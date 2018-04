Patnáct varování před rakovinou, která by váš muž neměl přehlížet

Pozor na 15 příznaků Přinášíme vám patnáct příznaků, které by muži neměli brát na lehkou váhu: 1. Bulka nebo jiný útvar v oblasti prsou - i muži mohou onemocnět rakovinou prsu. 2. Déletrvající bolest neznámého původu – i když většina našich bolestí není způsobena zhoubným nádorem, u jakékoli chronické bolesti je nutné zjistit její příčinu. 3. Změny nebo nové útvary na varlatech – rakovina varlat je nejčastější u mladých mužů mezi 29. a 40. rokem věku. 4. Zvětšení lymfatických uzlin – obvykle jde o známku probíhající infekce nebo zánětu, ale zvětšené uzliny mohou signalizovat i rakovinové bujení. 5. Dlouhodobě zvýšená teplota neznámého původu – stejně jako bolest, také chronicky zvýšená teplota si žádá lékařské vyšetření a objasnění pravé příčiny. 6. Samovolné ubývání na váze – většina z nás nehubne příliš snadno. Pokud ano, může to signalizovat vážný zdravotní problém. 7. Hlodavá bolest břicha, která může být provázena depresemi – rakovina slinivky se zpravidla projeví poměrně pozdě. Signalizují ji bolesti břicha a u některých lidí se mohou objevit i depresivní stavy. 8. Nevysvětlitelná únava – na únavu si stěžuje mnoho lidí a většinou nemá s rakovinou nic společného. Jestliže vám však nepomáhá ani dovolená nebo pořádný odpočinek, je čas navštívit lékaře. 9. Chronický kašel – pokud kašlete déle než tři nebo čtyři týdny, přestaňte nakupovat sirup a obraťte se na odborníka. Může to být projev vážnějšího onemocnění. 10. Obtížné polykání – může se objevit u některých druhů rakoviny, především rakoviny jícnu. 11. Změny na kůži – mateřská znaménka, ale i jakékoli barevné změny na kůži by měly být pod pečlivým dohledem. Pokud se začnou měnit, ukažte je kožnímu lékaři. 12. Krev ve zvratcích, hlenech, moči nebo stolici – jakákoli krev v místech, kde by neměla být, si zaslouží rychlé lékařské vyšetření. 13. Změny ústní sliznice – zvláště kuřáci by si měli všimnout případných bílých skvrn na sliznici uvnitř úst. Mohou signalizovat počínající zhoubné bujení. 14. Problémy s močením – často jsou způsobené pouhým zvětšením prostaty, avšak rakovina prostaty je rovněž poměrně časté onemocnění. 15. Zažívací obtíže neznámé příčiny – pokud se problémy se zažíváním nebo vyprazdňováním objevují pravidelně, mohou být projevem rakoviny zažívacího traktu.