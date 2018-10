Potraviny, které vám na podzim pomohou s hubnutím i posílením imunity

Potraviny pro zdraví i hubnutí, které stojí za vyzkoušení Dýně Dýně slouží nejen jako krásná podzimní dekorace, ale zejména je zdrojem provitaminu A. Díky obsahu beta-karotenu má také antioxidační vlastnosti. Za vyzkoušení stojí dýňová polévka nebo dýňové hranolky. Černé fazole O luštěninách už byla v článku řeč. Budeme-li se bavit konkrétně o fazolích, pak stojí za to zmínit, že obsahují složené sacharidy, což znamená, že tělo tráví fazole pomaleji, nekolísá tak hladina cukru v krvi a člověka díky tomu netrápí neovladatelné chutě. Mimo to jsou fazole dobrým zdrojem železa, draslíku, zinku a dalších minerálních látek. Chilli Další úžasnou ingrediencí v kuchyni jsou chilli papričky s obsahem kapsaicinu, který podporuje metabolismus a pomáhá v boji proti hromadění tělesného tuku. Zkuste přidávat trochu chilli do svých jídel, ale samozřejmě je důležité, aby byla připravená jídla na dietní bázi. Pečená jablíčka Udělejte si hřejivý dezert z podzimních jablíček a dostaňte do svého těla nerozpustnou a rozpustnou vlákninu. Budete mít méně hlad. Při přípravě pečených jablek vynechte cukr. Jablíčka jsou sama o sobě dost sladká. Pro vylepšení chuti je posypte troškou skořice. Sladké brambory Batáty oživí váš talíř barevně a především do sebe dostanete betakaroten, vitamin C a vlákninu. Batáty můžete dusit, udělat z nich kaši nebo péct v troubě jako hranolky. Nepotřebují solit. Stačí je ochutit třeba rozmarýnem. Zázvor Patří mezi tradiční podzimní potravinu s celou řadou pozitiv. Má termogenní vlastnosti, které vás udrží v teple a navíc díky nim dojde ke zrychlení metabolismu. Mimo to zázvor zmírňuje bolest svalů, takže je ideální pro ty, kteří pravidelně cvičí. Ze zázvoru si můžete uvařit čaj nebo ho přidat do jídla. Fantazii se meze nekladou.