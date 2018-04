Permanentní make-up: zbytečný risk, nebo skvělá investice?

"Pracuji v bance, proto musím chodit do práce denně nalíčená a zabírá mi to celkem dost času. Rozhodla jsem se tedy, že vyzkouším permanentní make-up," říká osmadvacetiletá Kamila z Prahy.

Chtěla si nechat udělat permanentní oční linky a líčení rtů. Kosmetický salon si vybrala po internetu. Hledala především podle toho, aby to neměla daleko z domu. Objednala se po telefonu, ale když dorazila na místo, byla v šoku.

"To, co majitelka nazývala salonem, sídlilo v předělané garáži a působilo to tak ušmudlaným dojmem, že jsem se neodvážila vůbec vkročit dovnitř. Možná ona kosmetička dělala nejlepší permanentní make-up na světě, ale já už se to nikdy nedozvím, protože mě na tenhle zákrok přešla definitivně chuť. Přece jen nehodlám riskovat, že mě někdo doživotně zohaví," svěřuje se Kamila.

A dermatologové dávají Kamile za pravdu. Upozorňují na to, že permanentní make-up může být skutečně spojen s řadou zdravotních komplikací. Vyplatí se vám podstoupit tuto kosmetickou proceduru i za takovou cenu a na co byste si měli dát pozor?

Boule kolem rtů

Permanentní make-up funguje na stejném principu jako klasické tetování, kdy se do spodních vrstev kůže vpravuje za pomoci injekcí speciální inkoust.

Nejčastěji si ženy nechávají za pomoci permanentního make-upu vytvořit oční linky, korigovat tvar obočí nebo rtů.

Podle kosmetických salonů by měl permanentní make-up vydržet přibližně dva až pět let, pak se začne zabarvení pomalu vytrácet. Trvanlivost zákroku je však individuální, kratší je například u mastné pleti.

Ačkoli je představa neustále dokonale nalíčeného obličeje přitažlivá, nese s sebou tato metoda značná zdravotní rizika. Paradoxně tak zákrok, kterým máte docílit lepšího vzhledu, může skončit nevzhlednými otoky, boulemi nebo pupínky.

"Viděli jsme už tisíce obličejů s nepovedeným permanentním make-upem," uvedl v roce 2011 pro NY Times dermatolog John Hashey.

V Česku je to podobné

Ačkoli Hashey popisuje zkušenosti z ciziny, čeští dermatologové mu dávají za pravdu. Podobné případy se stávají i v Česku.

"Problém je v tom, že v současné době si může vybavení na permanentní make-up koupit prakticky kdokoli a jen málokterého zákazníka napadne, aby si před výkonem zkontroloval, jakou kvalifikaci jeho kosmetička vlastně má. Uvědomte si, že například kadeřníci se na přípravu svého povolání připravují několik let, a to jde pouze o vlasy, které za několik týdnů dorostou. Kurz, ve kterém se kosmetičky učí vpichovat jehličky do vašeho obličeje, však trvá jen několik týdnů, i když následky nepovedeného zákroku jsou několikaleté, nebo přímo doživotní," říká Hashey.

Jako odstrašující příklad uvádí případ třicetileté Nancy Erfanové, která si nechala udělat permanentní oční linky a líčení rtů. Objevila se však u ní alergická reakce a značný otok, který neustupoval ani po několika týdnech.

"Nemohla jsem téměř otevřít ústa. Jen stěží jsem se mohla najíst nebo mluvit. Ačkoli jsem navštívila celou řadu dermatologů a plastických chirurgů, nikdo z nich mi nedokázal pomoci. Shodli se na tom, že jde o alergickou reakci, ale nikdo mi neuměl říci, co by se s ní dalo dělat," uvedla pro NY Times.

S otokem a podkožními boulemi u ní lékaři bojovali víc než rok, než se konečně dočkala úlevy, ačkoli jizvy kolem úst jí zůstaly jako památka na nepodařený kosmetický zákrok.

S alergií na make-up zapomeňte

Dermatologové varují před prováděním permanentního make-upu zejména u alergiků, u nichž hrozí mnohem větší riziko zdravotních problémů. Podle průzkumu Centers for Disease Control and Prevention mají alergici dvojnásobné riziko, že se u nich po zákroku objeví komplikace, a hojení je dvakrát delší.

Alergická reakce se však samozřejmě může objevit i u člověka, který nikdy žádnou alergií netrpěl. I když jsou tyto případy vzácné, je nutné uvědomit si, že do pokožky se vstřikuje cizí látka, která tam nepatří, a je možné, že ji vaše tělo nepřijme a bude se jí snažit zbavit.

Nejčastější komplikací, která se po provedení permanentního make-upu objevuje, jsou otoky, zarudnutí či podkožní boule. Podle lékařských statistik trvají vedlejší účinky nejčastěji mezi šesti měsíci až třemi lety. Kromě toho hrozí při provádění permanentního make-upu stejná rizika jako při tetování.

Při nedostatečné dezinfekci jehly může dojít i k přenosu takových chorob, jako je například hepatitida. Při nedostatečné dezinfekci pokožky mohou být problémem i vaše vlastní bakterie, které na ní žijí, a mohou způsobit nepříjemné infekce.

Před zákrokem se ptejte

Dalším rizikem, kterému se podstoupením permanentního make-upu vystavujete, je nespokojenost s konečným výsledkem. Pigment, který se vstřikuje do hlubokých kožních vrstev, může časem putovat a přesunout se mimo původní místo určení, což v důsledku vede k rozmazanému vzhledu.

Nezapomeňte vzít také v úvahu skutečnost, že vaše pokožka se v průběhu času mění. Mění se nejen její pružnost, ale i například barevné tónování či kontury obličeje.

Může se tedy stát, že výsledek, ze kterého jste byla původně nadšená, vám přestane za nějakou dobu vyhovovat a nebude respektovat aktuální podobu vaší tváře. Journal of the American Academy of Dermatology také varuje, že případné odstranění permanentního make-upu je spojeno s řadou dalších rizik a komplikací, jako je například tvorba jizev.

Chtějte vidět certifikát

Jestliže jste i přesto odhodláni riziko, které s sebou tento zákrok nese, podstoupit, měli byste se vždy zajímat o to, zda má kosmetička certifikát z kurzu akreditovaného ministerstvem a zda používá pigmenty atestované Státním zdravotním ústavem.

Kvalitní kosmetička by vám měla být schopná říci složení pigmentů, které používá, a měla by se vždy zajímat o to, zda se ve vaší anamnéze nevyskytuje alergie.