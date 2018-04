Nejlepší potraviny pro vaše plíce. Pomohou jablka i lněná semínka

Doktor Robert Graham z nemocnice Lenox Hill v New Yorku tvrdí, že sice neexistují potraviny, které by nějak významně zlepšily nebo dokonce vyléčily astma, ale můžeme najít potraviny, které by při této nemoci mohly pomáhat.

Poradce zdravého životního stylu a cvičitel jógy Václav Krejčík z Energy Clinic radí, že je dobré plíce chránit potravinami s ostrou chutí, jako jsou například křen, česnek, tuřín, zázvor, pálivá ředkev nebo ostřejší koření.

Pro astmatiky doporučuje kromě lněných semínek také libové maso a dostatek ovoce a zeleniny. Pro plíce nevhodné jsou podle Václava Krejčíka především tučné a masné výrobky, červené maso a výrobky z kravského mléka.

I když se individuální reakce na určité potraviny velmi liší, server

Health.com přinesl seznam potravin, které by při astmatu mohly pomáhat.

Jablka

Další důvod, proč si každý den dát jablko. Studie britských vědců zjistila, že lidé, kteří týdně snědí dvě až pět jablek, sníží riziko rozvinutí astmatu až o 32 procent více než ti, kteří jablek jedí méně. Autoři studie se domnívají, že je to díky flavonoidům, které jablka obsahují. Konkrétně flavonoid kelin může podle odborníků otvírat dýchací cesty.

Mrkev

Antioxidant beta-karoten, který je v těle přetvářen na vitamín A, může podle odborníků snižovat výskyt astmatu způsobeného tělesným cvičením. Tento pigment je také nezbytný k udržení zdraví očí a imunitního systému a pomáhá bojovat i se srdečními onemocněními, rakovinou a Alzheimerovou chorobou.

Beta karoten neobsahuje pouze mrkev, ale také další jasně zbarvené ovoce a zelenina, jako jsou meruňky, papriky a sladké brambory.

Káva

Prakticky každý týden se objeví nová zpráva o tom, jak káva ovlivňuje naše zdraví. Zdá se, že kofein je při astmatu prospěšný. Podle revize sedmi publikovaných studií může káva s kofeinem na rozdíl od kávy bez kofeinu mírně zlepšovat funkci dýchacích cest, a to až čtyři hodiny po konzumaci.

"Kofein je bronchodilátor, který může zlepšovat průchod vzduchu," vysvětlil doktor Graham. Z toho samého důvodu může být pro plíce dobrý i černý čaj.

Lněná semínka

Lněná semínka jsou bohatá na omega-3 mastné kyseliny a na hořčík. Podle některých výzkumů mohou omega-3 mastné kyseliny pozitivně působit při onemocnění astmatem, ale výzkum je stále na začátku.

Podle doktora Grahama hořčík obsažený ve lněných semínkách uvolňuje svaly okolo průdušek a dýchací cesty, a udržuje je tak otevřené. Stažení průdušek způsobuje astmatický záchvat. Konzumaci lněných semínek při astmatu doporučuje také poradce zdravého životního stylu Václav Krejčík.



Česnek

Česnek má protizánětlivé vlastnosti a už po staletí je známý jako přírodní léčivo, které je účinné na všechno od hemeroidů po virové infekce. Česnek také obsahuje alicin, což je antioxidant, který ničí volné radikály. Podle doktora Grahama je možné, že díky tomu pomáhá i při astmatu.