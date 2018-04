Přísně utajovaná tajemství fast foodů

Prodavač, který připravuje vaše jídlo, si neumyl ruce

Server NBC uskutečnil projekt, kdy za pomoci skryté kamery a inspektorů hygieny obešel všechny známé řetězce rychlého občerstvení ve Spojených státech. Zaměřil se na deset z nich a ve všech byly objeveny prohřešky proti hygienickým pravidlům.

Skrytá kamera zachytila hlodavce, hmyz (živý i mrtvý), špínu a odpadky v mnoha provozovnách. Například v Taco Bell v Kalifornii objevili inspektoři v sendviči žvýkačku. A dalším známém fast foodu Hardee´s na Floridě ukázala analýza sody obsah krve ze syrového masa. Ve fast foodu Wendy´s v Chicagu našli pro změnu inspektoři v kuchyni mrtvého hlodavce.

Víc než šedesát procent provozoven rychlého občerstvení bylo označeno za kriticky znečištěné. A nejčastější příčina? Zaměstnanci fast foodů si nemyli po použití toalety ruce (v některých řetězcích nebylo dokonce ani na toaletách pro zaměstnance mýdlo), nevhodná teplota pro skladování jídla, nedovařené maso a zaměstnanci, kteří berou jídlo do holých rukou.



Hranolkům nedodávají chuť brambory

To, co dodává hranolkům ve fast foodu jejich typickou chuť, nejsou brambory. Většina řetězců rychlého občerstvení používá při smažení hranolků živočišný tuk, uvádí server AskMen. Porce hranolků je tak nasycená tukem dokonce víc než hamburger.

Navíc se při úpravě mražených hranolků používá oxid siřičitý, který zajišťuje atraktivní barvu, a pro správnou chuť se přidávají chemická aditiva a cukr.

V mléčných koktejlech není jen ovoce

Dáváte si ve svém oblíbeném fast foodu jahodový shake s tím, že děláte něco pro své zdraví? Omyl! Průměrný jahodový koktejl obsahuje víc než padesát různých chemikálií. Pokud budete pátrat po jeho složení, možná vás uklidní přírodní aroma nebo chuť. Tato přísada sice skutečně pochází z přírody, ale vůbec není jisté, že ve formě, kterou očekáváte.

Jako přírodní ingredience (dochucovadla, aroma atd.) jsou označené přísady, které pocházejí z přírodních zdrojů. Ty zahrnují bylinky, koření, kvasnice, hlízy, ovoce, zeleninu, hovězí, kuřecí a další živočišné produkty. To znamená, že i když je v jeho složení uvedeno přírodní aroma, nemusí být ve vašem jahodovém koktejlu po jahodách ani stopa.

Ve skutečnosti mnoho řetězců rychlého občerstvení používá v koktejlech živočišné produkty jako například želatinu, která dodávám mléčným shakům správnou hustotu a chuť.

Drůbeží sendvič s hovězím

Existuje celá řada městských mýtů, které tvrdí, že do hovězích hamburgerů se melou krysy a podobně. Nic takového nebylo nikdy prokázáno. Nicméně do některých produktů s kuřecím masem se přidává mimo jiné i část hovězího masa, které jim dodává výraznější chuť.

Navíc kuřecí jídla obsahují i další aditiva, která zintenzivňují chuť. Je to poměrně logické. Všechno jídlo ve fast foodu je připravené na stejném mastném grilu, který všemu jídlu dodává stejnou mastnou chuť. A jak lze jídlu dodat naprosto specifickou bohatou a atraktivní chuť, když všechno chutná po oleji z grilu? Právě chuťovými aditivy, která jsou však složena téměř výhradně z chemických látek, a nikoli přírodních surovin.