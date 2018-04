Polovině nemocí srdce se dá předejít

Nejzdravější je nadváha. Ale mírná! Nadváha prodlužuje život, ale nesmí se to s ní přehánět. K tomuto závěru došli američtí vědci, statistici a lékaři v době, kdy Spojené státy prožívají hysterii nad údajnou epidemií obezity. Američtí odborníci zkoumali souvislost mezi váhou a úmrtností lidí. Brali přitom v potaz kouření, konzumaci alkoholu, rasovou příslušnost i věk mrtvých. Zjistili, že pro lidi, alespoň pro ty starší, není nejlepší "normální váha", ale nadváha. Pro lidi vysoké 173 cm se normální váha pohybuje od 55 do 74 kilogramů, nadváha od 74 do 88 kilogramů. Ti, kdo váží více, jsou obézní. Jeden z autorů studie, doktor David Williamson, soudí, že u lidí umírajících po sedmdesátce (a těch je nejvíce) může mít tuk navíc ochrannou funkci. "Říká se tomu paradox obezity," tvrdí Williamson. On i jeho kolegové se nyní kloní k názoru, že nadváha není tak ničivá, jak se tvrdívá.