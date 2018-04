Patnáct otázek na téma chřipka

Letošní chřipkové epidemie se bojí čím dál víc lidí. To proto, že tentokrát jde o nový typ onemocnění. "Lidi s chřipkou si stěžují na úporné bolesti, jaké u chřipky nepamatuju,“ líčí praktický lékař Kamil Běrský z Opavska.

1. Jak se mohu chřipce nejjistěji vyhnout?

Nejspolehlivější je očkování spolu s otužováním, ale na to je teď už pozdě. Prevencí je dostatečný odpočinek a spánek a vyhýbání se místům, kde je hodně lidí. Když to není možné a vy musíte třeba městskou hromadnou dopravou jet do práce, snažte se neosahávat madla a myjte si ruce. "V budovách je hodně účinné větrání,“ radí imunolog Roman Prymula. V nevětraných budovách s klimatizací, která slouží v zimě jako topení, se nemoc naopak šíří rychleji.

2. Ochránilo by mě před nákazou nošení roušky?

Ani lékaři si nejsou jisti. O preventivním nošení roušky se mluvilo zejména v souvislosti s možnou chřipkovou pandemií. "Ale není to bez rizika, protože rouška se musí měnit a při manipulaci by opět hrozila nákaza,“ vysvětlil Prymula. Obyčejné roušky používané třeba ve zdravotnictví navíc nejsou v tomto směru příliš účinné.

3. Jak se chřipka přenáší a jak odolný je její virus?

Chřipka se přenáší jako jiná onemocnění dýchacích cest, tedy vzduchem, ale virus ulpívá i na površích, jako jsou kliky či telefonní sluchátka. "Mimo tělo vydrží hodiny, ale někdy i celé dny,“ vysvětluje Martina Havlíčková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku. Když někdo položí vedle počítačové myši třeba kapesník, do nějž kašlal, viry se v jeho okolí mohou držet celé hodiny.

4. Jaká je inkubační doba a kdy se nemoc nejvíc šíří?

Člověk je infekční už den před tím, než u něj nemoc vypukne. Inkubační doba poté, co se nakazíte, je další dva dny. "Po vypuknutí choroby je člověk nakažlivý po dobu, kdy u něj probíhá akutní stadium, což je obvykle tři až pět dní. U někoho to bývá méně, u dětí zase o něco déle,“ vyčíslila doktorka Havlíčková. Pro akutní stadium je typická vysoká horečka s kašlem.

5. Dá se spolehlivě poznat, že jsem dostal chřipku?

Rozhodně. Nemoc nastupuje prudce a s takovou silou, že pro vás může být obtížné třeba i jen dojet z práce domů. Mezi typické příznaky patří vysoká horečka, úporná bolest hlavy, bolí i klouby a svaly, přidává se suchý kašel.

6. Musím jít k lékaři, nebo se mohu léčit doma?

Pokud nepotřebujete neschopenku, lékař vám toho mnoho nenabídne. "U chřipky je ze všeho nejdůležitější ji vyležet,“ zní rada imunologa Romana Prymuly. Existují i léky přímo na chřipku, ale ty zaberou, jen když se podají okamžitě, jsou jen na předpis a poměrně hodně se na ně doplácí. Lékaři je příliš nedoporučují, protože zvyšují odolnost chřipkového viru.

7. Jak má vypadat stonání s chřipkou?

Nepočítejte s tím, že chřipku přechodíte. Základem je klid a teplý čaj. "Nemoc musíte vyležet a vypotit,“ uvedl praktik Kamil Běrský, který naopak nedoporučuje brát na chřipku automaticky nějaký lék. Svým pacientům doporučuje následující: uvařte si horký čaj a nazí včetně hlavy si zalezte pod peřinu a pořádně se vypoťte. Pak se oblékněte a vyspěte se v teple pod peřinou. Rozhodně se nesnažte třeba projít, prostydli byste. "Po probuzení si dejte něco k jídlu a k pití a večer si celou proceduru s pocením zopakujte,“ dodává lékař. Když se člověku uleví, měl by se projít po bytě, aby ho z ležení nebolela záda. Doma zůstaňte aspoň týden.

8. Nehrozí nemocnému, že mu ublíží vysoké horečky?

Pokud se teplota pohybuje kolem 38 nebo 39 stupňů, nesrážejte ji za každou cenu. "Pomáhá léčbě, imunitní systém s její pomocí bojuje s infekcí,“ uvedl praktik Běrský. Teprve když horečka překročí čtyřicítku, nasaďte třeba panadol.

9. Uleví nemocnému člověku s chřipkou zábaly?

Zábaly jsou hodně účinné - při nich se tělo zabalí do mokrého prostěradla a už se jinak nepřikrýváte. Vysokou horečku může srazit také přikládání tvarohu na slabiny nebo navlečení mokrých ponožek.

10. Pomůže česnek, slivovice a jiné lidové rady?

Určitě vám neublíží, ale nečekejte, že se vám po nich okamžitě uleví. "Jejich efekt bývá dost omezený,“ říká imunolog Roman Prymula.

11. Co jíst a pít, aby se člověku nepřitížilo?

Dostatek tekutin je důležitý, klidně pijte vodu. Z jídel volte lehká, jako zeleninový či kuřecí vývar, jídla z vloček, rizoto.

12. Jaké hrozí při chřipce komplikace a následky?

"Komplikace mohou být plicní nebo mimoplicní. Záněty plic nebo třeba uší. Hrozí také záněty mozku či srdečního svalu,“ vyjmenovala možné komplikace Martina Havlíčková. Chřipka dokáže poškodit i ledviny, slinivku či další orgány.

13. Pro koho je nemoc největší zátěží?

Roli hraje i celková kondice, starší lidé nebo malé děti a lidé s chronickými zdravotními potížemi jsou ohroženější. Nicméně chřipka sama o sobě smrtelnou chorobou není. Většina obětí, kterých je ročně kolem dvou tisíc, umírá na její následky - třeba těžké zápaly plic.

14. Mohou se chřipkou nakazit i psi a kočky?

Ve výjimečných případech ano, ale například psi se proti některým typům chřipky očkují.

15. Měl jsem chřipku loni. Hrozí mi letos?

"Chřipkové viry se mezi sezonami mění, takže loňská chřipka vůbec neznamená, že se vám nemoc letos vyhne či bude slabší,“ upozornila epidemioložka Havlíčková. Jelikož v populaci běžně cirkulují tři typy viru, může se teoreticky stát, že jeden člověk by během zimy postupně dostal chřipku třikrát. Ale podle Havlíčkové to není příliš pravděpodobné.