Jak prožíváte pátek 13. července? Zeptali jsme se před nemocnicí

Naše mini anketa potvrdila, že pátek 13. lidé v povědomí mají jako den zvláštní, ale vesměs si z něj nic nedělají. „Můj bratr dnes promoval, takže je to vlastně docela dobrý den,“ uvedla jedna z dotázaných. Další dodala, že se málem v pátek třináctého narodila. „Přišla jsem na svět pět minut po půlnoci. A to je můj příběh,“ usmála se.

„Mně se stalo v mládí něco ošklivého, právě v pátek třináctého jsem utrpěla těžký úraz, srazila mě motorka,“ svěřila se jiná dotázaná. Další tvrdila, že jí dnes vše padá z rukou.

Z průzkumů vyplývá i to, že v pátek třináctého by se bezmála polovina lidí vůbec nenechala operovat a přes čtyřicet procent z nás by v tento den neuzavřelo manželství.

Věštkyně Michaela Kudláčková pro OnaDnes.cz

„Den má energii takovou, jakou mu dáte a já na pátek třináctého nevěřím,“ řekla pro OnaDnes.cz Michaela Kudláčková, ezoterička a šéfredaktorka dámského magazínu popelky.cz. V pátek třináctého by kývla na svatbu i na operaci, kdyby byla nutná.

„Nenechala bych se spíš operovat 11., to jsou dvě slunce, den energeticky hodně třaskavý. Stejně tak bych se nenechala operovat při úplňku,“ tvrdí Kudláčková. (Rozhovor s Michaelou Kudláčkovou najdete zde.)

Pátek třináctého však nemusí být jen nešťastný nebo neutrální. Mezi Čechy je i čtrnáct procent lidí, kteří pátky třináctého vnímají pozitivně a věří, že jim přinesou štěstí. Jako třeba pětadvacetiletá Diana. „Vsadila jsem si dnes loterii na všechno, co šlo, tak doufám, že konečně vyhraji,“ svěřila se.