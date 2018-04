Při dietě plánujte jídlo dopředu, inspirujte se jídelníčkem

Jídelníček 1. DEN Snídaně: 1 krajíc slunečnicového chleba, 1 vajíčko naměkko, 100 g ředkviček, sůl Svačina: 200 g grepu Oběd: Kuřecí steak s okurkovým salátem (150 g okořeněných a osolených kuřecích prs opečeme na jedné lžičce rostlinného oleje; okurky ostrouháme, ochutíme solí, česnekem a pokapeme olivovým olejem) Odpolední svačina: Chléb s lososovou pomazánkou a okurkou (krajíc tmavého chleba, 2 polévkové lžíce bílého jogurtu, 20 g drceného lososa, podle chuti sekaný kopr; 100 g salátové okurky) Večeře: Rajčatová polévka se sýrem (50 g rajčatového protlaku, 1 čajová lžička oleje, hřebíček, sůl, 50 g rajčat, 50 g tvrdého sýru, celé koření). 2. DEN Snídaně: Chléb s tofu a okurkou (1 krajíc tmavého chleba, 50 g lahůdkového tofu, 100 g salátové okurky). Dopolední svačina: Jablko s celerem a sezamem (smíchejte nastrouhaných 150 gramů jablek a 50 gramů celeru, posypte čajovou lžičkou sezamových semínek) Oběd: Zapékané brambory se zeleninou (100 g syrových oloupaných brambor nakrájejte na kolečka, 50 gramů cukety a 50 g patizonu pokrájejte na plátky, 50 g rajčat spařte a oloupejte. Do zapékací mísy potřené olejem navrstvěte brambory, rajčata, cuketu a patizon, zalijte 50 ml pochoutkové smetany smíšené s polévkovou lžící nastrouhaného sýra, jedním vejcem a solí. Přikryté zapékejte 30 minut.) Odpolední svačina: Kornoutek z kuřecí šunky, celozrnná bulka (polovina celozrnné bulky, 100 g šunky, 2 polévkové lžíce pochoutkové smetany, 50 g jemného tvarohu, polovina čajové lžičky strouhaného křenu, petrželová nať). Večeře: Salát s hovězím masem (50 g vařeného hovězího masa, 100 g salátové okurky, 100 g rajčat, sůl, mleté černé koření, jablečný ocet) 3. DEN Snídaně: Zapečená obložená celozrnná bagetka (1 celozrnná bagetka, 50 g tvrdého sýru, 100 g rajčat, 1 čajová lžička rostlinného másla) Dopolední svačina: 150 g tvarohu, 150 g mandarinek Oběd: Rybí rolky s barevnou přílohou (150 g filé z tuňáka, po 50 gramech žluté, červené a zelené papriky, 50 g rajčat, 50 g tvrdého sýra, polévková lžíce rostlinného másla, směs koření na ryby, mletý pepř, větvička kopru, citronová šťáva, sůl. Filé osolte a okořeňte. Do středu vložte několik větviček kopru, srolujte a propíchněte párátkem. Spolu s nakrájenou paprikou a rajčaty vložte do zapékací mísy vytřené máslem. Zalijte troškou vody smíchanou s citronovou šťávou, solí, pepřem a nadrobno posekaným koprem. Zapékejte 10 minut zakryté, potom posypte strouhaným sýrem a dopečte 5 minut odkryté.) Odpolední svačina: 2 zavináče s krajícem tmavého chleba Večeře: Omeleta se zeleninou (1 vajíčko, 2 čajové lžičky oleje, 1 polévková lžíce mléka, po 30 g pórku, celeru, petržele, cukety a mrkve, mletá červená paprika, sůl a majoránka). 4. DEN Snídaně: Chléb se šunkou a avokádem (Krajíc tmavého chleba natřete máslem, potřete čajovou lžičkou rostlinného másla, ¼ avokáda nakrájejte na plátky a položte na chléb. Pokapte citronovou šťávou, osolte a okořeňte. Navrch položte 50 g dušené šunky.) Svačina: Pomerančový koktejl (100 g pomerančové dužiny, 100 ml kefíru + 50 ml vody, 1 čajová lžička medu, nastrouhaná pomerančová kůra). Oběd: Segedínský guláš (Na 1 čajové lžičce oleje zpěňte 1 malou cibuli, přidejte 100 g pokrájeného netučného vepřového masa, červenou mletou papriku a sůl. Maso duste 20 minut, potom přidejte 150 g propláchnutého kyselého zelí a duste dalších 20 minut. Před podáváním dochuťte 50 ml pochoutkové smetany.) Odpolední svačina: Cherry rajčata se sýrem cottage (150 g cherry rajčátek, 100 g sýru cottage) Večeře: Zelňačka (150 g zelí, sůl, česnek, majoránka) 5. DEN Snídaně: 1 ks slunečnicového chleba, 1 lžička rostlinného másla, 50 g šunky, 100 g ledového salátu Dopolední svačina: Sýr s jablkem (50 g pokrájeného tvrdého sýra do 30 % t.v.s., 150 g nastrouhaného jablka, 2-3 nasekané vlašské ořechy) Oběd: Cibulové rizoto (V hrnci rozehřejeme 1 čajovou lžičku oleje, přidáme 70 g rýže natural, po 50 gramech pórku, červené cibule, žampionů a hrášku. Opečeme, zalijeme trojnásobkem vody než je množství rýže, osolíme, okořeníme a přikryjeme. Až voda začne vřít, snížíme teplotu na minimum a vaříme, dokud se nespotřebuje všechna voda v hrnci. Necháme 10 minut pod pokličkou dojít. Před podáváním posypeme dvěma polévkovými lžícemi strouhaného sýra.) Odpolední svačina: Grahamový chléb s olomouckými tvarůžky (1 krajíc grahamového chleba, 80 g olomouckých tvarůžků). Večeře: Kuřecí prsa na tymiánu s dušenou mexickou zeleninou (100 g kuřecích prs, 1 čajová lžička rostlinného oleje, mleté bílé a černé koření, sůl, tymián, 200 g mražené zeleninové směsi). 6. DEN Snídaně: Krajíc slunečnicového chleba s pažitkovým máslem (20 g rostlinného másla, 1 polévková lžíce nasekané pažitky, sůl) Dopolední svačina: Skořicový tvaroh (100 g jemného tvarohu, 50 ml bílého jogurtu, ½ čajové lžičky mleté skořice). Oběd: Filé s lilkem (150 g filé z tuňáka nakrájíme na nudličky, ochutíme solí, mletým pepřem, rozmarýnem a směsí koření na ryby. Do olejem vymaštěné zapékací mísy naskládáme polovinu lilku nakrájeného na tenké plátky a posypeme jej špetkou soli a pepře. Na lilek rozprostřeme tuňáka a překryjeme zbytkem plátků; celkem použijeme 250 g lilku. Znovu osolíme, okořeníme a podlijeme 1 – 2 polévkovými lžícemi vody. Dáme péct do vyhřáté trouby na 10 minut.) Odpolední svačina: Chléb s kuřecí debrecínkou a zeleninou (1 krajíc tmavého chleba, 50 g debrecínky, 50 g čínského zelí, 100 g rajčat) Večeře: Plněná cuketa (200 g cukety, 50 g žampionů, 1 vajíčko, čajová lžička oleje, 2 polévkové lžíce pochoutkové smetany, bylinky - čerstvé nebo sušené, 100 g listového salátu, 1 stroužek česneku, sůl). 7. DEN Snídaně: Chléb s rybí pomazánkou (1 krajíc tmavého chleba, 50 g tuňáka ve vlastní šťávě, čajová lžička rostlinného másla, 20 g jarní cibulky, nakládaná okurka, lžička zakysané smetany nebo lžíce bílého jogurtu, citronová šťáva, sůl) Svačina: 150 g pomela (nebo jiného citrusového ovoce) Oběd: Telecí medailonky s míchaným salátem (150 gramů masa nakrájejte na kostičky a opečte ze všech stran na jedné lžíci oleje. Přidejte 5 lžic vody, jemně okořeňte a pomalu duste. Až se voda vypaří, přidejte dalších 5 lžic vody a pokračujte v dušení. Tento postup opakujte do změknutí masa. Podávejte se salátem: 100 gramů ledového salátu, 50 g rajčat, 50 g stonkového celeru, sůl, ocet balzamico, olivový olej) Odpolední svačina: 1 krajíc tmavého chleba, 50 g drůbeží šunky, 100 g rucoly Večeře: Řecký salát (50 g hlávkového salátu, 50 g rajčat, 50 g papriky, 50 g salátové okurky, 50 g ovčího sýru, čajová lžička vinného octu, čajová lžička olivového oleje, směs bylinek, sůl).