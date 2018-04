Pijete dost? Nejlepší je voda

Více by měli pít i lidé s nadváhou, říká fyziolog Richard Rokyta.

Ideální nápoj? Měl by tělu dodávat jen to, co potřebuje, a nepřinášet mu to, bez čeho se obejde.

Tedy kromě vlastní tekutiny by měl obsahovat tělu prospěšné minerály a stopové prvky, člověk se naopak obejde bez všelijakých příchutí, cukru a mnohdy i bez bublinek.

Ačkoliv to zní paradoxně, nejvíce osvěží nikoli nápoje hodně studené, ale spíše vlažné - kromě vody a slabě mineralizovaných minerálek se k častému pití hodí také slabý vlažný čaj.

Naopak slazené limonády se k častému pití nehodí vůbec, a to ani pro děti, ani pro dospělé. Kvůli množství obsaženého cukru neúměrně zvyšují denní energetický příjem, navíc ani nedovedou účinně zahnat žízeň.

Podobné je to i u džusů, protože jsou na zahnání žízně příliš koncentrované. Navíc jsou kyselé a kromě cukru obsahují více vlákniny zpomalující trávení.

Ani vědci se přitom neumějí shodnout, co všechno by se mělo do denního příjmu tekutin zahrnout - obecně se stále doporučuje, že alkohol, káva a čaj nikoliv, ale nedávný výzkum ve Velké Británii skončil závěrem, že několik šálků slabší kávy denně žádnou neplechu v tomto ohledu nenapáchá a že není nutné pít jen vodu.

Obezita versus pití

Zvláštní pozornost příjmu tekutin by měli věnovat lidé s nadváhou. Některé nápoje ke vzniku nadváhy přímo přispívají, jich by se lidé se zdravotními problémy spojenými s nadváhou měli vystříhat.

"Ve střední generaci, zvláště u mužů, se velmi neblaze projevuje enormní spotřeba piva, které má srovnatelnou energetickou hodnotu s mlékem. Bez jakýchkoli pochyb jde o ‚tekutý chléb' a při konzumaci více litrů denně by energetická potřeba mohla být pokryta jen z tohoto zdroje," upozornil internista Petr Sucharda z pražské Všeobecné fakultní nemocnice.

Lidé, kteří po světě vláčí kilogramy navíc, by zase měli mít na paměti, že vyšší přívod sodíku obsaženého v některých minerálkách může ublížit těm, kdo mají vyšší krevní tlak a hrozí jim srdeční selhávání. Právě takových je mezi obézními hodně.

Jak poznat, zda máte dost tekutin

"Málokdo sleduje, kolik toho vypije, a už skoro nikdo neměří, kolik toho vymočí. Platí však jednoduchá babská rada, že moč má být co možná čirá a bezbarvá. Pokud je intenzivně zbarvená, svědčí to o dehydrataci," říká urolog Pavel Verner z pražské motolské nemocnice.

Příjem tekutin by měl být úměrný jejich výdeji. "To záleží na tom, kolik člověk pije. Když pije méně, i ztráty jsou menší. Nelze však počítat jen ztráty močí. Voda z organismu mizí i pocením, stolicí a dýcháním," upozorňuje Rokyta.

Vadí dusičnany?

Mnoho lidí odmítá pít vodu z kohoutku kvůli obavě z dusičnanů a chloru, ale podle Františka Kožíška z Národního referenčního centra pro vodu nejsou v množství, které se vyskytuje v pitné vodě, nebezpečné. "Nové výzkumy dokonce ukázaly, že dusičnany ve vodě z kohoutku neohrožují ani kojence," dodal Kožíšek.

Jiné to podle něj bývá v případě domácích vodovodů z vlastních zdrojů, kde bývá výskyt dusičnanů často nadměrné vysoký. Tyto látky přitom zhoršují hospodaření těla s kyslíkem, navíc se mohou měnit na karcinogenní dusitany.