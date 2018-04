Sedm potravin, které mohou škodit vaší pleti

Akné si mnozí z nás spojují s pubertou a je pravda, že v tomto období bouřlivých hormonálních změn se tyto problémy s pletí vyskytují nejčastěji. Nicméně pupínky se mohou objevovat po celý život a jejich vznik ovlivňuje mnoho faktorů.



Spousta žen pozoruje zvýšený výskyt akné před nebo během menstruace, v těhotenství nebo v období menopauzy, kdy se jedná o typickou reakci na hormonální změny. Mezi další věci, které přispívají k tvorbě akné a černých teček v oblasti nosu (komedony), patří i pot, špinavé polštáře, nekvalitní kosmetika, nedostatečná hygiena pleti, nadbytek stresu a také samozřejmě špatná volba potravin.

„U většiny lidí se akné s postupujícím věkem dokonale vyhladí. Za výskyt akné v pubertě může skupina mužských hormonů, které i nám ženám zajišťují normální chod řady orgánů a tkání. Právě tyhle hormony mají za následek zesílenou funkci mazových žláz a následně i vznik otravných pupínků. Ale pozor, zhruba 15 procent žen se s pupínky potýká i kolem třicítky a čtyřicítky. Produkci kožního mazu totiž ovlivňují hormony hypofýzy, štítné žlázy a glukokortikoidy. A záleží také na dědičnosti i míře stresu, které jste vystavena. Velmi důležité je snažit se pečovat o svůj hormonální systém a vycházet mu vstříc. S výskytem akné souvisí také nezdravé stravování,“ vysvětluje Petra Řehořková z Kliniky estetické medicíny Petra Clinic.

Pokud vás trápí vzhled vaší pokožky i přesto, že důsledně dbáte na hygienu, používáte jen kvalitní kosmetiku a se stresem úspěšně bojujete třeba pomocí jógy či meditace, může být viníkem nehezké pleti jídelníček. Přečtěte si, které potraviny mohou škodit vaší pokožce.

Mléčné výrobky mohou ucpat póry

Jestliže patříte mezi milovnice sýra, jogurtů, mléka a dalších mléčných produktů, máme pro vás špatnou zprávu. Nadbytek mléčných výrobků by mohl být příčinou kožních problémů. Alespoň to tvrdí doktor David Lörtscher, zakladatel dermatologické společnosti Curology, která se specializuje na léčbu akné a příznaků stárnutí pleti.

„Mléčné výrobky obsahují určité hormonální složky, které mohou stimulovat produkci kožního mazu,“ vysvětlil doktor Lörtscher a dodal, že čím více mazu vaše tělo produkuje, tím větší je pravděpodobnost, že se ucpou póry, což vede k pupínkům. Podle Lörtschera je dokonce pro pleť horší mléko odstředěné (nízkotučné), než mléčné výrobky vyrobené z plnotučného mléka.

Negativní účinky na pokožku má podle odborníků také máslo, jehož konzumace způsobuje nejen zvýšený výskyt akné, ale rovněž přispívá ke vzniku vrásek. Takové jsou výsledky studie z roku 2001 uveřejněné v časopise Journal of American College of Nutrition. Vědci v této studii u lidí, kteří jedli větší množství másla a dalších mléčných výrobků, zaznamenali vyšší výskyt vrásek než u jedinců, kteří konzumovali zdravější potraviny, jako jsou zelenina a olivový olej.

Jako alternativu k mléčným výrobkům doktor Lörtscher doporučuje vyzkoušet sojové nebo mandlové mléko a produkty z nich, abyste zkusili, zda se vaše problémy po vysazení mléčných produktů zlepší.

Odbornice na krásu Petra Řehořková souhlasí s názorem, že pokud vás akné dlouhodobě trápí, je dobré zkusit mléčné výrobky na nějakou dobu vysadit.

„Každý jsme jiný. Někomu mléčné výrobky neudělají nic, jinému mohou způsobovat trávicí problémy. Některé výzkumy tvrdí, že mléčné výrobky mohou stát za vznikem akné, a to z několika důvodů. Mohou způsobovat přehnanou reakci hladiny cukru v krvi, což způsobí výkyvy, které vyvolají hormonální nerovnováhu. V mléku mohou navíc být také hormony a aditiva, kterými jsou krávy krmeny pro lepší dojivost. Škodlivým hormonem je zejména IGF-1 – růstový hormon, který způsobuje zánět v organismu, a který tak často vede k akné. Někteří lidé jsou na mléčné výrobky alergičtí, a proto jejich konzumace poškozuje trávení, které má velký vliv na stav pleti,“ dodala Řehořková s tím, že není možné jednoznačně říci, že za problémy musí nutně stát mléčné výrobky.

Kulturista vynechal z jídelníčku mléčné produkty, za pár týdnů akné ustoupilo:

Sůl může způsobovat oteklou pleť

I když slané potraviny nemusí být přímou příčinou vzniku akné, jejich konzumace může vést k jiným pleťovým problémům. Dermatoložka Margaret Ravitsová ze státu New Jersey ve Spojených státech amerických upozornila, že nadbytek soli ve stravě může u některých lidí vést k zadržování vody. Následkem je odulá, nafouklá pokožka.

S tímto názorem souhlasí i americká lékařka Heidi Waldorfová, ředitelka laserové a kosmetické dermatologie Mount Sinai Medical Center v New Yorku, která dodala, že tyto otoky jsou pak patrné zejména v oblastech s tenkou pokožkou, jako je oční okolí.

Řešením je samozřejmě snížení příjmu soli, ale kromě toho dermatoložka Whitney Boweová z New Yorku, která se specializuje omlazení pleti, radí pro zvýšení hydratace pleti přidat do jídelníčku potraviny bohaté na omega-3 mastné kyseliny.

Cukr urychlí stárnutí pokožky

Sladké potraviny nejen zvyšují riziko obezity, ale podle odborníků mohou také poškozovat pokožku. Americká dermatoložka Debra Jalimanová vysvětlila, že potraviny s vysokým obsahem cukru způsobí glykaci kolagenu v kůži a ta pak tuhne a stárne.

Takže příště, až se budete rozhodovat, zda si dát ještě jeden kousek toho vynikajícího čokoládového dortíku, myslete nejen na nechtěné faldy kolem vašeho pasu, ale také na vrásky a povadlou pleť. Dermatoložka Whitney Boweová doporučuje místo sladkostí jíst ovoce, které obsahuje přírodní cukry a antioxidanty, jež pomáhají bojovat proti známkám stárnutí.

Bílá mouka přispívají k akné

Potraviny vyrobené z bílé mouky, jako jsou těstoviny a bílé pečivo, ale i brambory a produkty z nich mají vysoký glykemický index, což znamená, že rychle zvyšují hladinu glukózy v krvi a nutí tělo produkovat inzulin.

Doktor Lörtscher objasnil, že vyšší produkce inzulínu způsobuje zánět, který může vyvolat akné. Lörtscher tedy v zájmu hladké pleti a rovněž pro udržení zdravé váhy doporučuje vyhýbat se rafinovaným sacharidům.

Bramborové lupínky jsou pro pokožku dokonce dvojitou pohromou. Většina brambůrků je pokryta vrstvou soli a ta, jak jsme již zmínili výše, stavu pleti rozhodně neprospívá. Brambory navíc spadají do skupiny rafinovaných sacharidů, a tak zvyšují pravděpodobnost vzniku zanícených pupínků. Pytlík brambůrků je tedy pro pleť učiněná katastrofa.

Mořské plody mohou zhoršovat akné

Obecně jsou mořské ryby, korýši a měkkýši součástí zdravé stravy. Nicméně, jak uvedl dermatolog Neal B. Schultz z New Yorku, tyto dary moře obsahují velký podíl jódu. Jídelníček bohatý na tento minerál pak podle něj může přispívat k výskytu akné.

Judith Brownová, autorka knihy “Every Woman’s Guide to Nutrition“ s tímto názorem souhlasí a uvádí, že vysoká hladina jódu v krvi může zanítit pokožku, ucpávat póry a způsobit výskyt červených fleků na kůži. Podle doktora Schultze není však nutné vyškrtnout mořské plody z jídelníčku úplně, ale lidem, kteří jsou náchylní k akné, doporučuje snížit jejich konzumaci.

Akné se dá zbavit. V salonu pleť vyčistí, obrousí i prokrví:

Červené maso může urychlovat stárnutí

I když je plné bílkovin, které tělo potřebuje k přežití, může podle některých znalců způsobit akné a vést k předčasnému stárnutí. Doktor Mitchel Chasin, zakladatel a ředitel kliniky Reflections Center for Skin and Body, vysvětlil, že červené maso obsahuje vysoké hladiny karnitinu. Tato látka může způsobovat tvrdnutí stěn krevních cév a to vede k předčasnému stárnutí.

Britský lékař Ross Perry, dermatolog z kožní kliniky Cosmedics v Londýně, doplnil, že červené maso bylo také spojeno se zvýšenými hladinami testosteronu v těle, což může vést k vyšší produkci kožního mazu. Zvýšená produkce mazu pak ucpává kožní póry a způsobuje akné.

Alkohol vysušuje pokožku

Alkohol sice není potravina, nicméně jeho účinek na kůži je tak pozoruhodný (v negativním slova smyslu), že si určitě zaslouží místo na tomto seznamu.

„Alkohol způsobuje dehydrataci,“ varuje certifikovaný dermatolog doktor Eric Meinhardt, ředitel a zakladatel kliniky California Dermatology Specialists v Los Angeles.

Tento fakt by podle něj měl být známý každému, kdo si s oblibou dopřeje pár alkoholických nápojů. I když se může zdát, že vaše ústa a hrdlo jsou jediné části těla, které po prohýřené noci nutně potřebují vláhu, vaše pokožka netrpí o nic méně. Alkoholem vysušená pleť je mnohem náchylnější k tvorbě vrásek, šupinám a odlupování, upozornil doktor Meinhardt.

„Kromě toho toxiny a volné radikály vytvořené alkoholem vedou k poškození kolagenu, což vede k vráskám a méně zářivé pleti,“ dodal.

„O alkoholu je známo, že dehydratuje organismus. Stejně tak má za následek vysušenou a zašedlou pleť. V případě, že máte suchou pleť, vyhněte se také kofeinu nebo nikotinu. Základem správné hydratace pleti je pitný režim. Vypijte alespoň 2 – 3 litry vody denně. Se suchou pletí také zatočí zdravé tuky – ořechy, rostlinné panenské oleje, avokádo a tučné ryby. Dále do jídelníčku zařaďte salátové okurky, jahody, ostružiny, celer, chia semínka, aloe vera nebo meloun,“ radí Petra Řehořková.