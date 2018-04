Při nákupu jídla čtěte, co je na obalu

PŘEDCHOZÍ DÍL SERIÁLU ZDE

Neznamená to, že musíte znát nazpaměť kalorické hodnoty a obsah tuků.

Pokud ovšem porozumíte nutričnímu značení, které uvádějí výrobci na obalech, získáte velkou výhodu pro váš zdravý jídelníček.

Na většině obalů je uvedena energetická hodnota v kilojoulech (kJ) a někdy i v kaloriích, respektive kilokaloriích (kcal). Přepočet je jednoduchý: 1 kcal = 4,2 kJ.

Všimněte si, že výrobci rádi zdůrazňují číslo co nejmenší, a proto se setkáte s tím, že bonbon má jen 2 kcal (nikoli 8,4 kJ).

Méně cukru

Energetická hodnota je uvedena na množství 100 gramů potraviny, v některých případech i na 1 balení.

Chcete-li porovnat například energetickou hodnotu dvou druhů jogurtů mezi sebou, pak má smysl srovnávat jen údaj na 100 gramů - jogurt není vhodnější k hubnutí jen proto, že je v menším kelímku.

Energetická hodnota jednoho balení nebo jedné porce vám však usnadní započítání do celkového denního příjmu energie.

Většina výrobků je označena množstvím tuků na 100 gramů, zjistíte tedy snadno, kolik gramů tuku se vyskytuje v jednom balení. U sýrů se setkáte s údajem o procentech tuku v sušině.

To je sice důležité, ale neméně podstatné je i to, kolik sušiny daný sýr obsahuje. Má-li například 30 procent tuku v sušině a 50 procent sušiny, znamená to, že 50 gramů ze stogramové porce sýra tvoří sušina. Třicet procent z 50 gramů je tvořeno tukem. Sýr má tedy 15 gramů tuku na 100 gramů.

Mezi další údaje, které se vyplatí sledovat, je obsah sacharidů, zejména cukru. Je vhodné, když výrobce uvede, kolik sacharidů výrobek obsahuje a jakou část z toho tvoří právě cukr. Pochopitelně, že čím méně cukru, tím lépe.

Více bílkovin

U bílkovin neboli proteinů to je přesně naopak. Více bílkovin představuje při hubnutí výhodu. U pečiva a cereálií si všímejte obsahu vlákniny - čím více, tím lépe.

Jsou-li ve výrobku vitaminy a minerální látky (a výrobce se jimi pochlubí na obalu), musí být v takzvaně nutričně významném množství. To znamená, že výrobce uvede, jaké procento z denní doporučené dávky jedna porce obohacené potraviny pokrývá.

Mezi nejlépe značené výrobky patří mléčné produkty, rostlinné pomazánkové tuky a cereálie, nyní už i mnoho zmrzlin a mražených výrobků.

Letní seriál o hubnutí vzniká ve spolupráci se společností STOB