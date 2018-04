Při práci u počítače netrpí jen záda. Vyzkoušejte oční jógu

Ke zmírnění únavy očí pomůže také pravidelné protažení strnulého krku a dalších částí těla. Nezapomínejte ani na čerstvý vzduch a přísun dostatečného množství tekutin.

Napište si očima X

Pohybujte očima ze strany na stranu, nahoru a dolů i křížem. Představte si, že očima kreslíte písmena X, O a H v různých směrech, každé písmeno alespoň třikrát. Cvičte s otevřenýma i zavřenýma očima.

Zaměřovač - protažení očních svalů

Cvik pomáhá odstranit strnulost očních svalů, jež hrozí při většině kancelářských prací, a preventivně působí proti zhoršování zraku.

Na vzdálenost asi 30 cm od sebe podržte svůj palec. Střídavě zaostřujte zrak na něj a jiný předmět vzdálený několik metrů. Cvičte nejprve jedním a pak druhým okem, opakujte ve třech sériích po pěti zaostřeních. Případně před sebe natáhněte ruku, ve které držíte svisle tužku. Zaostřete na horní konec tužky a ruku pomalu přibližujte. Pořád mějte zaostřeno na tužku.

Promasírování

Vnitřní stranou ukazováčku (směrem k palci) si jemně promasírujte oční nervy v oblasti mezi obloukem obočí a spánkem. Věnujte pozornost nalezení správného místa, kde při promasírování pocítíte úlevu tlaku okolo očí.

Mírné osvětlení a modrozelené tóny

Protahování očí je jedna věc, důležité také je, v jakém prostředí pracujete. Snažte si je přizpůsobit tak, aby vašim očím co nejvíce vyhovovalo. Oční hygienu představuje hlavně správné osvětlení - nepracovat v šeru ani v přesvětleném prostoru.

V místnosti má být mírné osvětlení a pracovní plocha přisvícena silnějším bodovým světlem.

"Pracovní plochy na počítači by měly mít modré a zelené tóny. Ty jsou jak očima, tak mozkem nejlépe vnímány. Počítač by neměl být umístěn tak nešikovně, aby se v -něm odráželo okno, ani by neměl být přímo proti oknu, aby vás slunce neoslňovalo," radí primářka z pražské oční kliniky DuoVize Lucie Valešová. Při práci je třeba, aby člověk ze soustředění nezapomínal mrkat.

Ochlaďte oči

Pokud cítíte, že jsou vaše oči unavené, může vám pomoci také osvěžení. Často postačí jen oči několikrát po sobě opláchnout studenou vodou, jindy je třeba přiložit různé obklady.



Osvědčil se například vlažný vyždímaný sáček obyčejného černého čaje, který si na několik minut na oko přiložíte. Některým lidem může pomoci také plátek vychlazené okurky nebo slupka.