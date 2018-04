Pravda a mýty o Coca-Cole: minci ani zuby nerozpustí

Tvrzení č. 1: Coca-Cola dokáže rozpustit minci.

Cola sice obsahuje kyselinu citronovou a fosforečnou, jejich koncentrace v nápoji je však tak malá, že vám skutečně nemůže rozleptat výstelku žaludku ani rozpustit jakýkoli předmět. Nechte ji ve sklenici přes noc a zjistíte, že nerozleptá minci, nehet, ba ani mouchu, kterou do ní ponoříte. Je to ostatně logické; Cola je skladována a dodávána v tenkých hliníkových plechovkách a měkkých plastových lahvích. Jak by tyto obaly mohly odolat, kdyby měla skutečně tak destruktivní sílu, jaká se jí připisuje?

Tvrzení č. 2: Coca-Cola má povzbuzující účinky.

Když se Cola začala v roce 1885 prodávat, byla inzerována jako lékařsky ověřený posilující nápoj. Tvrdilo se, že kombinace extraktu z listů koky, koly a sodovky má úžasné stimulující účinky. Nicméně na počátku dvacátého století získal kokain špatnou pověst. Množství extraktu z koky bylo nejprve snižováno a od roku 1929 se při výrobě úplně přestal používat. Současný recept na colu je dobře střeženým tajemstvím, ale stimulující složku nahradila nejpopulárnější droga na světě: kofein.

Tvrzení č. 3: Coca-Cola způsobuje pálení žáhy.

Při refluxu se žaludeční obsah vrací do spodní části jícnu a zase zpět do žaludku. V jícnu pak cítíte pálení. Je to dáno tím, že natrávená potrava se již smíchala s kyselými žaludečními šťávami. Místo aby se posunula dál do střev, vrací se zpět a v podstatě rozežírá sliznici jícnu.

"Jakákoli tekutina naopak může při refluxu jícnu neboli pálení žáhy pomoci. Omyje totiž tkáň jícnu, a vyčistí ho tak od kyselin," říká Anthony Starpoli z městské nemocnice v New Yorku, kterého oslovil zpravodajský server msn. "Nicméně pokud se podíváme na složení coly, první, čeho si všimneme, je vysoký podíl kyselin. Ten je dokonce jeden z nejvyšších, jaký se v potravinách a nápojích vůbec vyskytuje. Pak tu máme kofein, který sám o sobě sekreci žaludečních kyselin podporuje. A nakonec oxid uhličitý, který reflux zhoršuje."

Doktorka Felice Schnoll-Sussmanova z New York Presbyterian Hospital vysvětluje, že náš trávicí trakt zvládne zpracovat jen určité množství kyselých dráždidel. "Pokud však dochází k většímu počtu těchto dráždivých podnětů, například v důsledku nevhodného životního stylu, kouření, stravy a podobně, jícen je nezvládá korigovat a může dojít k jeho závažnému poškození."

Tvrzení č. 4: Coca-Cola rozpouští zuby.

Tato pověra pravděpodobně pramení z jiného tradované historky, že totiž cola rozpustí prakticky veškeré předměty, které v ní necháte ponořeny po dobu čtyřiadvaceti hodin. Zuby jsou v ústech neustále omývány slinami, které jsou nezbytné pro jejich zdraví. Protože právě sliny pomáhají neutralizovat nejen například kyselinu obsaženou v cole, ale i kyseliny, které vznikají působením bakterií v našich ústech. Když člověk pije colu, jeho zuby jsou vystaveny pouze na krátkou dobu působení malého množství kyseliny. Navíc má podobný účinek jakýkoli jiný kyselý nápoj včetně ovocného džusu. Záleží tedy spíše na úrovni naší ústní hygieny, než na tom, jestli vypijeme o sklenici coly denně víc.

Tvrzení č. 5: Coca-Cola způsobuje selhání ledvin.

Ačkoli pověry tvrdí, že kojící matky, které mají velkou spotřebu coly, mají velkou pravděpodobnost, že zemřou na selhání ledvin, není to pravda. Cola není ani příčinou ledvinových kamenů. Hlavní příčinou vzniku ledvinových kamenů je naopak neadekvátní příjem tekutin. Naprostá většina případů ledvinového selhání je potom zapříčiněna komplikacemi diabetu a vysokého krevního tlaku. Cola ani žádný jiný nealkoholický nápoj neobsahuje substance, které by jej mohly způsobit.



Dalších 8 pověr Co ještě koluje o cole. 1. Postavičku Santa Clause vymyslela Coca-Cola.

2. Když budete aspirin zapíjet colou, rychleji vyrostete.

3. Recept na Coca-Colu znají jen dva lidé z vedení společnosti. Každý z nich přitom vlastní jeho polovinu.

4. Coca-Cola byla původně zelená.

5. Společnost Coca-Cola ovládají mormoni.

6. Když se logo firmy zrcadlově převrátí, obsahuje antiislámské heslo.

7. Coca-cola je výborný čistič na záchody a domácí spotřebiče.

8. V logu coly je zakódován vzkaz pro uživatele kokainu.