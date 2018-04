Potraviny a nápoje, po kterých budete mít neustále hlad

Máte hlad? Pak se zdá nejlepším řešením pořádně se najíst. Ale co když jídlo způsobí, že po něm budete mít ještě větší hlad?

Server health.com sestavil seznam jídel a nápojů, po kterých budete mít pocit prázdného žaludku, i když budete přejedení. Se zahnáním hladu je to totiž zapeklitější, než si myslíte.

"Hlad je výsledkem mnoha komplexních interakcí, které nastanou v žaludku, ve střevech, mozku, slinivce a v krevním oběhu," říká odbornice na hubnutí doktorka Sue Decotiisová.

Pečivo z bílé mouky

Bílá mouka, ze které se nejčastěji peče většina pečiva, vzniká namletím moučného jádra zrna zbaveného vnější obalové části a klíčku. Samotné moučné jádro však prakticky neobsahuje žádnou vlákninu. Podle doktorky Decotiisové konzumace pečiva z bílé mouky prudce zvedá hladiny inzulinu. Tento hormon sice zajistí pokles hladiny cukru v krvi, kterou rychle zvedla konzumace pečiva, ale díky velkému množství inzulinu hladina krevního cukru klesne příliš a nastane tzv. hypoglykémie, která se mimo jiné projeví pocitem hladu a vyšší chutí k jídlu.

V nedávné španělské studii vědci sledovali stravovací návyky a hmotnost více než devíti tisíc lidí a zjistili, že ti, co jedli dvě a více porcí bílého pečiva denně, měli o 40 procent vyšší pravděpodobnost nadváhy nebo obezity v průběhu pěti let v porovnání s těmi, co jedli pečiva méně.

Ovocné džusy

Pravidelné popíjení čerstvých ovocných šťáv je v současnosti velmi populární a spadá do oblasti zdravé výživy. Bohužel i tato zdánlivě zdravá pochoutka má své zápory. Džusy totiž obsahují všechen cukr z ovoce, ale žádnou dužinu nebo slupku, která obsahuje zdraví prospěšnou vlákninu.

Jak vysvětlila doktorka Mitzi Dulanová, vypití sklenice džusu může prudce vystřelit hladiny krevního cukru, které poté velmi rychle klesnou, což vyvolá pocit hladu.

Pokud máte chuť na osvěžující ovocný nápoj, vyzkoušejte raději koktejly (tzv. smoothie) z celého ovoce a vmíchejte do nich proteinový prášek nebo ořechové máslo. Tím vyrovnáte hladinu krevního cukru a podpoříte pocit sytosti.

Slané pochoutky

Sníte pytlík slaných brambůrků na posezení a máte neodolatelnou chuť na sladké? Brambůrky, tyčinky a další slané pochoutky jsou jen rychle stravitelné sacharidy, které způsobí rychlé zvednutí hladiny inzulinu a následný pokles cukru v krvi.



Podle doktorky Dulanové naše chuťové pohárky a mozek spojují rychlou energii se sladkými pokrmy, a tak je běžné mít po bramborových lupíncích chuť na něco sladkého.



Rychlé občerstvení

Pokrmy z takzvaných fast food restaurací jsou koncipovány tak, abyste jídla snědli co nejvíce. Jak vysvětlila doktorka Decotiisová, například transmastné kyseliny obsažené v těchto pokrmech způsobují zanícení střeva, což naruší schopnost těla produkovat neuropřenašeče ovládající chutě, jako jsou dopamin a serotonin.

Vysoký obsah kukuřičného sirupu v pečivu, dezertech a ochucovadlech zase zvyšuje hladiny inzulinu a vyvolává pocit hladu. Velké množství soli v pokrmech z fast foodu zase může způsobit dehydrataci. Je velmi jednoduché splést si dehydrataci s pocitem hladu, jelikož má velmi podobné příznaky. Dehydratace vás tak vlastně donutí vrátit se pro více jídla.

Alkohol

Alkohol nejenže snižuje vaši snahu o zdravý životní styl, ale navíc po něm budete mít hlad. Podle studie publikované v Alcohol & Alcoholism, jen tři drinky mohou až o 30 procent srazit hodnoty leptinu, což je hormon, který umlčuje hlad a udržuje pocit sytosti.

Alkohol navíc odbourává glykogen, což je hlavní zdroj energie v těle. Jak vysvětlila doktorka Decotiisová, ztráta glykogenu způsobí chuť na sacharidy, aby si tělo nahradilo jejich ztrátu. Jestliže máte po alkoholu chuť na slané, může za tím být dehydratace a ztráta elektrolytů.

Výživový poradce Jiří Gavar z Centra Vitality říká, že při konzumaci alkoholu žaludek vylučuje trávící šťávy, ale nemá žádné živiny, které by trávil. Také se snižuje cukr v krvi, což vyvolává pocit hladu. Je všeobecně známo, že první cesta muže z hospody vede přímo do lednice.

"Alkohol obsahuje velké množství prázdných kalorií, proto je velký nepřítel hubnutí. Navíc člověk ovlivněn alkoholem rád sáhne i po pochutinách typu chipsy, tučné sýry nebo nějaké sladkosti. Organismus je zaneprázdněn odbouráváním alkoholu a přebytečné kalorie z jídla ukládá. Krátkodobé potěšení střídá pocit frustrace, což opětovně vede k utěšení jídlem," dodal Gavar.

Těstoviny z bílé mouky

Těstoviny jsou stejný problém jako pečivo, ale zaslouží si tu vlastní zmínku, protože jich většina lidí jí příliš mnoho. Standardní porce vařených těstovin je jen půlka šálku, ale restaurace pravidelně servírují až 4 šálky v jednom jídle.

Jestliže přeplníte tělo jednoduchými sacharidy, slinivka břišní začne chrlit inzulin, což způsobí rychlý pokles cukru a nezadržitelný pocit hladu.

Navíc omáčky na těstoviny často obsahují velké množství tuku a cukru, což dělá z těstovin kalorickou bombu, po které navíc budete mít hlad.

Glutaman sodný

Glutaman sodný, v Evropě označovaný jako E621 a v Americe jako MSG (monosodium Glutamate), je koncentrovaná sůl, která zvýrazňuje chuť a vůni pokrmů a vyrábí se z fermentované cukrové řepy. Glutamát obsahují především čínské pokrmy, ale i spousta jiných, jako jsou instantní polévky, dresingy, uzeniny, omáčky nebo dokonce pivo či zmrzlina.

Podle španělské studie tato chemická látka zvyšuje chuť k jídlu o 40 procent a podle výzkumu publikovaného v časopise Obesity lidé, kteří konzumují nejvíce glutamátu, mají téměř třikrát větší pravděpodobnost nadváhy než ti, kdo glutamát nejedí vůbec.

"Účinek leptinu (hormon produkovaný tukovými buňkami, který reguluje pocit sytosti) může být oslaben zničujícími účinky glutamanu na hypothalamus," vysvětlila doktorka Decotiisová. Navíc účinky se mohou časem sloučit, takže čím častěji budete jíst potraviny s obsahem glutamátu, tím více budete jíst.

Umělá sladidla

Ať už jsou ve vaší oblíbené limonádě, nebo si jimi sladíte kávu, umělá sladidla jako jsou aspartam, sukralóza, sacharin a další, jen podráždí váš mlsný jazýček.

Jak vysvětlila doktorka Decotiiosová, umělá sladidla dráždí mozkové buňky a ty si pak myslí, že dostanou sladkou porci energie. Jenže cukr nepřichází. Výsledek? Budete toužit po sladkém celý den.

Dětské cereálie

Křupavá ranní pochoutka je většinou jen bílá mouka štědře posypaná bílým cukrem. Den tak začne kolísáním hladin krevního cukru a inzulínu. "Konzumace tak vysoké sacharidové nálože po ránu, kdy jsou hladiny kortizolu nejvyšší, je dvojitý útok na váš metabolismus," říká doktorka Decotiisová.

Během noci a po ránu tělo vyprodukuje velké množství kortizolu, aby připravilo tělo na stresy nastávajícího dne. Podle doktorky Decotiisové vyšší hladiny kortizolu snižují schopnost metabolizovat strávený cukr. Takže hladina krevního cukr může být vysoká, ale nedosáhne do tkání, kde je potřeba, což vede k únavě a hladu.

Jiří Gavar doporučuje vybírat si raději potraviny, které zasytí na delší dobu. "Jedná se především o potraviny z nízkým glykemickým indexem, dále potraviny s vyšším podílem bílkovin, vlákniny a jejich kombinace. Konkrétně sem patří maso například v kombinaci se zeleninou, kvašené mléčné výrobky, sýry. Luštěniny jako jsou fazole nebo čočka."