Početí komplikují i muži, ubývá jim spermií

Za nejpravděpodobnějšího viníka se považuje zhoršující se životní prostředí, zejména stoupající počet chemikálií, které člověka obklopují.

Zatímco dříve se při potížích s početím většinou objevil problém na straně ženy - většinou šlo o neprůchodné vejcovody a podobně - dnes už je poměr příčin u mužů a žen vyrovnaný.

Krom malého počtu spermií se medicína snaží poradit si s tím, že některé se pohybují jen málo, případně vůbec nedozrávají, a nebyly by tak schopné vajíčko oplodnit.

Kromě potíží se spermatem nebo vaječníky a vejcovody narození dítěte stále častěji brání také potíže imunologické.

Pro ženu třeba není tak zásadním problémem otěhotnět, ale její tělo odmítá zárodek a její imunitní systém s ním proto bojuje, až ho vypudí.

Podobné potíže má až pětina párů, kterým se nedaří počít nebo donosit dítě. Někdy se dokonce stává, že tělo ničí jako cizorodé své vlastní spermie nebo vajíčka.

Celkem má potíže s otěhotněním přibližně každá pátá žen z těch, které o to usilují. Z těchto párů se tak 40 až 50 procent rozhodne svůj problém řešit různými metodami, z nichž asistovaná reprodukce je až tou nejzazší možností.

Umělé oplodnění bývá úspěšné asi u poloviny párů. Platí to však pro ženy mladší 35 let, kolem čtyřicítky už sebelepší metoda pomáhá jen ve třetině případů.