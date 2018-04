Poptávka po kondomech v čínské metropoli stoupá

Co je však pro mnoho politiků zabývajících se rodinou a zdravím důležitou zbraní v boji proti populačnímu růstu a onemocnění AIDS, považují konzervativní úředníci za výzvu k neomezenému sexu a kážou o zdrženlivosti a věrnosti.

"Mnoho lidí není navzdory nebezpečí AIDS připraveno strpět veřejný prodej kondomů," říká Čen Pao-čen, ředitel úřadu pro boj s infekčními nemocemi čínského ministerstva zdravotnictví. Virem HIV je v současné době infikováno přibližně 500.000 Číňanů; bez náležitých opatření by se jejich počet do roku 2010 mohl podle odhadu OSN zvýšit až na deset miliónů.

Ovšem v tom, jak by měla vypadat osvěta, panuje nejednotnost. Loni v prosinci na Světový den proti AIDS vysílala státní televize spot komise pro plánování rodiny, ve kterém animovaný kondom odhání sexuální nemoci. Pro strážce mravnosti to bylo příliš. Ihned po prvním vysílání ho úřad pro průmysl a obchod musel stáhnout. Zdůvodnění: televizní reklama na sexuální pomůcky je nezákonná.

Velký rozruch způsobily rovněž první automaty na kondomy na univerzitách v Pekingu a v Šanghaji. Rodiče protestovali, zatímco studenti automaty téměř vykoupili. Mladí Číňané ve městech výzvu k pohlavní zdrženlivosti ignorují. Rádi chodí do společnosti a stále častěji také spolu do postele. "To dělá ta politika otevírání se," soudí barman z pekingské divadelní čtvrti.

Při vší chuti na volnou lásku je také požadavek osvěty dost velký. Jeden mladý obyvatel Pekingu vypráví, že jeho přítelkyně považuje potrat za menší zlo než gumový kondom. "Mnozí jsou ještě velmi konzervativní," míní prodavačka sexshopu. "Je jim trapné vstoupit do našeho obchodu."

Státem podporovaný rozvoj by nakonec mohl zdravotnickým úřadům způsobit ještě další problém: zásobovací potíže. V Číně se ročně vyrobí 1,2 miliardy kondomů - pro čínské páry toužící po lásce to stačí právě tak na čtyři milostné noci za rok.