Plodnost mužů je ohrožena

Minulý týden o nich informovala Britská společnost pro výzkum neplodnosti.

Při rozsáhlém výzkumu analyzovali vědci téměř 16 tisíc vzorků spermatu. Odebrali je 7500 mužům navštěvujícím kliniku Aberdeen fertility center ve Skotsku.

Tak dramatický pokles podle časopisu New Scientist výzkumníky překvapil - ačkoli sami připouštějí, že muži, kteří se svými partnerkami vyhledávají kliniku pro asistovanou reprodukci, nejsou zcela průměrným vzorkem národa.

Naštěstí však zatím nejde o stav vyvolávající pochybnosti o plodnosti mužského pokolení. I dvacet milionů spermií v mililitru podle lékařů umožňuje zplodit dítě přirozeně. Nicméně půjde-li to takto dál...

Čím dál častěji muž

Výzkum britských vědců nicméně potvrdil oprávněné obavy o plodnost párů, které vyslovila i Světová zdravotnická organizace.

Problémy s početím dítěte podle jejích údajů ročně prožívají dva miliony párů na celém světě - a mužská neplodnost, respektive snížená plodnost, je toho příčinou již v polovině případů.

Výsledky čerstvé studie ostatně odpovídají i nedávnému švédskému výzkumu. Podle něj evropským mužům od 40. let poklesl počet spermií na polovinu. Místo někdejších 113 milionů pohlavních buněk na mililitr spermatu je to nyní jen 65 milionů.

Spolu s francouzskými odborníky pak švédští experti odhadují, že plodnost mužů klesá každý rok o další dvě procenta.

I v České republice jsou centra asistované reprodukce svědky rostoucích problémů s neplodností potíže s početím má podle primáře Milana Mrázka z ISCARE centra, stejně jako podle Tonka Mardešiče z kliniky Pronatal, zhruba každý pátý až šestý pár - a muž je "viníkem" téměř v polovině případů. "Za posledních deset let se stal mužský faktor dominantním," soudí Mrázek.

Navzdory velkému množství studií nedospěli vědci ke shodnému názoru na to, proč vlastně množství spermií klesá. Jisté je, že se na tom podepisuje více faktorů: muži jsou vystaveni rostoucímu množství chemikálií, stresů, jejich spermie poškozuje užívání všech druhů drog, obezita, dokonce i příliš těsné kalhoty.

Právě poklesem kvality a množství spermatu bývá mužská neplodnost nejčastěji způsobena, zdůraznili britští vědci při vyhodnocení svého výzkumu. (Špatné spermie mají na svědomí téměř tři čtvrtiny případů.)

Připomněli, že roli hrají patrně i genetické předpoklady - vedle zdravějšího životního prostředí i geny budou patrně důvodem, proč Finové patří v Evropě k mužům s největším počtem spermií.

"Britští muži na tom jsou v každém případě hůř," řekl BBC Alan Pacey ze Společnosti pro výzkum neplodnosti. Vědci nyní mají v plánu porovnat i další aspekty kvality zkoumaných spermií, například jejich pohyblivost.

Mají se tedy muži hroutit? To by bylo předčasné. Samozřejmě je lepší mít zdravé spermie, ale rozvoj lékařské vědy dnes umožňuje zplodit dítě i mužům, kteří by dříve neměli šanci. Odborníkům na umělé oplodnění dnes stačí, když vypátrají ve varlatech jedinou živou spermii. "Pak je to problém řešitelný, " říká Milan Mrázek z ISCARE.

Ještě s další nadějí pro muže přichází věda. V prosinci loňského roku se americkým a britským vědcům opakovaně podařilo vypěstovat u myší spermie z embryonálních kmenových buněk a touto spermií oplodnit vajíčko. A vědci se těší, že právě mezi muži trpícími neplodností najdou velké zastánce výzkumu a terapie pomocí kmenových buněk...