Pilates, cvičení pro tělo i duši

Nejsem sportovní fanatik. Představa zběsilého hopsání, výkřiků jako "step touch" nebo "knee up" a komplikovaných choreografií při hodině aerobiku mě upřímně děsí. Patřím totiž k lidem, kteří, když se řekne doprava, jdou automaticky doleva.

Pilates mě ale nadchnul od první lekce. Čím?



* Choreografie tu má červenou. Cviky na sebe plynule navazují, každý cvičí podle svých možností, hlavně jde o to, aby samotné provedení bylo správné. Pilates je pozvolné, pomalé cvičení, při kterém si uvědomujete, že máte svaly, o kterých jste do té doby netušili. Je totiž založené na tom, že aktivuje menší svaly uložené hlouběji a ty pak pomáhají těm větším.



* Jde o takzvané cvičení body and minds. To znamená, že byste si při něm měli nejenom protáhnout ztuhlé tělo, ale povzbudit i mysl. Pilates vychází mimo jiné z jógy, na cviky je potřeba se soustředit, koncentrovat myšlení.

Při cvičení rozhodně nepropotíte tričko jako třeba při tae-bo. To ale neznamená, že při pilates nemůžete zhubnout. Hlavním bonusem tohoto cvičení ale je, že zatěžuje a protahuje tělo rovnoměrně, zpevní ho a donutí vás stát zpříma. Postava pak působí opticky štíhleji.

Jak začít s pilates? - Renata Sabongui je propagátorkou pilates v ČR. V jejím studiu se školí lektoři, ale cvičit sem chodí i laická veřejnost. Více na www. pilates.cz

- Cvičit můžete i doma s DVD Basic Pilates od instruktorky Hany Císařové.

- Cviky pilates jsou popsány v mnoha knížkách. Poptejte se v knihkupectví.

* Základem je správné hluboké dýchání. Proto si vyberte hodiny pro začátečníky, kde vás vše naučí. Provedení cviků navíc vychází z takzvaného centra těla (říká se mu také power house), což jsou svaly v oblasti břicha, hýždí, vnitřní strany stehen a beder. Naučit se mít tuhle část těla staženou celou hodinu vám dá zpočátku trochu zabrat. Po pár týdnech to ale zvládnete.

* Pilates dokáže postavu vytvarovat, na což vsází řada hereček a modelek. Svaly nepřibývají na objemu, naopak se prodlužují a zeštíhlují. Navíc už po pár lekcích na sobě vidíte, že jste mnohem pružnější, ohebnější. Cviky totiž na pohled vypadají možná jednoduše, ale opak je pravdou.

* Pilates je vhodný i pro starší ročníky a lidi s nadváhou. Vyzkoušet by ho měli i ti, kdo mají problémy se zády či se svaly pánevního dna.

* Jestli jste se rozhodli pilates vyzkoušet, nemusíte si kvůli tomu pořizovat speciální vybavení. To je další bonus. Cvičí se totiž naboso a jediné, co potřebujete, je pohodlné oblečení.

* I když se pilates rozšířil celosvětově v posledních letech, jde o cvičební metodu starou více než sto let. Jejím zakladatelem je Němec Joseph Hubertus Pilates.

* Lekce pilates probíhají takřka ve všech větších městech. Cvičit můžete i s DVD, pro začátek se ale raději svěřte do rukou zkušeného instruktora, který vás upozorní na to, co děláte špatně.