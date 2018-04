Příčinou vzniku ledvinových kamenů není vápník, ale bílkoviny a sůl

Váží jen sto padesát gramů, ale dokáží filtrovat krev, zbavují tělo odpadních látek, udržují celkový objem vody v organismu a produkují několik důležitých hormonů. Za minutu jimi proteče 1,2 litru krve. Většinou toho ale lidé o ledvinách moc neví a koluje o nich spousta mýtů a polopravd.

Mýtus: Na ledvinové kameny trpí jen muži

Panuje obecně vžité přesvědčení, že ledvinové kameny jsou téměř výhradně mužskou záležitostí a ženy si s nimi nemusí dělat starosti. Ve skutečnosti však ledvinové kameny mohou postihnout muže, ženy a dokonce i děti.

Podle The National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) celosvětově trpí ledvinovými kameny šest procent mužů ve věku od dvaceti do čtyřiasedmdesáti let a čtyři procenta žen ve stejném věkovém rozmezí. Počet postižených žen navíc stále rok od roku stoupá.

V České republice trpí ledvinovými kameny přibližně čtyři procenta populace. U dětí je vznik ledvinových kamenů výrazně méně častý a je podmíněn především genetickými a metabolickými poruchami, nebo anatomickými abnormalitami močových cest.

Mimochodem, víte, že ledvinové kameny se našly už u egyptských mumií, takže jimi trpěli lidé už před pěti tisíci lety?

Mýtus: Darování ledviny je nebezpečné

Lidé, kteří uvažují o případném darování ledviny, se často obávají zdravotních komplikací, jež budou následovat. Dárci se však zásadně vybírají mezi zdravými lidmi. Američtí vědci z University of Baltimore zveřejnili vloni v magazínu Journal of American Medical Association výsledky mnohaleté studie vycházející z údajů osmdesáti tisíc dárců, kteří se rozhodli jeden ze svých orgánů darovat.

Průběh jejich života srovnávali s devíti tisíci respondenty, kteří si ledvinu vzít nenechali. Během patnácti let se úmrtnost při operacích nezměnila a dárci ledvin rozhodně neumírali předčasně.

Mýtus: Jen minimum ledvinových kamenů odejde samo

Lidé, kteří ledvinovými kameny někdy trpěli, mluví o nejhorší bolesti, jakou v životě poznali. Na druhou stranu však zdaleka ne všechny případy ledvinových kamenů vyžadují chirurgický zásah, i když je o tom řada lidí přesvědčena.

Podle urologů má přibližně osmdesát procent ledvinových kamenů průměr menší než půl centimetru a víc než pětaosmdesát procent z nich odejde z těla bez lékařského zásahu. Nejčastějším důvodem operace ledvinových kamenů není jejich obří velikost, jak se lidé domnívají, ale vznik infekce nebo dalších komplikací k tomu přidružených.

Mýtus: Většina onemocnění ledvin je dědičná

To, že vaši rodiče netrpěli na onemocnění ledvin, naprosto neznamená, že takové problémy nemohou potkat vás. I když si většina lidí myslí opak, jen minimum onemocnění ledvin je dědičných.

Podle údajů, které zveřejnili vědci z University of Iowa Hospitals and Clinics, je dědičných pouze necelých deset procent onemocnění ledvin. Z nich nejhojněji je potom zastoupena polycystická choroba ledvin.

Mýtus: Ledvinové kameny vznikají z přemíry vápníku

Po celá léta se tvrdilo, že ledvinové kameny vznikají z nadbytku vápníku v těle a lidé, kteří se jim chtějí vyhnout, by měli omezit příjem vápníku. Jenže výzkumy, které na toto téma byly provedené, tvrdí něco úplně jiného.

Podle mimořádně velké studie provedené v roce 1993 a zveřejněné v New England Journal of Medicine je to přesně naopak. Výzkumu se zúčastnilo čtyřicet pět tisíc mužů a vědci několik let sledovali jejich jídelníček a případný výskyt ledvinových kamenů.

Zjistili, že ti respondenti, kteří konzumovali méně než 850 mg vápníku denně, měli naopak mnohem větší riziko, že se u nich ledvinové kameny objeví, než ti, kteří měli příjem vápníku vysoký. Z hlediska souvislosti mezi jídelníčkem a vznikem ledvinových kamenů se jeví mnohem zásadnější nadměrná konzumace bílkovin živočišného původu a soli.