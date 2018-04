Před svými pacienty smekám, říká oceněná hematoložka

"Sdělení diagnózy je náročné vždycky, obzvlášť když pacientovi nemáme co nabídnout. Mnohem lépe se to říká, když známe 'řešení', víme, jak postupovat," připouští čtyřicetiletá lékařka, která pracuje na jednotce intenzivní péče a transplantačním oddělení, které jsou vzájemně propojené. Lékaři zde střídavě pracují na ambulanci a na lůžkovém oddělení.



MUDr. Markéta Marková, Csc. MUDr. Markéta Marková, Csc. Vystudovala 1. lékařskou fakultu UK, v roce 1993 nastoupila do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na hematologii, od roku 1999 pracuje v Ústavu hematologie a krevní transfuze.

Ročně k nim přijdou řádově stovky pacientů, kteří trpí hematologickými nádory, zejména leukemií. Mohou mít i poruchy krvetvorby či krevního srážení. Šance na vyléčení jsou různé, obecně se dá říct, že pacient s leukemií má asi padesátiprocentní šanci na dožití více než pěti let od sdělení diagnózy.

S pacienty je podle Markové důležité jednat na rovinu. Jedním z nejtěžších okamžiků je sdělení nepříjemné diagnózy.

Vyšetření, která potvrdí či vyvrátí podezření na závažnou nemoc, se dělají právě tady.

K úspěšnému vyléčení přispívají podle Markové velkou měrou i lékaři, kteří provádějí prvotní vyšetření.





Jak probíhá léčba První cestou je chemoterapie, při níž se nemocnému aplikují cytostatika. Ta naruší krevní dělení. Cílem je zničit nádorové buňky, dojde ale i ke zničení dalších druhů buněk. Několikaměsíční cyklus chemoterapie se musí vždy několikrát opakovat. Pacient je po podání cytostatik několik měsíců hospitalizovaný, dokud nepřekoná období, kdy je nejvíce zranitelný.

Druhou možností je transplantace kostní dřeně, která je také doprovázena chemoterapií. Dávka bývá ale mnohem silnější, aby se redukovala šance obnovy vlastní krvetvorby. Pacient ale dostává dárcovskou dřeň, pokud ji tělo nemocného přijme, je zdrojem krvetvorby.

Pacienti, kteří jsou po chemoterapii nebo transplantaci, jsou náchylní ke krvácení, působí to i velmi toxicky na ostatní orgány.

"Naše práce je jen zlomek. Lidé si někdy neuvědomí, že pokud je lékař správně diagnostikuje a odešle k nám, je to to, co jim zachrání život," upozorňuje. Nemocný tak podle ní nestráví zbytečnou dobu tím, že obchází různé lékaře a podstupuje vyšetření.

Markéta Marková si je vědoma náročností své práce . "I kvůli tomu, že člověk se s nemocnými sžije, prožívá s nimi trápení a to samozřejmě nenechá nikoho chladným," říká.



"Před většinou z nich musím jen smeknout, jak jsou stateční, jakým způsobem se jim daří bojovat s naprosto zachovanou lidskou tváří. Mám k nim obrovskou úctu," dodává Marková.

"Každý člověk má svoji hodnotu, svoji cenu a o každý život i jeho kvalitu se bojuje, ať je mu 18, 30 nebo 50," podotýká žena s tím, že všem se dostává stejné péče.

O změně své práce nikdy neuvažovala. "Co mě na tom baví? Všechno. Máme možnost dát mnoha lidem naději, pomoct jim. Dosahujeme srovnatelných výsledků jako lékaři ve vyspělých západních zemích. Navíc máme velice dobrý kolektiv."

Ocenění pacientů ji potěšilo. Zasloužilo by si ho ale podle ní mnoho lékařů. "Patří i mým kolegům stejně jako mně. Určitě si ho ale vážím, protože je od pacientů, pro které to člověk dělá."

Právě týmovou práci považuje v medicíně za stěžejní. "Nejde jen o lékaře, důležití jsou i všichni okolo. Sestry i veškerý zdravotnický personál, včetně pracovníků v laboratořích," vyjmenovala.