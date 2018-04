Počet nechráněných pohlavních styků klesá

Počet mladých lidí, kteří při prvním pohlavním styku nepoužívají žádnou ochranu, se stále snižuje. Vyplývá to z mezinárodního průzkumu The 2007 Face of Global Sex, kterou si nechal zpracovat výrobce kondomů Durex.