Pití alkoholu zmenšuje mozek

"Malé množství alkoholu může být možná prospěšné srdci, ale je víc než zřejmé, že existuje spojitost mezi konzumací alkoholu a objemem mozku," tvrdí autorka rozsáhlé studie Carol Ann Paulová, jejíž výsledky zveřejnil Americký Institut pro alkoholismus a zneužívání alkoholu.

Při výzkumu Paulová a její kolegové zkoumali snímky mozku téměř dvou tisíc lidí ve věku od 34 do 88 let. Respondenti byli rozděleni do následujících kategorií: abstinenti, příležitostní konzumenti, slabí konzumenti (ti, kteří vypijí sedm a méně jednotek alkoholu za týden), střední konzumenti (14 jednotek alkoholu za týden) a silní konzumenti (více než 14 jednotek alkoholu za týden).

Za jednotku alkoholu je přitom považováno 0,5 litru dvanáctistupňového piva, 2 deci přírodního vína, nebo 0,05 litru destilátu.

Odborníci zjistili, že čím víc alkoholu lidé pijí, tím menší objem má jejich mozek. Ti, kteří pili více než 14 jednotek alkoholu za týden, měli v průměru o 1,6% menší mozek v porovnání s lidmi, kteří nepijí vůbec. Výsledky ukázaly, že každá "pijácká kategorie" odpovídá průměrnému úbytku mozku o čtvrt procenta.

Ačkoli mírné ubývání mozkové kapacity je s postupujícím věkem běžné, výzkum ukázal, že alkohol tento proces výrazně urychluje a dramatizuje jeho následky.

Snižování objemu mozku bylo navíc zřetelnější u žen a největší vliv mělo na ty, které byly starší šedesáti let a byly navíc silnými konzumentkami. Paulová tvrdí, že tento poznatek není překvapivý, protože je známá skutečnost, že ženské a mužské tělo reaguje na alkohol odlišně: "Ženy jsou na alkohol citlivější než muži a absorbují jej rychleji."

To, že ženy jsou při pití alkoholu zranitelnější potvrzuje i skutečnost, že například u alkoholiček se cirhóza, poškození srdečního svalu a nervů rozvine po významně kratší době než u alkoholiků. Stejné pravidlo platí i u poškození mozku.