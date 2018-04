'Pilulka po': co se děje v těle?

"Nebo si myslí, že je potřeba pilulku spolknout do pěti minut po styku," uvedl sexuolog a psychiatr Ondřej Trojan.

Někteří lidé odmítají pilulku proto, že její použití považují svým způsobem za potrat. ravda je, že pilulka je poněkud kontroverzní. Záleží na tom, odkdy člověk počítá zplození nového života.

"Nejde v žádném případě o klasickou potratovou pilulku, jako je například RU-486," pozornil gynekolog Jozef Janáč. "Pilulka po" zabrání buď uvolnění vajíčka, nebo jeho oplodnění - anebo jeho uhnízdění v děloze. Existující těhotenství už pilulka neohrozí, nicméně ničí vajíčko oplodněné spermií, které se ještě nestačilo uhnízdit.

"Lidem, kteří s tím mají tento morální problém, lze doporučit, aby si pilulku vzali do osmi hodin po styku, protože to je doba, kdy k oplodnění dochází. Anebo pro ně tento typ antikoncepce prostě není vůbec vhodný," uvedl Ondřej Trojan.

"Pilulka po" je všeobecně považována za pohotovostní řešení v nouzi a neměla by se proto užívat víckrát než dvakrát do měsíce. Podle lékařů je to však lepší řešení než umělé přerušení těhotenství.

Přestože v Česku od roku 1991 klesl počet potratů na čtvrtinu, je jich stále dvakrát více než v západních zemích. Podle Ondřeje Trojana je úroveň sexuální výchovy na školách stále špatná. "Mluví se o tom málo a pozdě," míní Trojan.