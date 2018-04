Léčivé podzimní bobule: rakytník pomáhá očím, arónie štítné žláze

Rakytník

Plody rakytníku obsahují velké množství vitaminu C, A, E, F, D, K, skupiny B a rutin, tedy vitamin P. Například jeden kilogram plodů pokrývá téměř půlroční spotřebu vitaminů C a A. Dále hořčík, železo, síru, bór a titan, pektiny, třísloviny, flavonoidy a organické kyseliny. Tyto cenné látky se vyskytují i v ostatních částech rostliny, ale v nižší koncentraci.

Sušené i čerstvé plody rakytníku léčí oční neduhy. Siličný olej lisovaný z těchto bobulí léčí kožní nemoci a různá poranění, žaludeční vředy, léčí dnu a revmatismus, pomáhá i při Basedowově nemoci způsobené nadměrnou tvorbou hormonů štítné žlázy, působí i jako kvalitní antisklerotikum a tlumí bolesti.

Rakytníková šťáva

V odšťavňovači nebo pasírováním vymačkáme šťávu z plodů, nalijeme do malých plastových nádobek, dobře uzavřeme a dáme zamrazit. Během zimy si postupně otvíráme krabičku po krabičce, a tak máme zaručený přísun vitaminů. Nádobku vytaženou z mrazáku po dobu užívání skladujeme v lednici. Šťávu si můžeme i přisladit, ovocným nebo hroznovým cukrem, agáve sirupem či medem.

Sirup s rakytníkem

V odšťavňovači nebo pasírováním vymačkáme šťávu z dvou a čtvrt kilogramu plodů rakytníku. Zahřejeme ji na 70 stupňů Celsia a zvolna do ní přisypáváme půl kilogramu ovocného cukru. Pořádně promícháváme, dokud se cukr nerozpustí.

Pak sirup nalijeme do vyvařených lahví a dobře zazátkujeme. Sirup lze také připravit studenou cestou, a to tak, že jeden kilogram šťávy mícháme (za studena) s 1,5 kg ovocného cukru do rozpuštění a pak uschováváme v chladničce.

Rakytníkový med

Čerstvě vylisovanou šťávu smícháme s kvalitním tekutým medem. Vše uschováme v temnu a chladu. Během zimního období užíváme 1× denně 1 lžičku tohoto medu (děti poloviční množství).

Rakytníková drť

Rakytníkové plody pomalu usušíme a potom je pomeleme nebo rozmixujeme nadrobno. Tuto drť skladujeme v dobře uzavřené tmavé skleněné nádobě. Co druhý den užíváme jednu čajovou lžičku. Dětem do pěti let dáváme na špičku kulatého nože jednou denně.

Rakytníková kúra proti padání vlasů

Sto gramů listů a plodů povaříme asi sedm minut v půl litru vody. Pak dobře scedíme a pravidelně po dobu šesti týdnů popíjíme 3krát denně 1 dl.

Příjemný nápoj

Na jeho výrobu potřebujeme rakytníkové listy a listy meduňky nebo máty peprné v poměru 1:1. Bylinky přelijeme vroucí vodou a necháme 15 minut louhovat. Po uplynutí této doby přecedíme, můžeme přisladit medem, javorovým nebo agáve sirupem. Nápoj podáváme dobře vychlazený.

Rakytníková pálenka

Rakytníkové plody rozmačkáme, nasypeme do sklenice se širokým hrdlem a zalijeme je až po okraj kvalitním destilátem, nejlépe slivovicí a dobře uzavřeme. Pak necháme 10 dní na teplém místě louhovat, potom ale necedíme. Užíváme také 1 čajovou lžičku každý druhý den.

Čaj rakytníkový skřítek

Potřebujeme: 1 lžičku bobulí rakytníku, 1 lžíci jablečných křížal, 1 lžičku meduňky

Postup: Všechny uvedené přísady zalijeme 2 dl vroucí vody a vše necháme 15 minut louhovat, pak bobule a křížaly vymačkáme a přecedíme. Hotový čaj můžeme přisladit medem.

Rakytníkem zažene chmury

V rakytníku je také obsažen alkaloid hippophein, z něhož vzniká amin serotonin, který má karcinostatický (protinádorový) a antidepresivní účinek, u rostlin byl nalezen vůbec poprvé.

Vitaminové smoothie

Potřebujeme: 1 šálek rakytníkových bobulí, 1 šálek nakrájených jablek, ½ šálku jogurtu, ¼ šálku pomerančové šťávy

Postup: Přísady smícháme a rozmixujeme. Hotový nápoj podáváme ve vysoké sklenici.

Výživné smoothie

Potřebujeme: ½ šálku ovesných vloček jemně mletých, 2 šálky sójového mléka,1 lžíci mletých mandlí, půl šálku rakytníku, půl šálku arónie, ½ šálku ledu.

Postup: Ovesné vločky přelijeme 1 dl vroucí vody a necháme je 15 minut odležet. Pak je smícháme s ostatními přísadami a pečlivě rozmixujeme.

Rakytník léčí a regeneruje pokožku

Rakytníkový olej při vnějším používání hojí nejrůznější rány, popáleniny, omrzliny, opruzeniny a všechny kožní neduhy. Tento olej je bohatý na nenasycené mastné kyseliny, které přispívají k tvorbě přirozeného lipidového pláště pokožky.

Rovněž vitaminy A a E jsou nejlepšími prostředky na pokožku. Zvyšují její pružnost, vyživují jí, podporují hojení ran a jizev, zabraňují vzniku zánětlivých projevů pokožky, podporují procesy látkové výměny v kůži, mají léčebný vliv na různé kožní choroby, omezují tvorbu vrásek a udržují jí hedvábně jemnou. Proto je tento olej výborným kosmetickým prostředkem na ošetření pokožky a masáže.

Rakytníkový olej

Plody rakytníku usušíme na mírně teplém místě, musí si zachovat svoji původní barvu a vůni. Pak je rozdrtíme a zalijeme panenským olivovým, mandlovým či sezamovým olejem, dbáme na to, aby byla drť dobře zakrytá. Necháme 3 týdny stát na teplém místě. Denně protřepáváme. Po uplynutí této doby dobře přecedíme, nalijeme do tmavé skleněné lahve. Používáme na ošetřování pokožky nebo vnitřně a jednou denně 1 čajovou lžičku.

Pleťová maska z rakytníku

Potřebujeme: 2 lžíce rozmačkaných plodů rakytníku nebo 1 lžičku rakytníkové šťávy, 2 lžíce tučného tvarohu, 1 lžičku tekutého medu

Postup: Všechny ingredience smícháme dohromady, hotovou směs nanášíme na obličej a dekolt a necháme 20 minut působit. Poté opláchneme.

Jeřabina

Jeřáb ptačí je vysoký vzrostlý a úplně nenáročný strom, který se vyskytuje po celé Evropě i v Malé Asii. Jeřáb ptačí má dva poddruhy. Zatímco jeřáb ptačí pravý (subcpecies aucuparia L.) má lístky po celém obvodu čepele zoubkovité, poddruh jeřáb ptačí moravský (subspecies moravica) má lístky mělce pilovité jen v horní třetině. Jeho plody jsou přímo jedlé a sladkoplodé. Tento strom miluje a velmi potřebuje slunce.

Léčivou drogou jsou květy a samotné jeřabiny, které sbíráme v září či počátkem října. Tyto malvice obsahují vitaminy C a A. Slupka je bohatá na lycopen, což je druh karotenu. Mezi další obsahové látky patří hořčiny a třísloviny, které pomáhají při zažívání, čistí močové cesty a ledviny i krev. Jeřabiny obsahují také alkaloid sorbit, dříve se z nich vyrábělo sladidlo pro diabetiky sorbit.

Jeřabinky jsou velmi účinným antirevmatikem, dále dovedou účinně narušovat a vyplavovat močový písek a drobné kaménky. Droga také pomáhá vylučovat žluč do střev, což velmi usnadňuje trávicí procesy.

Čerstvé plody obsahují kyselinu parasorbinovou a glykosid kyseliny kyanovodíkové, které mohou přivodit stavy nevolnosti, bolesti hlavy či zvracení. Proto se konzumaci čerstvých jeřabin raději vyhneme a použijeme je například na sušení nebo kompotování, protože tak se tyto látky eliminují.

Sušené jeřabinky proti průjmu

Dobře usušené jeřabinky podrtíme na prášek, který uschováme ve skleněné dobře uzavíratelné lahvi. Při střevních potížích podáváme 3krát denně půl lžičky prášku (dětem poloviční množství). Tento prášek nepoužíváme v těhotenství a během kojení.

Jeřabinový sirup

Umyté a očištěné jeřabinky odšťavníme a získanou šťávu smícháme s ovocným cukrem nebo kvalitním medem v poměru 1:1 a pak pomalu vaříme až do zhoustnutí. Hotový sirup nalijeme do sklenic, dobře uzavřeme a skladujeme v chladničce. Pro posílení organismu podáváme 1krát denně 1 lžičku (dětem půl lžičky).

Jeřabinový čaj

Jeden a půl čajové lžičky sušených jeřabin přelijeme půl litrem vroucí vody a necháme 20 minut louhovat. Po uplynutí této doby čaj dobře přecedíme, malvice se snažíme co nejvíc vymačkat, pak nalijeme do termosky a popíjíme během dne po doušcích. Tento čaj je účinný při zácpě, hemeroidech, revmatismu, dně, problémech s močením a poruchách toku lymfy.

Jeřabinové víno

Zralé, měkké jeřabinky rozmačkáme a zalijeme je dvojnásobným objemem kvalitního bílého vína. Vše necháme 3 týdny louhovat, nesmíme zapomenout 2krát denně protřepávat. Po uplynutí této doby scedíme a plody ještě dokonale vymačkáme. Nalijeme do skleněných lahví a dobře uzavřeme. Jeřabinové víno skladujeme v temnu a chladnu. Užíváme 1 štamprli denně.

Čaj jeřabinková víla

Potřebujeme: 1 lžičku jeřabinek, 1 lžičku šípků, 1 lžičku hruškových křížal

Postup: Ingredience zalijeme 2 dl vroucí vody a vše necháme 15 minut louhovat. Pak přecedíme a můžeme popíjet.

Arónie

Plody arónie mají vysoký obsah vitaminů P (zpevňuje a zpružňuje cévní stěny), C, skupiny B, karotenu, E, jódu, kyseliny nikotinové. Dále jsou bohaté i na flavonoidy, antokyany, pektin. Arónie má přezdívku malá vitaminová bomba.

Arónie má přímý léčebný účinek na poruchy činnosti štítné žlázy. Potvrdilo se, že tato droga umí tuto nemoc zharmonizovat, zregulovat a můžeme ji použít jak při snížené, tak i zvýšené funkci. Dále příznivě podporuje propustnost, pevnost a pružnost cévních stěn, reguluje krevní tlak, navíc kombinace vitaminu C a pektinů působí při pravidelném dlouhodobém užívání výrazně protiskleroticky.

Čerstvé plody arónie nemají žádné nežádoucí účinky. Používáme je nejlépe zasyrova, například formou šťáv, moučníků.

Nápoj na povzbuzení činnosti srdce a zpevnění cév

Potřebujeme: 2 dl šťávy z arónie, 2 dl šťávy z červené řepy, 1 dl šťávy z rakytníku, 1 dl šťávy z citronu

Postup: Všechny uvedené přísady smícháme dohromady a popíjíme denně po dobu 6 týdnů.

Nápoj pro "kvalitní krev"

Potřebujeme: 1 dl šťávy z černého rybízu, 1 dl šťávy z arónie, 1 dl šťávy z červené řepy

Postup: Šťávy si smícháme dohromady a popíjíme po dobu 8 týdnů.

Nápoj na regeneraci žlučníku a jater

Potřebujeme: 1 dl šťávy z arónie, 2 dl mrkvové šťávy, 2 dl šťávy z červené řepy, 1 dl šťávy z rakytníku, 1 dl šťávy z citronu

Postup: Vše smícháme dohromady. Tento nápoj popíjíme denně po dobu 6 týdnů.

Čaj z arónie

Potřebujeme: 1 lžíci plodů, 3 dl vroucí vody

Postup: Jeřabinky zalijeme vroucí vodou a vše necháme 15 minut louhovat, pak cedíme, plody pořádně vymačkáme a můžeme popíjet.

Sirup z arónie

V odšťavňovači nebo pasírováním vymačkáme šťávu z dvou a čtvrt kilogramu plodů arónie. Zahřejeme ji na 70 stupňů Celsia a zvolna do ní přisypáváme půl kilogramu ovocného cukru. Pořádně promícháváme, dokud se cukr nerozpustí. Pak sirup nalijeme do vyvařených lahví a dobře zazátkujeme. Sirup lze také připravit studenou cestou, a to tak, že 1 kilogram šťávy mícháme (za studena) s 1,5 kg ovocného cukru do rozpuštění a pak uschováváme v chladničce.

Drť z arónie

Plody arónie pomalu usušíme a potom je pomeleme nebo rozmixujeme nadrobno. Tuto drť skladujeme v dobře uzavřené tmavé skleněné nádobě. Co druhý den užíváme 1 čajovou lžičku. Dětem do 5 let dáváme na špičku kulatého nože 1krát denně.

Smoothie z arónie

Potřebujeme: 1 šálek arónie, 2 šálky jogurtu, 1 lžíci medu

Postup: Všechny ingredience rozmixujeme. Hotový nápoj podáváme ve vysoké sklenici.

Kosmetika z arónie - regenerující mléko

Potřebujeme: 120 ml podmáslí, 1 lžička rozmačkaných plodů

Postup: Ve vodní lázni ohříváme podmáslí s bobulemi po dobu 30 minut. Pak odstavíme a ještě 15 minut necháme louhovat. Poté scedíme, nalijeme do skleněné nádoby a uschováváme v ledničce. Tento kosmetický přípravek vydrží asi týden.

Jalovec

Jalovčinky mají obrovské dezinfekční působení. Jejich doménou se stala revmatologie. Zde se uplatňují v léčbě bolestivých kloubů a páteře. Umějí také zlepšit trávení, odstranit bolesti žaludku a zlepšují hospodaření organismu se žlučí.

Jalovcová očista

Jednou týdně bychom měli pomalu rozžvýkat 5-8 bobulek jalovce, úžasně si tak vydezinfikujeme a pročistíme organismus.

Jalovcová koupel

Z plodů jalovce se připravuje také oblíbená koupel proti revmatismu. K tomuto účelu se mohou používat i mladé větévky. Tato koupel neuvěřitelně posiluje celé tělo. Připravíme si ji, tak, že dáme 5 šálků plodů, popřípadě i mladých výhonků do hrnce, přidáme 2 litry vody a vaříme 20 minut. Přecedíme a vlijeme do teplé vanové koupele. Koupeme se 2krát týdně 15 minut.

Jalovcové víno na posílení žaludku

Patnáct gramů drcených jalovčinek zalijeme1 litrem kvalitního červeného vína, nejlépe v bio kvalitě, necháme 14 dní macerovat na teplém místě. Potom dobře přecedíme. Pijeme 1 štamprli denně při potížích.

Jalovcová tinktura

Hrst jalovčinek zalijeme 500 ml 60% lihu, pečlivě zavřeme a necháme na teplém místě 14 dní macerovat. Po uplynutí této doby dobře přefiltrujeme a nalijeme do skleněné tmavé lahve. Zevně tuto tinkturu používáme k potírání bolestivých kloubů a míst. Vnitřně se užívá 2krát denně 10 kapek nakapaných do 2 dl čisté vody.

Jalovcové pleťové tonikum

Připravíme si ho tak, že si do sklenice vložíme 1 hrst květů a přelijeme je 3 dl 60% lihu. Vše necháme 14 dní na teplém místě louhovat. Nesmíme zapomenout denně protřepávat. Po uplynutí této doby dobře přecedíme. Takto získáme koncentrát, který musíme následovně naředit. Na 2 dl destilované vody dáváme 1 polévkovou lžíci základní tinktury. Toto tonikum je skvělé na ošetření mastné a aknózní pleti.

Maska na mastnou pokožku

Rozmačkáme několik bobulek jalovce a smícháme s 2 lžícemi bílého jogurtu. Naneseme na obličej a necháme 15 minut působit. Potom dobře opláchneme.

Šípek

Šípky obsahují zejména vitaminy C, skupiny B, kyselinu citronovou a jablečnou, třísloviny a slizové látky. Šípky zmírňují krvácení, posilují imunitní systém. Ve 100 gramech šípků jsou až 3 000 mg vitaminu C. Pro porovnání: jablka obsahují v tomto množství 20 mg, citrusy 60 mg, kiwi 1 000 mg. Léčebné uplatnění šípků je všude tam, kde je potřeba dodat do organismu zvýšenou dávku vitaminu C.

Je to například při snížené obranyschopnosti organismu, při chřipce a nachlazení, při nemocech cév, paradontóze. Snižují také lámavost kapilár a normalizují srážlivost krve. Čaj z jadérek působí projímavě a močopudně. Nápoj z drcených šípků obsahuje chloupky, proto je nutné ho přecedit přes plátýnko nebo jemné sítko. Květy šípkové růže mají regenerační a tonizující účinky, proto je můžeme popíjet ve formě čaje.

Šípkový čaj 1

Tři čajové lžičky nadrcených šípků zalijeme 300 ml studené vody a necháme 8 hodin louhovat, potom mírně přihřejeme a popíjíme po doušcích. Tento způsob přípravy uchovává vitaminy a čaj má zklidňující a močopudné účinky. Dobře pomáhá i při zánětu močových cest.

Šípkový čaj 2

Celé šípky povaříme 10 minut ve vodě, odstavíme a necháme 8 hodin louhovat. První výluh je velmi slabý, proto vřelým slabým šípkovým čajem spaříme lipový květ či bez a necháme 10 minut louhovat. Výbornou kvalitu má i druhý či třetí odvar.

Čaj ze šípků 3

Drcené šípky vaříme ve vodě 10 minut a necháme 25 minut louhovat. Potom dobře přecedíme, abychom zabránili průniku nepříjemných chloupků do nápoje.

Šípkové hálky skvěle posilují imunitu

V bylinářské praxi se s úspěchem využívá i šípkové hálky, což jsou nápadné útvary na listech, vytvořené infikováním listu žlabatkou listovou či její blízkou příbuznou. Hálka se podobá ochlupené hlavičce, je nachově zelená a používá se jako výborné tonikum a prostředek na povzbuzení imunity organismu.

Šípkový likér

Posilujícím nápojem, zvláště pro starší osoby je šípkový likér. Připravíme si jej tak, že 1 litr šípkových plodů a 0,5 kilogramu ovocného cukru necháme ve 3 litrech žitné pálenky 14 dnů na teplém místě louhovat. Nesmíme zapomenout denně protřepávat. Pak přecedíme a nalijeme do skleněné lahve. Pijeme denně 1 štamprli před hlavním jídlem.

Bez černý

Plody bezu obsahují organické kyseliny, třísloviny, antokyany, provitamin A a skupinu vitaminů B, cholin a hormonálně účinné složky. Bezinky působí protizánětlivě a jsou velmi účinné analgetikum při bolestech zad, trojklaného nervu, kloubů. Dále mírně snižují krevní tlak a jsou projímavé.

Bezinkový čaj

Potřebujeme: 1 lžičku bezinek bez stopek, 2 dl vroucí vody

Postup: Bezinky přelijeme vroucí vodou a vše necháme 15 minut louhovat. Pak plody vymačkáme, scedíme a můžeme popíjet.

Bezinkový sirup

V odšťavňovači nebo pasírováním vymačkáme šťávu z dvou a čtvrt kilogramu plodů bezu. Zahřejeme ji na 70 stupňů Celsia a zvolna do ní přisypáváme půl kilogramu ovocného cukru. Pořádně promícháváme, dokud se cukr nerozpustí. Pak sirup nalijeme do vyvařených a alkoholem vypláchnutých lahví a dobře zazátkujeme. Sirup lze také připravit studenou cestou, a to tak, že 1 kilogram šťávy mícháme (za studena) s 1,5 kg ovocného cukru do rozpuštění a pak uschováváme v chladničce.

Bezinková drť

Bezinky pomalu usušíme a potom je pomeleme nebo rozmixujeme nadrobno. Tuto drť skladujeme v dobře uzavřené tmavé skleněné nádobě. Při potížích užíváme 1 čajovou lžičku denně.

Čaj lesních skřítků

Potřebujeme: 1 lžičku bezinek, 1 lžičku rakytníku, 1 lžičku arónie

Postup: Všechny bobule přelijeme 3 dl vroucí vody a necháme 15 minut louhovat, pak vymačkáme, scedíme a je hotovo.

Bezová kosmetika

Osvěžující pleťová maska z bezu

Potřebujeme: 1 lžíci rozmačkaných plodů bezu, 2 lžíce tučného tvarohu

Postup: Obě ingredience smícháme, vzniklou směs naneseme na obličej a necháme 20 minut působit. Poté opláchneme teplou vodou.