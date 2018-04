Pozor na sůl v dětském jídelníčku, může vážně poškodit zdraví

Průzkum stravovacích zvyklostí dětí ve věku do tří let, který si letos zorganizovalo Poradenské centrum Výživa dětí, přinesl neradostné zjištění. Už ve věku půl roku má nadbytek sodíku ve stravě 80 procent dětí. Ve věkové skupině 1 až 1,5 roku je to 95 procent dětí, starší děti už překračovaly doporučené množství sodíku všechny.



"Tím je položen základ špatného trendu, který velmi negativně působí na zdravotní stav dětí. Zátěž pro srdce a kardiovaskulární systém je zpravidla tak velká, že už u dětí školního věku lékaři často diagnostikují vysoký krevní tlak. Diagnózy, které se dříve objevovaly v pokročilém dospělém věku, se tak přesouvají do stále nižších věkových skupin," upozorňuje docentka Zuzana Urbanová, dětská lékařka a kardioložka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Problémy jsou i s domácí stravou

"Překvapivě byl nadbytek sodíku zjištěn i u dětí, které byly kojeny a dokrmovány pečlivě připravovanou domácí stravou," uvádí lékařka.

Doporučené množství soli Věk dětí 4-12 měsíců 1-3 roky 4-7 let 7-10 let 11-14 let Sůl (g/ den) < 0,5 0,5-1 1 1,15 1,25 Sodík (mg/ den) 180 300 410 460 510

"Velkým nešvarem je třeba častá konzumace přesoleného pečiva, které mnohé děti dostávají již od kojeneckého věku. Později se k pečivu přidávají ještě uzeniny, sýry a jiné potraviny, které mají obsah soli většinou tak vysoký, že jen jejich jedna průměrná porce pokryje celodenní doporučenou dávku."

Největší riziko nadměrného příjmu sodíku v kojeneckém a batolecím věku spočívá v přetěžování ledvin, které v tomto období ještě nejsou dostatečně zralé.

"Druhým obecně podceňovaným rizikem je pěstování návyku na slanou chuť, který je zpravidla velmi silný a s rostoucím věkem se dále stupňuje. A právě tady můžeme vidět počátek špatných stravovacích návyků a pozdějších problémů s nadváhou, obezitou a následně kardiovaskulárními onemocněními," vysvětluje Zuzana Urbanová.

Stupňování požadavků na slanou chuť, kterým byl dán základ právě v nejútlejším věku, dále pokračuje a již děti mladšího školního věku velmi výrazně upřednostňují slané potraviny.

"Děti, u kterých se tento trend nepodaří včas zvrátit, se bohužel stávají často velmi záhy pacienty dětských kardiologických ordinací," varuje lékařka.

Sůl je i tam, kde byste ji nečekali

Přestože se rodiče snaží dbát na kvalitu stravy svých dětí, často podceňují takzvanou skrytou sůl, která není na první pohled patrná. Tři čtvrtiny konzumované soli pochází v potravě dětí z průmyslově zpracovaných potravin, asi 15 procent je přidáváno během přípravy jídla a jen 10 procent je obsaženo v přírodních surovinách.

Příklady jídelníčku Pro roční děti: * Kojení nebo náhradní mléčná výživa, kousek banánu

* 1 ovocná přesnídávka, dětské piškoty

* Jemný špenát s bramborami (masozeleninová sklenička)

* Strouhaná mrkev s jablkem

* Vanilková kaše, kojení nebo náhradní mléčná výživa Od jednoho roku do tří let: * Půl krajíčku chleba s margarínem a marmeládou, 1 jablko

* Mačkaný banán, 1 strouhané jablko

* Telecí maso se zeleninou a bramborem (masozeleninová sklenička)

* Ovocná přesnídávka, náhradní mléčná výživa

* Rýžová kaše s malinami

Při výběru hotové stravy, takzvaných "skleniček", by se měli rodiče zaměřit na deklarovaný obsah sodíku a upřednostňovat ty, u kterých je tento obsah co nejnižší.

Jitka Rusková z Poradenského centra Výživa dětí doporučuje odvyknout si dosolovat hotové pokrmy a nejíst potraviny, na nichž je sůl viditelná. Například solené oříšky mají 790 miligramu sodíku ve 100 gramech, chipsy 750 miligramů, vyhnout bychom se měli i pečivu se solí na povrchu.

To by ale k dosažení doporučeného množství soli na den stále nestačilo. Neměli bychom to proto přehánět například ani s uzeninami.

"Nejjednodušší a nejúčinnější je vůbec děti na nadměrně slanou chuť nenavyknout," doporučuje Jitka Rusková. "Co nejdéle proto kojte a veškeré příkrmy připravované doma nesolte. Kupujete-li hotové příkrmy ve skleničkách, máte šanci mít příjem velmi dobře pod kontrolou. Hodnoty sodíku jsou zde totiž povinně uváděny. Následně se i u starších dětí snažte mít jejich jídelníček co nejvíce pod kontrolou," dodává terapeutka.