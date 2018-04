Překáží vám ve vztahu vaše povolání? Zeptaly jsme se gynekologů

Obrátily jsme se na tři vyhlášené české gynekology, aby nás pustili "za oponu" a odpověděli nám na čtyři otázky, které se týkají právě jejich neobvyklého povolání a vlivu jejich profese na partnerský život.

1. Proč jste se stal gynekologem?

2. Je to povolání, u něhož nejednu ženu napadne, jak může takový muž fungovat v partnerském vztahu. Měl jste s tím někdy problémy?

3. Co vám práce gynekologa přináší?

4. Jaké jiné zaměstnání byste si rád zkusil?

Primář MUDr. Jaroslav Hulvert z Klinického centra ISCARE, 45 let

1. Gynekologem jsem se stal vlastně náhodou, rozhodně to nebylo mé přání při studiu na medicíně. Moje vysněná a oblíbená ortopedie měla v Praze a okolí dostatek lékařů, tak jsem si musel vybírat mezi jinými obory. Důvod, proč volba nakonec padla na gynekologii, byl prostý. V Benešově u Prahy, kde jsem chtěl pracovat, mi nabídli volné místo na patologii, rentgenu nebo na gynekologii. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl dělat alespoň trochu chirurgický obor, se ze mě stal gynekolog.

2. Víte, že tato otázka je spíše kladena partnerkám gynekologů? Domnívám se, že partnerský vztah je přece o úplně něčem jiném. Ale na přímou otázku přímá odpověď. Ano, naprostá většina gynekologů funguje v partnerském vztahu minimálně stejně dobře jako muži ve zcela jiných oborech lidské činnosti.

3. Mou specializací je léčba neplodnosti a to, že pomůžete neplodnému páru k vlastnímu potomkovi, je ohromná věc. Přináší vám pocit, že děláte něco smysluplného, užitečného. Každý den jste vystaven spoustě emocí pacientek, které se pohybují mezi touhou, nadějí, smutkem a štěstím. Setkáváte se často až s neuvěřitelnými životními příběhy párů toužících po dítěti. Je příjemné, že většinou končí happyendem.

4. Asi bych si rád zkusil práci se dřevem, také by mě bavilo zahradničení a vůbec práce na farmě, ale obávám se, že bych časem po večerech začal pročítat odbornou literaturu a chtěl se vrátit k tomu, co dělám nyní.

MUDr. Jan Šulc, zakladatel a vedoucí lékař Centra reprodukční medicíny GEST, 55 let



1. Jako většina spolužáků jsem na fakultě dlouho nebyl rozhodnut, čemu se budu věnovat. Gynekologie vyhrála díky tomu, že je v ní, jako v jednom z mála medicínských oborů, možnost věnovat se operování i teorii. Součástí gynekologie je navíc porodnictví, které je samo o sobě krásným oborem, které přináší každodenní radost a uspokojení. Práce na porodním sále navíc plně splňovala určitou touhu většiny mladých lékařů po takzvané "adrenalinové" medicíně.

2. Jde o velmi rozšířenou pověru. Neznám gynekologa, který by měl podobné problémy.

3. Především uspokojení. Nebudu ale zastírat, že díky rozhodnutí odejít do soukromé praxe i dobré finanční zajištění. Volba opustit kliniku a jít do neznáma, do značného rizika nebyla ale zrovna lehká.

4. Kromě povolání lékaře jsem se stal soukromým podnikatelem se vším, co k tomu patří. Takže vůbec nepřemýšlím o tom, že bych zkusil ještě něco jiného.

Primář Petr Janků, vedoucí perinatologického útvaru v Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno a LF MU, 42 let

1. Gynekologie a porodnictví je velmi pestrý obor. Léčba je většinou rychlá a efektivní, velmi brzy je vidět léčebný efekt. Je to chirurgický obor, ale je zde i mnoho konzervativních léčebných postupů, které vyžadují logické uvažování. Často je potřeba složitě pátrat po příčině onemocnění.

2. Nevidím důvod, proč by gynekologie a porodnictví mělo ovlivňovat partnerské vztahy. Snad jenom nedostatkem času, který člověk může věnovat rodině.

3. Práce gynekologa a porodníka mi přináší uspokojení. Jsem rád, když od nás odcházejí zcela zdraví lidé, když si spokojení rodiče odnášejí zdravého potomka. Máme možnost příznivě ovlivňovat budoucnost celé společnosti.

4. Pokud bych nebyl gynekologem a porodníkem, rád bych byl právníkem nebo ekonomem.