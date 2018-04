Při hubnutí nezapomínejte na maso. Dobrá je i svíčková

In-line bruslení a zimní bruslení na ledu jsou do jisté míry podobné. Jsou to výhodné sporty, protože při nich musíte vydat spoustu energie. Zároveň zpevňujete nohy a hýždě jako při málokterém jiném sportu. Na rozdíl od běhání tolik nezatěžujete klouby. Velkým plusem samozřejmě je, že se bruslí venku na čerstvém vzduchu.

V případě, že se rozhodnete pro inlinové bruslení, vyplatí se investovat do vybavení. Důležité jsou zejména chrániče kolen a zápěstí, lepší je bruslit v helmě. Právě poměrně vysoká možnost, že dojde ke zranění, je nevýhodou tohoto sportu. Zkušení bruslaři jezdí i po chodníku a silnici, ale to se začátečníkům příliš nedoporučuje.