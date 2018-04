Přístroj odhalí rakovinu

Tento speciální endoskop, který slouží k vyšetření jícnu, žaludku, ale i tlustého střeva, mají ve světě jen tři další zdravotnická zařízení, všechna v Japonsku.

"U pacientů, které vyšetříme tímto přístrojem, můžeme udělat rychlejší a přesnější diagnózu, a tím pádem můžeme zahájit i rychleji léčbu. A to je u rakovinových nádorů to nejdůležitější," upozorňuje přednosta II. interní kliniky krčské nemocnice Zdeněk Beneš. Sám tímto přístrojem už vyšetřil desítky pacientů. Endoskopické vyšetření probíhá tak, že se do těla pacienta zavede speciální pružná sonda, na jejímž konci je kamera. Z ní je obraz přenášen do počítače, kde si ho lékař prohlédne.

Lékaři vidí jednotlivé buňky

"Endoskopické metody vyšetření nám umožňují prohlédnout si nejen sliznice tělních dutin, ale i odebrat vzorky," popisuje Beneš.

Problém však nastává u pacientů, kteří užívají léky na ředění krve. U nich nelze vzorek touto metodou odebrat, protože by vykrváceli. "Jsou to například kardiaci," říká Beneš. Nový endoskop, který mají lékaři krčské nemocnice k dispozici, však pomůže i těmto pacientům.

Dokáže totiž povrch sliznice zvětšit až tisícdvěstěkrát, takže zobrazí i jednotlivé buňky a jejich části. Lékaři tak mohou během vyšetření okamžitě rozpoznat, zda se jedná o nádorové buňky, či nikoli.

"Tento přístroj je pro pacienty obrovským přínosem," upozorňuje Beneš. Jeho pořízení stojí několik milionů korun a krčská nemocnice jej má od japonského výrobce zapůjčen na dobu neurčitou.