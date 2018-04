Co se děje při krvácení do mozku, které postihlo Petru Paroubkovou

Jaká je první pomoc při mozkové mrtvici? Nejdůležitější je zajištění dýchacích cest a rychlé volání záchranné služby. Pouze pacient, který se dostane do nemocnice v tzv. terapeutickém okně, tedy přibližně do tří hodin od vzniku, může absolvovat sérii akutních vyšetření biochemických, hematologických a grafických (zde zejména computerová tomografie mozku a ultrazvukové vyšetření tepen) tak, aby nejpozději do 4,5 hodiny mohla začít infuze s lékem rozpouštějícím krevní sraženinu. Později to nejde, protože při obnovení průtoku krve do již postižené mozkové tkáně dochází k někdy smrtícím krvácením. Rozhodující pro osud nemocného je tedy čas.