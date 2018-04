Chcete zhubnout a napravit si záda? Zkuste powerjógu z pohodlí domova

Powerjóga ve své dnešní podobě zahrnuje i různé principy moderní fyzioterapie a je tak výbornou volbou nejen na protažení a posílení svalů celého těla, ale také na odstranění problémů s bolestmi zad. Díky tomu, že je powerjóga fyzicky náročnější než tradiční jóga, pomáhá i při hubnutí či udržování zdravé váhy.

Výzkumy neustále přicházejí na její další pozitivní účinky na naše zdraví a i proto jí v zahraničí propadly již miliony nadšenců. Účinky powerjógy totiž působí příznivě i na vnitřní orgány – kardiovaskulární a dýchací systém, usnadňuje odstraňování odpadních látek z organismu. Pomáhá srovnávat hladinu hormonů a tím udržovat rovnováhu v těle. Pravidelný pohyb navíc svědčí naší náladě a pocitu štěstí.



Základem je zklidnění a dech

Základem cvičení jógy je správná technika dechu. Jógový dech je hluboký a směřuje až do bránice. Právě soustředění se na něj může být z počátku náročné, ale určitě se vyplatí. Dechové funkce ovlivňují nejen většinu fyziologických pochodů v našem těle, ale také naši psychiku.

„Nikdo dnes nemáme čas, bohužel často ani na sebe samotné. Ztrácíme tím cit pro vlastní tělo a místo toho, abychom se se zastavili a uvědomili si, co nám dělá dobře, hledáme zdravý životní styl ve veganské nebo bezlepkové stravě, antioxidantech nebo motivační literatuře,“ myslí si rehabilitační lékařka a lektorka powerjógy Anet Králová. Její řešení stresu a bolesti začíná právě u dechu a zklidnění.



„Zkuste se každý den na 5 až 10 minut zastavit, posadit se nebo položit do příjemné polohy, zklidnit dech, uvědomit si svoje tělo. Potom můžete přidat několik cviků, pak třeba pozdrav slunci. Brzy se začnete ve svém těle cítit lépe. A možná vás pak i přestanou bolet záda, “ říká Aneta Králová, která vás provede základem powerjógy v novém seriálu Playtvak.cz.

Pozdrav slunci

Pokud jste zvládli plný jógový dech, můžete začít s pozdravem slunci. Je to krátká dynamická sestava, kterou se můžete třeba rozpohybovat a probrat po ránu. V Indii se říká, že by každý měl zvládnout v den svých narozenin tolik pozdravů slunci, kolik je mu let. Zpočátku je ale lepší nic nehrotit a nepřepínat své síly.



„Existuje mnoho variant provedení pozdravu slunci. Začněte s jednoduchou variantou, která zahrnuje pozici kočky, klik s oporou kolen a poloviční pozici kobry, dříve než se pustíte do plné varianty s klikem (tzv. chaturanga) a vysokou pozicí kobry. Myslete na zapojení břišních svalů,“ připomíná Aneta Králová.

Pozdrav slunci začíná ve stoji v pozici hory, pokračujete hlubokým předklonem s výdechem a pomalým narovnáním, poté znovu udělejte hluboký předklon. Pokračujte do pozice prkna (pro ulehčení můžete rovnou přejít do pozice kočky), udělejte klik s pokrčenými koleny a následně se zvedněte do pozice kočky. Dalším klikem se spustíte na zem a přejděte do pozice kobry, nejprve poloviční a poté celé. Přes leh a pozici kočky se znovu vytáhněte do střechy. Přikročte k rukám a zvedněte se do polovičního předklonu, s výdechem se znovu hluboce předkloňte a s nádechem se vzpřimte do pozice hory a zvedněte ruce nad hlavu a opět dolů. Nyní můžete plynule pokračovat od začátku a udělat další pozdrav slunci.



Ve videu se podívejte na podrobný návod na provedení pozdravu slunci a na správný dech. Na stránkách pořadu Zhubněte s powerjógou najdete další videa Anety Králové.