Pět chyb, které děláte při vaření

Většina lidí má otravy jídlem a žaludeční potíže způsobené zkaženými potravinami spojené s kupovaným jídlem, nebo jídlem z restaurací. Jenže ve skutečnosti to tak vůbec není! Téměř čtvrtina lidí, kteří se otrávili jídlem, nebo ze špatného jídla onemocněli, si připravovala pokrm doma. Uvedl to zpravodajský server msn.

"Výzkumy ukazují, že lidé u přípravy jídla, které si chystají doma, nejsou tak opatrní. Rodinné zázemí jim dává iluzi, že se nic nemůže stát a navíc většina z nich ani netuší, že dělají něco špatně," říká Janet B. Andersonová, profesorka na státní univerzitě v Utahu, která se zkoumáním jídelních vzorců zabývá.

Přitom jsou však preventivní opatření, pomocí nichž účinně ochráníte zdraví své i svých blízkých, nenáročná a zcela jednoduchá. Načerpejte tipy, jak předejít zbytečným komplikacím způsobených jídlem.

1. chyba: Myjete si ruce před vařením.

Vydrhnete si ruce předtím, než se pustíte do vaření? Výborně, máte za sebou první krok. Problém je v tom, že většina lidí si myje ruce pouze před vařením a nikoli v jeho průběhu. Přitom byste si však podle odborníků měli umýt ruce pokaždé, když se chystáte pracovat s jiným druhem jídla. Například když už jste nakrájeli maso a chystáte se krájet zeleninu. V syrovém masu (stejně jako ve vejcích či mořských plodech) se nacházejí, pro člověka jedny z nejnebezpečnějších, bakterií. Když potom například rukama zamícháte salát a předtím jste pracovali s masem, vystavujete se relativně velkému riziku.

2. chyba: Jakmile přijdete z nákupu, umyjete veškerou zeleninu a ovoce.

Je hezké mít zeleninu a ovoce umyté a připravené k okamžité konzumaci. Jenomže pokud umyjete potraviny předtím, než je uložíte do ledničky, na mísu, nebo kamkoli jinam, kde nejsou určeny k okamžité spotřebě, vytváříte tak zcela jedinečné prostředí pro množení mikrobů. "Těm se totiž mimořádně dobře daří ve vlhku a mnohem rychleji se množí," říká Linda J. Harrisová, která na kalifornské univerzitě přednáší zásady správné výživy. "Rozhodně například doporučuji lidem, aby odstraňovali vrchní listy salátu a zelí, které jsou mikroby nejvíc zasažené."

3. chyba: Myjete pouze ovoce s jedlou slupkou.

Možná vám připadá logické, že myjete jen takové druhy ovoce, jako jsou jablka, hrušky a další, jejichž slupku jíte. Jenže i takové ovoce s nejedlými slupkami, jako jsou banány či melouny, může být stejně riskantní jako neumyté ovoce. Problém je v tom, že mikrobi, kteří žijí na jejich povrchu, přenesete dovnitř ovoce nožem, kterým je krájíte. Pokud je před krájením ještě umyjete, odstraníte tak nečistoty i bacily. Stopky z rajčat, jahod a dalšího ovoce byste měli přitom odstraňovat až poté, co je umyjete.

4. chyba: Současně s vařením i uklízíte.

Vypadá to jako lákavá možnost, jak si ušetřit cenný čas. Nicméně pravděpodobně čas od času dojde k následujícímu scénáři. Krájíte maso, mokré ruce si otřete do utěrky, kterou potom utíráte talíře a mikrobi mají cestu do vašeho těla otevřenou. Odborníci varují, že se jedná o poměrně častou chybu, kterou však lze napravit jednoduše tím, že budete na ruce používat papírové utěrky, které po použití jednoduše vyhodíte.

5. chyba: Ohříváte jídlo pro zpozdilce.

Bakteriím se mimořádně daří při teplotách od 5 do 58 stupňů Celsia. Pokud tedy někomu odložíte oběd do trouby zapnuté na udržování teploty, nebo na sporák, vytváříte jim naprosto ideální podmínky. "Na takovém jídle na první pohled vůbec nic nepoznáte. Nezapáchá, jeho vzhled se nijak výrazně nezmění, ale přesto může být pro váš organismus původcem závažných problémů," varuje Linda J. Harrisová. "Pokud někdo ze strávníků nebude jídlo jíst do dvou hodin po uvaření, mělo by bezpodmínečně putovat do lednice a teprve poté si ho ona konkrétní osoba může znovu ohřát. Rozhodně by nemělo zůstávat při pokojové teplotě."