Polovina mužů má problém se sexem

Jejich křehký nástroj ovlivňuje tolik věcí, že se není co divit, když po čtyřicítce nefunguje, jak má. Nepříjemnou situaci, kdy muž chce, ale nemůže, zná každý druhý. Alespoň to vyplývá z čerstvě zveřejněného výzkumu agentury Stem Mark.

Čím starší, tím více potíží

Více než polovina mužů mezi čtyřiceti a pětašedesáti lety přiznala, že trpí nějakou formou poruchy erekce. Přitom téměř třetina z nich má vysoký krevní tlak, patnáct procent má nadměrný cholesterol a devět procent z nich žije s cukrovkou.

Na poruchy erekce má podle výzkumu vliv i deprese a problémy s prostatou. Výzkum ukázal, že čím starší je muž a čím méně je sexuálně aktivní, tím větší je pravděpodobnost, že v posteli selže. Jenže lékaři se shodují, že zahodit flintu do žita je nesmysl.

Poruchy erekce nejsou podle sexuologů nic, co by muži měli brát jako přirozenou součást stárnutí, s níž je třeba se smířit, stejnou jako třeba vrásky. "Je to obrovská chyba, rezignovat na sex. Dnes se dá vyléčit nebo přinejmenším hodně upravit prakticky každá porucha erekce," míní sexuolog Jaroslav Zvěřina.

Kdyby tak z výzkumu měla vyplynout jen jedna jediná věc , kterou by si pánové měli zapamatovat, i když se jich erektilní dysfunkce zatím ještě netýkají, je to: nemlčet. Sebrat odvahu a jít k lékaři. Není totiž žádná ostuda, když část těla nefunguje, jak má. Jednoho bolí žlučník, druhý má zase problémy s erekcí.

Léčba erekce • viagru vyzkoušelo 7 procent mužů ve věku 40 až 65 let

• zkušenost s dalším lékem - cialisem nebo levitrou - má jedno procento mužů

• mechanické pomůcky někdy použila tři procenta mužů

• volně dostupnými léčivy se léčí osm procent mužů

• jiné tabletky na potíže s erekcí předepsané lékařem vyzkoušelo devět procent mužů

• potížemi s erekcí trpí asi polovina mužů starších čtyřiceti let, každý druhý z postižených má problémy vážnějšího rázu

Osmdesát procent mužů, kteří problém v sexu zažili, však přiznává, že o tom nikdy s nikým nemluvilo. Stydí se. To znamená, že se ani nijak neléčí a snaží se na sex zapomenout.

Celých 39 procent mužů přiznává, že má psychické zábrany se s tak delikátním problémem svěřit lékaři. Pouze čtyři procenta mužů se odhodlala zajít za odborníkem nejpovolanějším - za sexuologem.

Manželství v troskách

"Nám kvůli tomu málem ztroskotalo manželství," přiznává dvaačtyřicetiletá Vlasta z Přerova. "Děti odešly na školu a my jsme mohli mít víc času jen pro sebe. Nestalo se," vzpomíná na dobu, kdy o ní paradoxně její manžel Jiří přestal mít zájem úplně a jakýmkoliv debatám se vyhýbal.

"Teprve když jsem se po roce s pláčem zhroutila, že takhle už dál nemůžu, že to nemá smysl, protože má určitě milenku, a že se tedy rozvedeme, teprve potom muž přiznal, že má nějaké problémy."

Takových příběhů znají sexuologové stovky. "Sex je pro muže, ač se to nezdá, když jsou stánky plné erotických časopisů, pořád tabuizované téma. Znám pacienty, kteří se začali léčit, až když byli skoro v rozvodovém řízení," popisuje Zvěřina. "Muži totiž nevědí, že se v očích žen nijak nesníží, přiznají-li zdravotní problém. Ale co jim žena nikdy neodpustí, je to, že na sex s ní úplně rezignují," uzavírá.