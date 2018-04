Plodnost závisí i na spodním prádle

Teplo plodnosti nesvědčí

"Není mi známa žádná vědecká studie porovnávající plodnost mužů nosících těsné džíny oproti těm, kdo nosí volné kalhoty. Na druhé straně je objektivně prokázáno, že zvýšená teplota je pro semenotvornou funkci varlat nepříznivá," konstatoval pražský androlog Karel Kočí.

Podle něj se z toho dá usuzovat že se značnou měrou pravděpodobnosti těsné kalhoty ideální v tomto směru nejsou. "Totéž platí o slipech," dodal lékař. Jinými slovy: ačkoli jsou slipy moderní, klasické spodní prádlo je podle všeho zdravější.

Nezáleží však jen na střihu, ale také na látce. "Vím o studii, která objektivně prokázala, že obsah polyesterových vláken ve spodním prádle významně plodnost zhoršuje," dodává Kočí. Většina spodního prádla je sice ze stoprocentní bavlny, ale zejména levnější výrobky bývají částečně i z umělých vláken.

Hlavně hygiena

Na otázku, jak spolu souvisí výskyt gynekologických zánětů a nevhodné oblečení žen, se nedá odpovědět úplně jednoznačně, nicméně se zdá, že jistá souvislost zde je.

Někteří lékaři poukazují na to, že například nošení upnutých kalhot zvyšuje riziko, že ženu právě tyto záněty potrápí více než jiné, ale na druhou stranu je mnoho těch, kterým to žádné problémy nepůsobí. "Já bych řekla, že je to zejména otázka hygieny. Pokud na ni žena dbá, záněty se jí vyhnou," soudí pražská gynekoložka Eva Mazánková-Outlá.

Přesto například populární kalhotky tanga nejsou úplně ideálním oblečením, protože zvyšují riziko zavlečení infekce z konečníku do pochvy, kde mohou bakterie z trávicí soustavy způsobit záněty.

Gynekologické potíže může způsobit i prochladnutí v bokových kalhotách. Samo o sobě sice nevadí, ale oslabuje tělo a to je pak náchylnější k nemocem. Odkryté břišní partie kromě ledvin ohrožují i vaječníky, které jsou na chlad citlivé a mohou pak bolet.