Plastickou operaci chce patnáct žen ze sta

Ježíšek už nenosí jen tradiční dárky, ale plní i sny o hladší tváři, hezčích prsou či štíhlejších nohách. A plastičtí chirurgové si mnou ruce: letos je těch, kteří chtějí svého partnera obdarovat poukázkou na plastickou operaci, opět víc než o rok dřív.¨

"Většinou je to tak, že si žena během roku povzdychne, jak ráda by měla třeba delší vlasy nebo menší zadek, a tak sem manžel před Vánocemi přijde a zaplatí zákrok. My pak na certifikát napíšeme odkdy dokdy může člověk na operaci přijít," popisuje Věra Šatánková z plastické chirurgie v Praze-Průhonicích.

Pokud s operací obdarovaný nakonec nesouhlasí nebo je pro něj nevhodná, kliniky peníze vracejí.

"Samozřejmě někdy přijde muž, který si představuje, že jako překvapení přiveze ženu na zákrok, my mu ji předěláme a on si ji zase odveze, ale to takto nejde. Žena musí s novým tělem nejdřív sama souhlasit," říká lékařka.

Její klinika začínala před pár lety se čtyřmi operacemi měsíčně, dnes je jich pět set ročně. "A přibíráme dva nové chirurgy od Nového roku, protože nápor práce jinak nejde zvládnout," říká.

"Nárůst operací není pozvolný, ale mnohonásobný," potvrzuje její kolega z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Andrej Sukop. "Jestliže jsme jeden rok udělali třeba tisíc plastických operací, pro další rok se dá počítat s tím, že jich bude ne dvojnásobek, ale pětinásobek," popisuje.

Z výzkumu agentury Median, která oslovila reprezentativní vzorek 513 lidí starších patnácti let, vyplývá, že o novém těle vážně uvažovalo celkem osm procent lidí v Česku. U žen je přitom mnohem víc: téměř patnáct procent.

A vedou právě operace prsou, zeštíhlení pomocí odsátí tuků či vyhlazení vrásek v obličeji a okolo očí.

O tom, že jsou plastické operace pro Čechy čím dál běžnější, svědčí i stále otevřenější zpovědi politiků, herců, zpěvaček a dalších osobností o svých vylepšeních.

Klaus, Buzková i Dara Rolins

Oči si nechal upravit i prezident Václav Klaus, ministryně školství Petra Buzková si zase před třemi lety nechala zmenšit prsa, protože ji bolela záda. To zpěvačka Dara Rolins si naopak prsa nechala zvětšit a netají se tím, jak je spokojená. Tvrdí, že pokud by znovu potřebovala pomoc chirurgů, neváhala by.

"Vypadám o deset let mladší," říká devětačtyřicetiletá Šárka z Prahy, která loni podstoupila stejnou operaci převislých horních víček jako Václav Klaus.

"Původně jsem přišla na kliniku s jiným problémem, chtěla jsem liposukci, ale rozmluvili mi to, že to pro mou už nepříliš elastickou kůži není vhodné. Doporučili mi jiný zákrok a já jsem ráda, že jsem souhlasila. Příští rok se chystám na spodní víčka," vypráví nadšeně.

Vysoké ceny takového vylepšení už přitom nejsou překážkou. Řada zákroků se totiž dá pořídit na splátky. Tak třeba tuk ze stehen či z hýždí lékaři mnohde odsají už za tisícikorunu měsíčně a nové dlouhé vlasy se dají splácet rok a půl po šesti stech korunách měsíčně.

Nejnákladnější jsou modelace povislých prsou nebo jejich zvětšení. To vyjde podle typu implantátu a podle velikosti prsou klidně i na sedmdesát tisíc.

Dárek, který může i urazit

"Člověk má vždycky podmínky k tomu, aby udělal to, o čem sní." Citát z knihy Paula Coelha Alchymista si na své webové stránky vybral brněnský plastický chirurg Jiří Kučera záměrně. "Vracíme lidi do života," říká o své práci.

"Každá taková operace změní život. Dodá sebevědomí," souhlasí Andrej Sukop. Psycholog Petr Šmolka však muže před podobným vánočním dárkem varuje: "Pokud muž ví, že by žena o takový dárek stála, je to v pořádku. Ale jestli je sama se sebou spokojená, poukázka na liposukci ji hluboce urazí."