, svalů a centrálního nervového systému. Jelikož spánková apnoe snižuje přísun kyslíku do krve, existuje větší pravděpodobnost srdeční zástavy. Jakýkoli problém s dýcháním ve spánku byste proto měli nahlásit svému lékaři.

Bolesti dásní, otoky nebo krvácení dásní

Zarudlé, bolestivé, oteklé nebo krvácející dásně mohou být nejen příznakem onemocnění parodontu, které vzniká působením bakterií zubního kamene a povlaku na povrchu zubu, ale i kardiovaskulárního onemocnění.

Studie z roku 2010, kterou provedli vědci z Americké akademie parodontologie (AAP), odhalila, že prevalence parodontálních onemocnění může být podceňována až o 50 procent. Odborníci se domnívají, že špatný krevní oběh v důsledku srdečního onemocnění může být základní příčinou periodontálních onemocnění. Vědci také zkoumají, zda se stejné bakterie podílejí na onemocnění dásní i na tvorbě plaku v koronárních tepnách. Prevence vzniku parodontitidy je stejná, jako při prevenci zubního kazu. Při problémech s dásněmi s návštěvou zubaře neotálejte, v ohrožení totiž může být nejen váš chrup, ale i srdce.

VIDEO: Animace ukazuje, jak se v cévách projeví ateroskleróza Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Otoky nohou, chodidel a prstů

Pokud selhává srdce, hromadí se v organismu tekutina, která může způsobovat otoky nohou a chodidel. Někdy se tekutina hromadí i v břišní oblast. Příznakem zadržování vody v těle může být i náhlý nárůst hmotnosti.

Když zjistíte, že se vaše nohy nafoukly natolik, že vám jsou těsné boty, že vaše kotníky, zápěstí či prsty jsou výrazně oteklé, nebo objevíte silné známky otlačení od ponožek, můžete se potýkat s problémem zadržování tekutin.

Edém, jak se otokům a nadměrnému hromadění tekutiny v buňkách také říká, může být známkou srdečního selhání a dalších forem kardiovaskulárních onemocnění. Edém obvykle začíná právě v oblasti nohou, na kotnících, prstech, rukou a chodidlech, tedy částech těla, které jsou nejvíce vzdálené od srdce, kde je krevní oběh chudší. Při nevysvětlitelném otékání proto neváhejte s návštěvou lékaře.

Bolesti na hrudi nebo v rameni

Angina pectoris (AP) je jednou z akutních forem ischemické choroby srdeční, která se projevuje specifickou palčivou bolestí na hrudi. Ta je způsobena nedostatkem kyslíku v srdeční svalovině.

Pacient může pociťovat také hlubokou bolest, zatuhnutí nebo váhu na hrudníku a tyto problémy se mohou zhoršovat při nádechu. Jedním z důvodů, proč se na anginu pectoris často nepřijde, je fakt, že její projevy jsou velice individuální.

Někteří postižení mluví spíše o pocitu tíže, plnosti a tlaku než o bolesti. Může se také zaměnit za poruchy trávení nebo za pálení žáhy, jelikož bolest může klesat do břišní oblasti. Pocity těsnosti, zúžení nebo bolesti můžete zaznamenat také v oblasti krku, ramene, čelisti nebo na horní části zad, kdy mohou být zaměňovány za natažený sval.

Poznávacím znamením, které vám pomůže rozpoznat anginu pectoris od nataženého svalu nebo gastrointestinálních potíží, je opakování problému namísto jedné krátké epizody. Každopádně je vhodné informovat o těchto potížích lékaře.

Dušnost a kašel

Přetrvávající kašel nebo dušnost mohou být rovněž ukazatelem selhávání srdce, kdy se hromadí tekutina v plicích a způsobuje právě tyto problémy. Dýchavičnost při cvičení, námaze a stresu tak může být včasným znamením toho, že se ve vašem organismu něco děje.

Dušnost obvykle ukazuje na srdeční onemocnění v raném stadiu nebo počínající plicní onemocnění. Teprve lékařská prohlídka může odhalit, co se za vaší dýchavičností skrývá. Pro onemocnění srdce je typický pocit, že nemůžete popadnout dech a neschopnost nadechnout se zhluboka. Špatná cirkulace krve může vyústit v namáhavé dýchání. Jestliže se vaše problémy s dýcháním zhoršují v noci a v poloze v leže, může to také ukazovat na srdeční onemocnění.

Dýchavičnost, ať už při fyzické aktivitě, stresu nebo v klidovém režimu by měla být vždy důvodem návštěvy lékaře, jelikož může být příznakem celé řady závažných zdravotních problémů.