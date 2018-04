Porucha erekce: viagra není jedinou možností

Poruchy erekce jsou noční můrou bezpočtu mužů. Když se objeví, mnoho pacientů váhá s návštěvou lékaře a uchyluje se k domácí samoléčbě. Nejrůznější kapky, prášky či masti vycházející z lidového léčitelství mají však sporné výsledky. V některých případech může místo navrácení erekce dojít ke zdravotním problémům v důsledku neuvážené kombinace medikamentů.

Implantace protézy do penisu

Problémy s erekcí se řadí mezi poměrně časté problémy. I z tohoto důvodu se Americká urologická společnost rozhodla ustanovit komisi, která by měla vybrat nejvhodnější alternativy léčby.

"Když grémium zhodnotilo asi dva tisíce studií, vydalo směrnice ke klinické léčbě těchto poruch. Odborníci došli k názoru, že existují tři přijatelné alternativy k léčbě normálních pacientů: vakuové přístroje, injekce medikamentů do penisu a implantace protézy do penisu," říká L. Katzenstein ve své knize Viagra.

Implantace protézy do penisu patří k nejradikálnějším řešením poruch erekce, zato je velice efektivní. Pacient má na výběr mezi polotuhou a hydraulickou protézou. V prvním případě je do penisu operativně vpraveno kovové těleso obalené silikonem. V druhém se jedná o složitější zákrok. Hydraulická protéza se skládá z pumpy, rezervoáru tekutiny a cylindrických dutých válců.

Schopnost močení či ejakulace by následně neměla být ovlivněna. Nevýhodou implantace protézy do penisu je ale riziko mechanického selhání a následná nutnost operace.

Injekce medikamentů do penisu

Britský urolog Guy Bridley v roce 1983 představil injekční metodu svérázným způsobem. Během přednášky si svlékl kalhoty a sám na sobě demonstroval účinky injekce.

Tato metoda slavila velký úspěch až do doby, kdy se stále více pacientů začalo uchylovat k viagře. I tak má ale relativní výhodu v tom, že injekce způsobí erekci, aniž by bylo nutné vzrušení. Negativním dopadem vstříknutí látky do penisu ale může být priapismus. Tedy dlouhodobé bolestivé ztopoření, které trvá déle než šest hodin.

Vakuové přístroje

Vakuové přístroje představují pro mnohé muže trpící poruchami erekce nejschůdnější variantu. Nedochází k aplikaci medikamentů a není třeba ani chirurgický zákrok. Stydlivější pacienti uvítají i to, že si vakuovou pumpu mohou bez problémů zakoupit prostřednictvím internetu.

Odborníci se však shodují na tom, že takto zakoupené přístroje nemusí být kvalitní. Doporučuje se proto návštěva lékaře a konzultace vhodného typu.

"Podle jedné ze studií bylo pětaosmdesát procent uživatelů a jejich partnerek spokojených. Vedlejší účinky jsou vzácné a účinek pumpy se dá zase zrušit – na rozdíl například od protézy; mimo to není nutná žádná operace," pokračuje L. Katzenstein.

Ačkoli se nedají opomenout možné negativní účinky vakuových přístrojů, jako jsou bolesti, problémy s necitlivostí či krevní výrony, přesto zůstává toto řešení tím nejméně rizikovým.